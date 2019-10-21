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Газизов: «Газон у нас нормальный. Почему поднимается шум, я не понял»

вчера, 11:07
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что искусственный газон на стадионе «Нефтяник» находится в хорошем состоянии, а выглядит плохо только в телевизионной трансляции. 

«Уфа» в воскресенье сыграла вничью с ЦСКА (1:1) в домашнем матче 13-го тура РПЛ.

Газон у нас нормальный.  Почему поднимается шум, я не понял. Крошка впитывает влагу, поэтому, естественно, поле [в трансляции] выглядит так. Как будет суше, картинка будет лучше.

Мы делаем газон согласно всем нормам ФИФА и РФС. Нарекания от делегата матча? Их быть не может.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
   644 / 891
вчера в 17:41
нормальный- когда натуральный. газизову не понять ни клуб ни газон)
SHMEL
SHMEL
   34 / 891
вчера в 16:11
Задрал ныть этот Газизов.Раз нормальный,то бегай сам по нему,а игрокам и тренерам ВСЕХ команд,включая твою НЕ НРАВИТСЯ!
альсато
альсато
   237 / 891
вчера в 15:58
Хватить ныть!..Газон-не ровный, мяч -квадратный, ветер, дождь.....Играть в футбол надо уметь, а не балетом заниматься!...дед мой в огороде играл и ни одна "пад.....ла "не могла проскочить!)))))
cska plus
cska plus
   3 / 891
вчера в 13:37
Никто даже не заикнулся про плохой газон кроме самого Газизова, это как на воре шапка горит из этой серии, в интервью игрок ЦСКА, Уфы и сам Евсеев сказали, что газон желает быть лучше а Газизов уже второй день никак не успокоится.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Суеверный
   76 / 891
вчера в 12:45
"Шум" никто и не "поднимает", но газон паршивый. Это не потому что ЦСКА упустил победу. Просто на плохом поле имеют преимущество более атлетичные, техничные футболисты в минусе.
Как у вас поднимается рука (язык) назвать это "газоном"? Была площадка размером примерно 105 м на 65 м, с насыпанными отходами производства по утилизации шин. У меня рядом с домом школьный стадион, там на порядок лучше поверхность для игры в футбол и никто ее газоном не называет.
ДСА
ДСА
   256 / 891
вчера в 12:25
Чем хуже поле, тем легче защищаться.
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 891
вчера в 12:18
Интересно,а этот кадр,отдалённо похожий на руководителя клуба,общается со своей командой??? Понятно,что на вопрос Вадика о приведении газона в порядок,он ответил его же словами :"...вам!",но игроки-то причём???
sihafazatron
sihafazatron
   19 / 891
вчера в 12:14
сейчас только середина октября, скоро будет еще веселей)
pam06
pam06
   23 / 891
вчера в 11:45
Нууууууу просто нет слов. Беленов, игроки Уфы и тренеры говорят, что поле никакое, худшее в лиге.... А здесь все идеально. Чуть ранее заявлял, что крошки на поле нет - теперь крошка виновата. Вы уж определитесь "МИСТЕР". Впрочем кто бы сомневался, что еще может сказать функционер лишь бы оправдаться.
Суеверный
Суеверный
   220 / 891
вчера в 11:17
"Шум" никто и не "поднимает", но газон паршивый. Это не потому что ЦСКА упустил победу. Просто на плохом поле имеют преимущество более атлетичные, техничные футболисты в минусе.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   403 / 891
вчера в 11:15
Где конь споткнулся там раскаты грома из заднего полушария 😂
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   395 / 891
вчера в 11:07
Газон хороший только для Газизова.
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