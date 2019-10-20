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Три пенальти не помогли «Арсеналу» обыграть «Сочи»

вчера, 18:28
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Тульский «Арсенал» и «Сочи» не выявили победителя в матче 13-го тура РПЛ. «Оружейники» (15 баллов) занимают одиннадцатое место в турнирной таблице, сочинцы (13 баллов) - тринадцатые.

Тула, стадион Арсенал

«Арсенал» - «Сочи» 1:1 (1:1)
Голы: Ломовицкий 43 (пенальти) - Мостовой 6 Нереализованные пенальти: Луценко 27, Ломовицкий 54

«Арсенал»: Левашов, Альварес, Беляев, Бауэр, Комбаров, Горбатенко, Денисов, Ткачев, Кангва (Лесовой 69), Луценко (Тудорие 80), Ломовицкий
Главный тренер: Черевченко Игорь.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Мевля, Миладинович, Калугин, Померко, Мостовой, Нобоа, Цаллагов (Полоз 77), Бурмистров (Маргасов 84), Заболотный (Набиуллин 68)
Главный тренер: Точилин Александр.

Предупреждения: Заболотный 1, Луценко 31, Кудряшов 42, Бауэр 42, Калугин 45+1, Кангва 57, Беляев 60, Миладинович 63, Кудряшов 64, Бурмистров 66

Удаления: Кудряшов 64

Судья: Мешков Виталий.

В предыдущем туре «Арсенал» уступил «Локомотиву».

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Все комментарии
ARMENIAN
ARMENIAN
   290 / 893
вчера в 23:56
Джанаев- игрок Тура!
Морозовский
Морозовский
   18 / 893
вчера в 23:07
Надо было перебивать пенки! Не доработал Мешочник!
pomor45
pomor45
   115 / 893
вчера в 22:07
Кто-то делится впечатлениями от матча, а кто-то к чему бы Дюкова пришпилить.
ЮЗИК
ЮЗИК
   197 / 893
вчера в 21:39
И такое бывает
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 893
вчера в 21:02
"Сочи" оказался готов к трём пенальти и удалению....
Тут уж пусть Мешков с Арсеналом выясняют....кто из них более виноват ,что не увидели желаемых цифр на табло.......))

Сочи молодцы...выстояли...
1 поражение в 5-ти последних играх......
Вскоре 8 домашних игр в 9-ти турах.....будет проще...
alex074
alex074
   320 / 893
вчера в 20:42
Луценко супер форвард очень усилил оружейников.
alex074
alex074
   320 / 893
вчера в 20:32
    EAGinLE
    EAGinLE ответил Шуnя771
       68 / 893
    вчера в 20:29
    Такие пенальти в ворота соперников лидеров РПЛ в каждом туре ставят . Для Арсенала это было настолько неожиданно , что даже забить смогли только один .

    Пы.Сы.. Прикольная шутка из Тулы .
    Мешков поставил на победу Арсенала . А игроки Арсенала и Сочи на ничью . Обеднел Мешков .
    alex074
    alex074
       320 / 893
    вчера в 20:28
    Арсенал и Спартак в ФНЛ скатертью дорога....Такое унылое 77месиво в их исполнении не нужно зрителю
    нечитайло
    нечитайло
       650 / 893
    вчера в 20:27
    Разгильдяи
    alex074
    alex074
       320 / 893
    вчера в 20:27
    Позорное сборище под "грозным" названием Арсенал. Сколько ещё нужно назначить пенок, чтобы была победа над скромным Сочи. Не команда сброд футболёров, которые даже пенальти бить не умеют...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       13 / 893
    вчера в 20:26
    Надо учиться обыгрывать вратаря. Хотя когда теперь такое будет...
    post-navigator
    post-navigator ответил mugik1973
       123 / 893
    вчера в 20:22
    А в чем Федун виноват, в том что филиалу проекта 2 пенальти не забили? Может Дюков молодец?
    Дюков пенальти отбил? Респект Дюкову :))
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       142 / 893
    вчера в 19:57
    Команды равные ничья закономерна
    Шуnя771
    Шуnя771
       54 / 893
    вчера в 19:54
    Есть прецедент - три в одни ворота), как три по сто))
    mugik1973
    mugik1973 ответил post-navigator
       592 / 893
    вчера в 19:53
    А в чем Федун виноват, в том что филиалу проекта 2 пенальти не забили? Может Дюков молодец?
    Объективное мнение
    Объективное мнение
       85 / 893
    вчера в 19:45
    Что за 3 пенки кто видел ?
    post-navigator
    post-navigator
       123 / 893
    вчера в 19:41
    Это всё Федун, любимец трибун :))
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT ответил nikoladolgov
       518 / 893
    вчера в 19:29
    Договорняк !
    Рфплняк
    AMaaa_777
    AMaaa_777
       92 / 893
    вчера в 19:26
    😂😂
    Армейская душа
    Армейская душа
       55 / 893
    вчера в 19:24
    Вот это Мешков Арсенал тащил - Федун долги возвращал )))
    112910415
    112910415
       38 / 893
    вчера в 19:23
    захватывающее зрелище !
    EAGinLE
    EAGinLE
       68 / 893
    вчера в 19:23
    И ничья хорошо .
    Но так пенальти бить нельзя м.
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
       242 / 893
    вчера в 19:21
    Пенальтистов в команде не оказалось.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       13 / 893
    вчера в 19:14
    Админресурс, не?
    ДАША Д
    ДАША Д
       381 / 893
    вчера в 19:07
    Чудеса какие-то
    bacek15
    bacek15
       683 / 893
    вчера в 19:07
    Повезло сочинцам. Могли продуть, если б не вратарь.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Михалыч 75
       1 / 893
    вчера в 19:05
    жив исчо , сейчас вот клюхарей смотрю . Нагибают нас крючко-хвостые Как сам ? У вас там постреливают еще или как?
    Да, ухудшилось положение. Беня кАломойский для этого и привёл к власти клоуна.
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       15 / 893
    вчера в 19:02
    Судейская вакханалия против Сочи.
    баба яга ЗА
    баба яга ЗА ответил cska1948
       557 / 893
    вчера в 18:59
    Согласен! Но поставить ЧЕТВЁРТЫЙ пенальти в одни ворота, да при ничейном счёте, да в конце игры не решился бы ни один судья в мире!
    Карасев решится, если будет необходимость он 5 поставит
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