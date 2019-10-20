Моуриньо: «Результат матча МЮ - „Ливерпуль“ закономерен»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал ничью команды с «Ливерпулем».
Клопп пытался создавать проблемы «Манчестер Юнайтед», но «манкунианцы» со всеми задумками немецкого специалиста справились. Возможно, игроки МЮ немного опечалены тем, что упустили победу. Думаю, что результат справедлив. На месте Сульшера я гордился бы своей командой.
Сейчас состав МЮ самый слабый за всю историю клуба, тренер не опытный. У Ливерпуля сильнейший состав за всю историю, плюс лояльные арбитры, но плохая карма, как результат - 1:1.
Сейчас состав МЮ самый слабый за всю историю клуба, тренер не опытный. У Ливерпуля сильнейший состав за всю историю, плюс лояльные арбитры, но плохая карма, как результат - 1:1.