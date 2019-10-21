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Шунин поделился ожиданиями от фильма в честь Яшина

вчера, 12:14

Голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», который посвящен легендарному вратарю.

Вратарь – самая ответственная позиция на поле. И только он может спасти от гола и от поражения всю команду. Ошибка вратаря – это в 99% случаев гол, и, чтобы стать хорошим вратарём, надо пропустить какое-то количество голов.

Я бы хотел увидеть в фильме жизнь за пределами поля, хочу увидеть, насколько Лев Иванович порядочный человек, как он вёл себя в жизни. И пусть люди, которые увидят этого порядочного человека, равнялись бы на него.

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Все комментарии
Kolymchanin
Kolymchanin
   373 / 891
вчера в 12:59
Надеюсь, что фильм получится не хуже"Легенды 17".
Mangur
Mangur
   481 / 891
вчера в 12:30
Без комментариев .Яшин Велик
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