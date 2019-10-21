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Перишич: «Едем в Грецию только за победой»

вчера, 11:01
ОлимпиакосЛоготип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария22:00 Не начался

Полузащитник «Баварии» Иван Перишич поделился мнением о предстоящем матче Лиги чемпионов УЕФА против «Олимпиакоса»:

Я играл у них («Олимпиакоса») в гостях еще в составе дортмундской «Боруссии». На стадионе царит жаркая атмосфера - мы должны будем с самых первых минут играть сосредоточенно и прикладывать все силы. В противном случае нам будет очень тяжело.

У нас на счету шесть очков, мы находимся на правильном пути. Мы едем в Пирей, чтобы победить.

Ранее сообщалось, что «Бавария» намерена выкупить Перишича у «Интера». 

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Все комментарии
Mangur
Mangur
   481 / 891
вчера в 12:32
Без комментариев
EAGinLE
EAGinLE
   72 / 891
вчера в 11:56
Пусть будет так.
Abris
Abris
   213 / 891
вчера в 11:11
Удачи!
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