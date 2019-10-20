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Раньери в первом матче в «Сампдории» не уступил «Роме»

вчера, 17:58
СампдорияЛоготип футбольный клуб Сампдория (Генуя)0 : 0Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Сампдория» и «Рома» сыграли вничью в рамках 8-го тура итальянской Серии А. Генуэзцы (4 балла) замыкают турнирную таблицу, римляне (13 баллов) - шестые.

Генуя, стадион Луиджи Феррарис

«Сампдория» - «Рома» 0:0

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Мурильо, Колли, Мурру, Ригони (Депаоли 60), Виейра, Бертолаччи (Экдаль 73), Янкто, Габбьядини (Бонаццоли 65), Квальярелла
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио.

«Рома»: Лопес, Спинаццола, Манчини, Смоллинг, Коларов, Кристанте (Пасторе 7), Верету, Клюйверт, Дзаньоло, Флоренци (Перотти 75), Калинич (Джеко 45+1)
Главный тренер: Фонсека Паулу.

Предупреждения: Виейра 5, Клюйверт 31, Бертолаччи 33, Манчини 43, Берешиньски 66, Клюйверт 87, Перотти 90+1

Удаления: Клюйверт 87

В прошлом туре «Рома» потеряла очки с «Кальяри».

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формовщик
формовщик ответил Князь сажал врагов на посох
вчера в 19:49
Достойно. Но с рюмкой что-то непонятное творится. Ну ничего, скоро интер прихлопнут и всё наладится.
Буду очень рад ,если выиграют у Интера!!!!!)))))Но на данный момент такая ситуация! Амбиций выше крыши!!!!!!!))))Если любить!То Королеву!!!!И так далее и тому подобное))))А что в реальности?))))Денег нет))) И достоинство всего лишь сантиметров 10-12)))От заявленных 25!!!!!)))
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 893
вчера в 18:52
Сразу такой прогресс!
cska plus
cska plus
   4 / 893
вчера в 18:33
Как же Рома хочет выиграть трофей если не справляется с аутсайдером.
Объективное мнение
Объективное мнение
   85 / 893
вчера в 18:17
Жаль
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   1 / 893
вчера в 18:17
Достойно. Но с рюмкой что-то непонятное творится. Ну ничего, скоро интер прихлопнут и всё наладится.
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