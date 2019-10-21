Червиченко: «Южные клубы все тяжёлые, в них непросто работать»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение на пост главного тренера «Ахмата».

Шалимов играл и в «Спартаке», и в больших клубах Италии. Он знает и понимает футбол, но насколько сможет донести и использовать накопленные знания, сложно сказать. Южные клубы все тяжёлые, в них непросто работать. Он один раз побывал уже после Олега Кононова в «Краснодаре» и ничем не блеснул. Теперь пришёл тоже после Кононова в «Ахмат», где раньше его одноклубник Рашид Рахимов работал. Получается, ему надо обоих переплюнуть. Я не уверен, что получится.