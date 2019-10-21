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Комбаров - о потасовке: «Ну, потолкались — ничего страшного»

вчера, 10:00
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал, почему в концовке матча 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0) произошла потасовка футболистов. 

Тяжелая игра: искусственное поле, мотивированный соперник. Мы понимали, насколько важна была для нас эта встреча. Самое главное — победа.

Эмоции в концовке? Бывают такие моменты, и такие небольшие стычки случаются. На самом деле, игра была очень эмоциональная. Мы понимали, что три очка — самое главное. Ну, потолкались — ничего страшного. Для зрелищности игры это было только плюсом.

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Все комментарии
Чингачгук
Чингачгук
   92 / 891
вчера в 10:55
Судья подсуживал КС, нужно было его помять.
Kuvkil
Kuvkil
   805 / 891
вчера в 10:45
Судья спровоцировал драку
mihaluch
mihaluch
   36 / 891
вчера в 10:31
Потолкались немного в конце матча из-за не назначенного пенальти. Судья виноват, игроки и тренеры не причём.
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