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Вейналдум: «Возможно, мы повторим легендарный рекорд „Арсенала“»

вчера, 09:43

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум не отрицает возможности того, что «мерсисайдцы» могут повторить достижение «Арсенала» в сезоне-2003/04, когда «канониры» стали чемпионами Премьер-Лиги не проиграв ни одного матча.

Это вполне возможно. Но никто не знает, как все сложится. Иногда нужно просто немного удачи. Пока нам действительно везет, но также наши успехи объясняются упорной работой. Если честно, мы особо не думаем об «Арсенале», о том, что они не проиграли ни одного матча. Просто стараемся побеждать, а там посмотрим.

В прошлом матче «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед». 

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Artuom
Artuom
   738 / 891
вчера в 20:46
Все хотят... вот только ещё ни у кого не получилось)
У того Арсенала был классный баланс, при котором и атака была на загляденье, и защита хороша. А сейчас команды или делают сильный крен в атаку с минусом для защиты, или наоборот ставят оборонительный футбол с минусом для атаки...

Ливерпуль хорош конечно, но не безупречный. И как по мне самая слабая линия - игроки центра поля, хотя она явно не плохая. При этом бывает что и игроки атаки не справляются (в том сезоне в феврале ведь именно из-за этого был просран отрыв от МС...)
nedved10
nedved10
вчера в 17:29
    ilyafrom
    ilyafrom
       293 / 891
    вчера в 11:02
    Какой бред несет.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       125 / 891
    вчера в 10:54
    Желаю успеха
    Вывожу балаболов на чистую воду
    Вывожу балаболов на чистую воду
       341 / 891
    вчера в 10:43
    Очередной балабол
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
       528 / 891
    вчера в 10:40
    Господи, ещё и треть чемпионата не сыграна.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
       109 / 891
    вчера в 10:24
    Еще два матча с МС, рано делать такие заявления.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       2 / 891
    вчера в 10:21
    Ахаха), раскатали губу.
    ARMENIAN
    ARMENIAN
       187 / 891
    вчера в 09:49
    Мне кажется, так и будет
    Нелетучий голландец
    Нелетучий голландец
       708 / 891
    вчера в 09:48
    Вряд-ли получится!
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