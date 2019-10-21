Вейналдум: «Возможно, мы повторим легендарный рекорд „Арсенала“»

Полузащитник «Ливерпуля» не отрицает возможности того, что «мерсисайдцы» могут повторить достижение «Арсенала» в сезоне-2003/04, когда «канониры» стали чемпионами Премьер-Лиги не проиграв ни одного матча.

Это вполне возможно. Но никто не знает, как все сложится. Иногда нужно просто немного удачи. Пока нам действительно везет, но также наши успехи объясняются упорной работой. Если честно, мы особо не думаем об «Арсенале», о том, что они не проиграли ни одного матча. Просто стараемся побеждать, а там посмотрим.