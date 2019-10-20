Моуриньо: «Результат матча МЮ - „Ливерпуль“ закономерен»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал ничью команды с «Ливерпулем».

Клопп пытался создавать проблемы «Манчестер Юнайтед», но «манкунианцы» со всеми задумками немецкого специалиста справились. Возможно, игроки МЮ немного опечалены тем, что упустили победу. Думаю, что результат справедлив. На месте Сульшера я гордился бы своей командой.