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Внук Яшина: «Никто в академии „Динамо“ не знает, чем знаменит дед»

вчера, 12:37
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Василий Фролов, являющийся внуком легендарному советскому вратарю «Динамо» Льву Яшину, рассказал об отношении нынешнего поколения футболистов к культу личности голкипера:

Общаясь с ребятами из академии «Динамо», я понял, что он стал легендой клуба. Но никто не может сказать, чем он знаменит, кроме того, что он единственный вратарь с «Золотым мячом». Надеюсь, после картины станет понятно, какие ещё достоинства у моего деда.

Ранее вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от фильма о Льве Яшине. 

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Все комментарии
112910415
112910415
   35 / 891
вчера в 19:08
надо, чтоб знали !
112910415
112910415
   35 / 891
вчера в 19:07
трудно представить такое диво ...
Brugzash
Brugzash
   157 / 891
вчера в 14:48
Потому Динамо так и играет.
cska plus
cska plus
   3 / 891
вчера в 14:00
Предмет нужен где обо всём этом детям нужно рассказывать.
311
311
   38 / 891
вчера в 13:22
По блату набирают, откуда им знать?)
Союзник противников
Союзник противников ответил pam06
   17 / 891
вчера в 13:13
Хорошо еще, что знают о золотом мяче... А если еще и то, что это единственный вратарь в истории получивший такую награду, то это почти космос. Таковы реалии сегодняшнего дня. Когда кроме стрелялок нет других интересов. Да и у "учителей" нет другой задачи как "заколачивание" денег.
Они знают,что "Золотой мяч"-это приз,ежегодно переходящий от Роналду к Месси,и обратно...
Союзник противников
Союзник противников ответил ColdSun1995
   17 / 891
вчера в 13:11
ой господи, как же носятся с этим вашим яшиным)))))
Вьюноша,тебе ещё рано вещать.Внимай больше.
pam06
pam06
   23 / 891
вчера в 13:11
Хорошо еще, что знают о золотом мяче... А если еще и то, что это единственный вратарь в истории получивший такую награду, то это почти космос. Таковы реалии сегодняшнего дня. Когда кроме стрелялок нет других интересов. Да и у "учителей" нет другой задачи как "заколачивание" денег.
Союзник противников
Союзник противников ответил Kolymchanin
   17 / 891
вчера в 13:11
Такое мог написать человек живущий в Гомеле и сочуствующий немецкому футболу
Он кроме гениев немецкого футбола знает только ещё одного-ГАнчарэнку... Млять,когда его труба призовёт "взад"???
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 891
вчера в 13:09
А мы тут про Вильену гутарим.Уволить этих людей,руководящих академией!
drug01
drug01
   79 / 891
вчера в 13:03
Это очень плохо от этого все беды в клубе!
Сп62
Сп62
   70 / 891
вчера в 12:56
А кто преподаёт в этой академии?
Сп62
Сп62 ответил ColdSun1995
   70 / 891
вчера в 12:55
Нашим Яшиным. За Спартак с 1962г.
Kolymchanin
Kolymchanin ответил ColdSun1995
   373 / 891
вчера в 12:53
ой господи, как же носятся с этим вашим яшиным)))))
Такое мог написать человек живущий в Гомеле и сочуствующий немецкому футболу
ColdSun1995
ColdSun1995
   548 / 891
вчера в 12:46
ой господи, как же носятся с этим вашим яшиным)))))
d_fincher
d_fincher
   20 / 891
вчера в 12:44
Это реальность. Культура изменилась - выросло поколение американцев. Они смотрят кино по комиксам и слушают баттл-рэп про мамку, не развиваются. Поэтому и к истории соответствующее отношение. Американцы уже объяснили им, что СССР - это 70 лет черная дыра - тогда какие там могут быть герои, спортсмены, и вообще что там может быть интересного?
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