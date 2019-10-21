Газизов: «Газон у нас нормальный. Почему поднимается шум, я не понял»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что искусственный газон на стадионе «Нефтяник» находится в хорошем состоянии, а выглядит плохо только в телевизионной трансляции.
«Уфа» в воскресенье сыграла вничью с ЦСКА (1:1) в домашнем матче 13-го тура РПЛ.
Газон у нас нормальный. Почему поднимается шум, я не понял. Крошка впитывает влагу, поэтому, естественно, поле [в трансляции] выглядит так. Как будет суше, картинка будет лучше.
Мы делаем газон согласно всем нормам ФИФА и РФС. Нарекания от делегата матча? Их быть не может.