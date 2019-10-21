Футболисты «Локомотива» проехались в Турине на поезде

Футболисты «Локомотива» ночью прилетели в Турин на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
Из туринского аэропорта имени Сандро Пертини команда добиралась до города на поезде.
Футболисты «Локомотива» ночью прилетели в Турин на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
Из туринского аэропорта имени Сандро Пертини команда добиралась до города на поезде.
В глазах Миранчука читается..."Лишь бы контролёры не пошли".....
В глазах Миранчука читается..."Лишь бы контролёры не пошли".....