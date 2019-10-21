Газизов: «Газон у нас нормальный. Почему поднимается шум, я не понял»

вчера, 11:07

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что искусственный газон на стадионе «Нефтяник» находится в хорошем состоянии, а выглядит плохо только в телевизионной трансляции.

«Уфа» в воскресенье сыграла вничью с ЦСКА (1:1) в домашнем матче 13-го тура РПЛ .