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Уткин: «Буду относиться к Кононову чуть хуже, чем к пустому месту»

вчера, 11:38

Известный блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением о бывшем главном тренере «Спартака» Олеге Кононове.

Что вы вынесли из того, что говорил Олег Кононов во время пребывания в «Спартаке»? Он ведь старался говорить по делу. Я вот, например, вынес только то, что этот человек – обманщик. И я бы в дальнейшем, где бы он ни работал, буду относиться к нему как к чему-то чуть хуже, чем пустое место. Потому что этот человек, готовя команду к сезону, проводя предсезонный турнир, рассказывал о планах и постановке игры, сам прекрасно при этом зная, что футболисты, в данный момент находящиеся в «Спартаке», в этом клубе играть не будут. То есть он мне лгал.

Тренер, который так спокойно в глаза врёт и даже не даёт понять, что ребят, ну, вы подождите, потом будет возможность о чём-то предметно поговорить, — такой тренер просто не заслуживает доверия. Он, возможно, хороший человек. Возможно, готовит прекрасно. Может быть, даже свинину. Может быть, действительно его хотел Бесков в «Спартак» пригласить. Может быть, он спагетти великолепно готовит. Может быть, он пиджаки носит. Может быть, он даже их сам себе шьёт! Но просто верить ему дальше не хочется. В ситуации с Тедеско такого не скажешь.

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Все комментарии
marse
marse
   470 / 891
вчера в 19:59
Уткина пора на опыты сдать. Какой то бред несёт
tuman960
tuman960
   455 / 891
вчера в 19:36
Уткин: «Буду относиться к Кононову чуть хуже, чем к пустому месту»
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Вась,а Вась-не волнуйся, он точно это переживёт !!!
МапС
МапС
   542 / 891
вчера в 18:56
Свинину плохо готовит. Говядина у него лучше получалась, но всё равно так се...
Наталья Волчок
Наталья Волчок
   694 / 891
вчера в 16:41
Яичко ещё в гнезде,а утка уже крякает...
RamonCSKA
RamonCSKA
   129 / 891
вчера в 13:54
"Он, возможно, хороший человек. Возможно, готовит прекрасно. Может быть, даже свинину." красава
Alprish
Alprish
   287 / 891
вчера в 13:52
Даже с таким брюхом многие Васю не замечают и что?
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 891
вчера в 13:18
Зато мы всё знаем о Качкине :Творческий неудачник,словоблуд и трамвайный хам,потерявший все последние достоинства после падения со стула.Остаётся блогерское мутное будущее,сахарный диабет,холецистит и одиночество.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   101 / 891
вчера в 13:06
Главное - что он не бухает. Или мало бухает, в отличие от свиньи, которая возомнила себя футбольным Мессией.
Игорь Волков
Игорь Волков
   384 / 891
вчера в 12:38
Что он несет, Уткин? В последнее время совсем мозги заплыли. Чушь мелет.
dzvinka
dzvinka
   57 / 891
вчера в 12:38
РОФЛ))) утка жжет как умеет
VIPded
VIPded
   41 / 891
вчера в 12:19
И про Тедеско найдётся скоро, что сказать...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 891
вчера в 12:12
Недоговорённость и недосказанность - не есть факт лжи....

Или Вася думал что Кононов при всей своей интеллигентной "пинджаковости" просто обязан был раскрыть ему все финансово-трансферные планы клуба, поставив под угрозу сами сделки ???

Кононов фигура подневольная...наёмная...и несколько глупо обвинять его в обмане только и-за того что он не раскрывал не свои тайны....

Пусть Вася прям напрямую идёт на Совет Директоров....если пустят..))..и там черпает информацию.....
Сп62
Сп62
   70 / 891
вчера в 12:05
Когда Кононов принимал команду, он ещё не знал о полной распродажи состава. А потом появился Цорн...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   329 / 891
вчера в 11:54
Анальное животное.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 891
вчера в 11:44
Свинину он действительно готовит прекрасно, но Федун ему помешал воплотить до конца рецепт.
d_fincher
d_fincher
   20 / 891
вчера в 11:44
Уткин что ни скажет - всё на еду скатывается; свинина, спагетти. Уж кто-кто, а Вася не пустое место, а очень даже полное.
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