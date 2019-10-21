Перишич: «Едем в Грецию только за победой»

Полузащитник «Баварии» поделился мнением о предстоящем матче Лиги чемпионов УЕФА против «Олимпиакоса»:

Я играл у них («Олимпиакоса») в гостях еще в составе дортмундской «Боруссии». На стадионе царит жаркая атмосфера - мы должны будем с самых первых минут играть сосредоточенно и прикладывать все силы. В противном случае нам будет очень тяжело.

У нас на счету шесть очков, мы находимся на правильном пути. Мы едем в Пирей, чтобы победить.