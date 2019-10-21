Уткин: «Буду относиться к Кононову чуть хуже, чем к пустому месту»

Известный блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением о бывшем главном тренере «Спартака» Олеге Кононове.
Что вы вынесли из того, что говорил Олег Кононов во время пребывания в «Спартаке»? Он ведь старался говорить по делу. Я вот, например, вынес только то, что этот человек – обманщик. И я бы в дальнейшем, где бы он ни работал, буду относиться к нему как к чему-то чуть хуже, чем пустое место. Потому что этот человек, готовя команду к сезону, проводя предсезонный турнир, рассказывал о планах и постановке игры, сам прекрасно при этом зная, что футболисты, в данный момент находящиеся в «Спартаке», в этом клубе играть не будут. То есть он мне лгал.
Тренер, который так спокойно в глаза врёт и даже не даёт понять, что ребят, ну, вы подождите, потом будет возможность о чём-то предметно поговорить, — такой тренер просто не заслуживает доверия. Он, возможно, хороший человек. Возможно, готовит прекрасно. Может быть, даже свинину. Может быть, действительно его хотел Бесков в «Спартак» пригласить. Может быть, он спагетти великолепно готовит. Может быть, он пиджаки носит. Может быть, он даже их сам себе шьёт! Но просто верить ему дальше не хочется. В ситуации с Тедеско такого не скажешь.
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Вась,а Вась-не волнуйся, он точно это переживёт !!!
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Вась,а Вась-не волнуйся, он точно это переживёт !!!
Или Вася думал что Кононов при всей своей интеллигентной "пинджаковости" просто обязан был раскрыть ему все финансово-трансферные планы клуба, поставив под угрозу сами сделки ???
Кононов фигура подневольная...наёмная...и несколько глупо обвинять его в обмане только и-за того что он не раскрывал не свои тайны....
Пусть Вася прям напрямую идёт на Совет Директоров....если пустят..))..и там черпает информацию.....
Или Вася думал что Кононов при всей своей интеллигентной "пинджаковости" просто обязан был раскрыть ему все финансово-трансферные планы клуба, поставив под угрозу сами сделки ???
Кононов фигура подневольная...наёмная...и несколько глупо обвинять его в обмане только и-за того что он не раскрывал не свои тайны....
Пусть Вася прям напрямую идёт на Совет Директоров....если пустят..))..и там черпает информацию.....