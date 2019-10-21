Внук Яшина: «Никто в академии „Динамо“ не знает, чем знаменит дед»

Василий Фролов, являющийся внуком легендарному советскому вратарю «Динамо» Льву Яшину, рассказал об отношении нынешнего поколения футболистов к культу личности голкипера:

Общаясь с ребятами из академии «Динамо», я понял, что он стал легендой клуба. Но никто не может сказать, чем он знаменит, кроме того, что он единственный вратарь с «Золотым мячом». Надеюсь, после картины станет понятно, какие ещё достоинства у моего деда.