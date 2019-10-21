ГлавнаяНовости

Червиченко: «Южные клубы все тяжёлые, в них непросто работать»

вчера, 18:12

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Игоря Шалимова на пост главного тренера «Ахмата».

Шалимов играл и в «Спартаке», и в больших клубах Италии. Он знает и понимает футбол, но насколько сможет донести и использовать накопленные знания, сложно сказать. Южные клубы все тяжёлые, в них непросто работать. Он один раз побывал уже после Олега Кононова в «Краснодаре» и ничем не блеснул. Теперь пришёл тоже после Кононова в «Ахмат», где раньше его одноклубник Рашид Рахимов работал. Получается, ему надо обоих переплюнуть. Я не уверен, что получится.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тедеско: «Рассчитываю, что мы обретем стабильность»
Вчера, 22:26 Комментарии18
Тедеско: «Нам очень понравился Бакаев в центре поля»
Вчера, 21:16 Комментарии2
Тедеско объяснил, почему он решил возглавить «Спартак»
Вчера, 21:04 Комментарии11
Тедеско: «Зобнин - хорошо оснащенный технически игрок»
Вчера, 20:58 Комментарии1
Габулов: «Максименко еще надо много работать над собой»
Вчера, 20:48 Комментарии2
Тедеско: «„Спартак“ хочет играть в атаку»
Вчера, 20:19 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   47 / 891
вчера в 21:52
Со свиньями вообще тяжело - они любую команду доведут до пердива.
ermak6848
ermak6848
   130 / 891
вчера в 19:37
жара - пиво - конец карьере...
КЭТиК
КЭТиК
   103 / 891
вчера в 19:34
Плохому работнику и юг мешает.
112910415
112910415
   35 / 891
вчера в 19:23
то ли дело северные клубы : в них легко !
max74
max74
   350 / 891
вчера в 19:18
Шалимов даже по харизме не тренер ...
MACBARTON
MACBARTON
   478 / 891
вчера в 18:35
Жара по голове бьет и девочки в бикини мешают? ))
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   93 / 891
вчера в 18:29
А какая ситуация с восточными клубами? Кто в курсе? Проясните.
cska plus
cska plus
   3 / 891
вчера в 18:15
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100