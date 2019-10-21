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Футболисты «Локомотива» проехались в Турине на поезде

вчера, 11:10
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив22:00 Не начался

Футболисты «Локомотива» ночью прилетели в Турин на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса». 

Из туринского аэропорта имени Сандро Пертини команда добиралась до города на поезде.

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Все комментарии
Eddja
Eddja
   81 / 891
вчера в 17:20
Осталось пролететь на фанере.
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 891
вчера в 13:20
Проводницы изучили опыт итальянских коллег.
shur
shur ответил Jeck Denielse
   447 / 891
вчера в 13:06
Кикнадзе экономит..... В глазах Миранчука читается..."Лишь бы контролёры не пошли".....
...в глазах Миранчука читается..."Лишь бы только не это...!"
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   329 / 891
вчера в 13:01
Посмотрим футбол.
mihaluch
mihaluch
   36 / 891
вчера в 12:32
Так как ишаки и верблюды в Турине не культивируются пришлось добираться на поезде.
andrefino13
andrefino13
   322 / 891
вчера в 11:58
Хорошо бы было прочитать после матча заголовок: Футболисты Локомотива проехались поездом по Турину.))) Мечтать не вредно...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 891
вчера в 11:43
Кикнадзе экономит.....
В глазах Миранчука читается..."Лишь бы контролёры не пошли".....
амурец
амурец
   127 / 891
вчера в 11:42
удачи Локомотиву
КЭТиК
КЭТиК
   103 / 891
вчера в 11:42
В общем развлекаться поехали.
Паровозов
Паровозов
   228 / 891
вчера в 11:20
На удачу.
Доменико Тедеско
Доменико Тедеско
   437 / 891
вчера в 11:18
Первый раз как будто в Турине, туристами себя почувствовать решили, надо было заранее бронировать бронированный автобус с сопровождением до отеля. Очень странное решение по выбору транспорта от аэропорта.
FESCO
FESCO
   558 / 891
вчера в 11:12
Вряд ли это спасет от разгрома.
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