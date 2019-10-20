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Моуриньо: «Результат матча МЮ - „Ливерпуль“ закономерен»

вчера, 21:03
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал ничью команды с «Ливерпулем».

Клопп пытался создавать проблемы «Манчестер Юнайтед», но «манкунианцы» со всеми задумками немецкого специалиста справились. Возможно, игроки МЮ немного опечалены тем, что упустили победу. Думаю, что результат справедлив. На месте Сульшера я гордился бы своей командой.

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Все комментарии
igGA
igGA
   220 / 893
вчера в 22:58
Хоть Сульшер и сыграл немного на багаже Моуриньо, но справился с Клоппом. Игроки МЮ могут гордиться своим тренером.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   1 / 893
вчера в 22:18
Конечно закономерен и даже переводчик это понимает.
Сейчас состав МЮ самый слабый за всю историю клуба, тренер не опытный. У Ливерпуля сильнейший состав за всю историю, плюс лояльные арбитры, но плохая карма, как результат - 1:1.
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