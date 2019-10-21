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Уткин назвал «спартакоцентричными» ветеранов красно-белых

вчера, 10:12

Известный блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением о критике в адрес нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско со стороны ветеранов клуба.

Мне кажется интересным то, как на этой неделе о Тедеско заговорили ветераны. Ветераны самые разнообразные. От тех, кто упорно доживает свой век – дай бог здоровья, Михаил Гершкович – глава объединения отечественных тренеров по футболу. Поразительная организация, которая ничего до сих пор не сделала ни для просвещения, ни для помощи молодым тренерам. А только время от времени делает то, что в русском языке называется словом «г*вниться». Сказал пару слов Егор Титов.

Все они были недовольны тем, что как это так – Тедеско всего лишь полтора года проработал в «Шальке» и сейчас почему-то получает «Спартак». Вместо того чтобы посмотреть на своих тренеров, которые рядом находятся. Давайте тогда скажем прямо – в «Шальке» работают просто идиоты. Ну дебилы работают в «Шальке». Послушайте, человек пришёл в этот клуб вообще никем. Вот так вот они его взяли, да. Он и на контракте продолжал находиться. А теперь мы говорим, что его бог знает откуда позвали в «Спартак». Вам не кажется, что ваш мир слишком «спартакоцентричен»? «Спартак»-то где находится в Европе, как вы думаете? Имя громкое, ну и что? «Спартак» когда-нибудь занимал второе место в Бундеслиге? Я думаю, что нет.

 

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   119 / 891
вчера в 20:30
Последнее слово остаётся за Тедеско ... и не языком, а делом. Он может оправдать чаяния спартакоцентричных , а может и заставить их переобуться в воздухе.
oFANATo
oFANATo
   106 / 891
вчера в 20:29
Согласен с Васей.
Инсаров
Инсаров
вчера в 20:02
Уткин: "Зениту" поможет если не VAR, то вор, если не вор, то 66"...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил nikoladolgov
   275 / 891
вчера в 19:37
Жирный пингвин робко прячет тело толстое в утесах .... Вася как был дурак так и остается 56ом.
В данном случае Уткин прав.
Sergey Z
Sergey Z
   193 / 891
вчера в 19:11
Уткам пора лететь на юг!
AMaaa_777
AMaaa_777
   71 / 891
вчера в 18:37
Чего так грустно то))
шацк
шацк
   739 / 891
вчера в 17:52
А какими ветераны спартака должны быть - цскацентричнымии или динамоцентричными?
VAN ARM
VAN ARM
   644 / 891
вчера в 17:37
жаль спартак. а мог бы играть))))))))))))
Вова Туземец
Вова Туземец
   821 / 891
вчера в 17:03
Похоже ветераны разочарованы от Спартака
Санчо Панса
Санчо Панса
   95 / 891
вчера в 17:00
Да, такие как Валера Рейнгольд или Евгений Ловчев постоянно то и дело говорят о Спартаке! Причем так много, что уже уши вянут:( Особенно они очень разговорчивы тогда, когда пупсики проигрывают:)
mangoх12
mangoх12 ответил Tostao
   5 / 891
вчера в 16:50
Где можно лицезреть этот твой мэм.
https://www.soccer.ru/matches/comments/1133994.shtml?page=8comments
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Ангел неБесГрешен
   99 / 891
вчера в 16:26
Вася врать не станет...
Если хоть сто рублей дадут, этот пингвин готов врать всю жизнь.
nikoladolgov
nikoladolgov
   99 / 891
вчера в 16:24
Жирный пингвин робко прячет тело толстое в утесах ....
Вася как был дурак так и остается 56ом.
Сп62
Сп62
   70 / 891
вчера в 16:20
Эти спартаковские ребята прославляли футбол и здесь, и зарубежом. А что прославил специалист Василий?
альсато
альсато
   237 / 891
вчера в 16:02
Не Боги горшки обжигают! (примеров уйма)
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров ответил cska plus
   508 / 891
вчера в 16:01
Классно потроллил вася спартачок и его старпёровское окружение, такой уткин мне лично по душе.
Судя по всему вам и Фекалоид будет лучшим другом, ляпни он что то едкое про Спартак!)
Tostao
Tostao ответил mangoх12
   243 / 891
вчера в 15:57
да видел я эту фотку)) мой мем не хуже был)
Где можно лицезреть этот твой мэм.
wingback
wingback
   223 / 891
вчера в 15:53
Слишком много внимания предпердивному середняку...
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   435 / 891
вчера в 15:47
Были и молодые и талантливые, и свои тренеры и иностранцы, и успешные и не очень, а Спартак все равно днище ,случайное чемпионство отхватили и теперь кичатся. Спартаку нужно менять подход ко всему в первую очередь работать с болельщиками.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   15 / 891
вчера в 15:44
Вася врать не станет...
berda2003
berda2003
   433 / 891
вчера в 15:27
Васе надо окончательно переходить в актёры, хватит словоблудием заниматься...
Литейный 4
Литейный 4 ответил mangoх12
   4 / 891
вчера в 14:58
Тогда я антиспартакоцентрист )) Я за Тедеску!
Мне ближе реноме антисвинарист. Гыгыгы
mugik1973
mugik1973 ответил cska plus
   424 / 891
вчера в 14:42
А как тебе тролинг уткина про гинера?
Некакойшенко
Некакойшенко
   148 / 891
вчера в 14:32
Да прав Вася.Сто пудов прав.
Этим кто в клубе платит, тот и музыку заказывает.А не так давно молодые, но уже ранние, одеяло друг на друга рвут в исступление.
Ловчев когда денюжку в совете ветеранов получал, кричал прошлой осенью, что Карреру гнать надо, а когда развалили всё его наследие, переобулся мгновенно:Верните Карреру .
Хамелеоны поганые.
зигзаг
зигзаг
   98 / 891
вчера в 14:32
Уткин из своей оппозиции тоже занимается г*вниццом
mangoх12
mangoх12 ответил Faustello
   5 / 891
вчера в 13:57
Ты что не в курсе смехопанорамы с Тедеско? СЭ (наглухо кэбэшный) в газетёнке опубликовал фото Тедеско раскрашенного под джокера. Цорн оскорбился за брата немца и запретил пускать СЭ журналюг на матч с Рубином, а вместо аккредитаций на стадион выдал им билеты на к.ф. Джокер ))
да видел я эту фотку)) мой мем не хуже был)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   162 / 891
вчера в 13:52
Опять этот безработный дятько.... 😁 😁 😁.
cska plus
cska plus
   3 / 891
вчера в 13:42
Классно потроллил вася спартачок и его старпёровское окружение, такой уткин мне лично по душе.
Михаил Полунин
Михаил Полунин
   331 / 891
вчера в 13:38
Фамилия автора достойна профессии или наоборот...
kolpankolpan
kolpankolpan
   121 / 891
вчера в 13:37
Когда спрашивают что -Василий всегда прав---это гадская провокация.В этом вопросе прав ,а уж сколько раз бывает не прав!При всем обзывании спартаковского корпуса он выдал приличного тренера Карпина,и отличного тренера Черчесова.На удивление мудрый человек.Высшим баллом отмечу Ромащенко хоть он и в тени от средств массовой информации.Именно он как мне видится строит эпизоды тактической игры в сборной, и строит ее очень и очень хорошо.Ни один клуб все-же не дал столько тренеров как Спартак.Хотя есть и отрицательные люди-тренеры сдающие игры как Аленичев и нынешний из Терека -Шалимов прикупивший у Сочи--"Это Вам подарок на день рождения от команды Махмуд Борисыч , то бишь победа наша стала Ваша".
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