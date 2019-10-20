Три пенальти не помогли «Арсеналу» обыграть «Сочи»

Тульский «Арсенал» и «Сочи» не выявили победителя в матче 13-го тура РПЛ. «Оружейники» (15 баллов) занимают одиннадцатое место в турнирной таблице, сочинцы (13 баллов) - тринадцатые.
Тула, стадион Арсенал
«Арсенал» - «Сочи» 1:1 (1:1)
Голы: Ломовицкий 43 (пенальти) - Мостовой 6 Нереализованные пенальти: Луценко 27, Ломовицкий 54
«Арсенал»: Левашов, Альварес, Беляев, Бауэр, Комбаров, Горбатенко, Денисов, Ткачев, Кангва (Лесовой 69), Луценко (Тудорие 80), Ломовицкий
Главный тренер: Черевченко Игорь.
«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Мевля, Миладинович, Калугин, Померко, Мостовой, Нобоа, Цаллагов (Полоз 77), Бурмистров (Маргасов 84), Заболотный (Набиуллин 68)
Главный тренер: Точилин Александр.
Предупреждения: Заболотный 1, Луценко 31, Кудряшов 42, Бауэр 42, Калугин 45+1, Кангва 57, Беляев 60, Миладинович 63, Кудряшов 64, Бурмистров 66
Удаления: Кудряшов 64
Судья: Мешков Виталий.
В предыдущем туре «Арсенал» уступил «Локомотиву».
Тут уж пусть Мешков с Арсеналом выясняют....кто из них более виноват ,что не увидели желаемых цифр на табло.......))
Сочи молодцы...выстояли...
1 поражение в 5-ти последних играх......
Вскоре 8 домашних игр в 9-ти турах.....будет проще...
Тут уж пусть Мешков с Арсеналом выясняют....кто из них более виноват ,что не увидели желаемых цифр на табло.......))
Сочи молодцы...выстояли...
1 поражение в 5-ти последних играх......
Вскоре 8 домашних игр в 9-ти турах.....будет проще...
Пы.Сы.. Прикольная шутка из Тулы .
Мешков поставил на победу Арсенала . А игроки Арсенала и Сочи на ничью . Обеднел Мешков .
Пы.Сы.. Прикольная шутка из Тулы .
Мешков поставил на победу Арсенала . А игроки Арсенала и Сочи на ничью . Обеднел Мешков .
Но так пенальти бить нельзя м.
Но так пенальти бить нельзя м.