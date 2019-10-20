Раньери в первом матче в «Сампдории» не уступил «Роме»

«Сампдория» и «Рома» сыграли вничью в рамках 8-го тура итальянской Серии А. Генуэзцы (4 балла) замыкают турнирную таблицу, римляне (13 баллов) - шестые.
Генуя, стадион Луиджи Феррарис
«Сампдория» - «Рома» 0:0
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Мурильо, Колли, Мурру, Ригони (Депаоли 60), Виейра, Бертолаччи (Экдаль 73), Янкто, Габбьядини (Бонаццоли 65), Квальярелла
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио.
«Рома»: Лопес, Спинаццола, Манчини, Смоллинг, Коларов, Кристанте (Пасторе 7), Верету, Клюйверт, Дзаньоло, Флоренци (Перотти 75), Калинич (Джеко 45+1)
Главный тренер: Фонсека Паулу.
Предупреждения: Виейра 5, Клюйверт 31, Бертолаччи 33, Манчини 43, Берешиньски 66, Клюйверт 87, Перотти 90+1
Удаления: Клюйверт 87
В прошлом туре «Рома» потеряла очки с «Кальяри».