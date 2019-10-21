Вейналдум: «Возможно, мы повторим легендарный рекорд „Арсенала“»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум не отрицает возможности того, что «мерсисайдцы» могут повторить достижение «Арсенала» в сезоне-2003/04, когда «канониры» стали чемпионами Премьер-Лиги не проиграв ни одного матча.
Это вполне возможно. Но никто не знает, как все сложится. Иногда нужно просто немного удачи. Пока нам действительно везет, но также наши успехи объясняются упорной работой. Если честно, мы особо не думаем об «Арсенале», о том, что они не проиграли ни одного матча. Просто стараемся побеждать, а там посмотрим.
В прошлом матче «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед».
У того Арсенала был классный баланс, при котором и атака была на загляденье, и защита хороша. А сейчас команды или делают сильный крен в атаку с минусом для защиты, или наоборот ставят оборонительный футбол с минусом для атаки...
Ливерпуль хорош конечно, но не безупречный. И как по мне самая слабая линия - игроки центра поля, хотя она явно не плохая. При этом бывает что и игроки атаки не справляются (в том сезоне в феврале ведь именно из-за этого был просран отрыв от МС...)
У того Арсенала был классный баланс, при котором и атака была на загляденье, и защита хороша. А сейчас команды или делают сильный крен в атаку с минусом для защиты, или наоборот ставят оборонительный футбол с минусом для атаки...
Ливерпуль хорош конечно, но не безупречный. И как по мне самая слабая линия - игроки центра поля, хотя она явно не плохая. При этом бывает что и игроки атаки не справляются (в том сезоне в феврале ведь именно из-за этого был просран отрыв от МС...)