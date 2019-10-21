Червиченко: «Тедеско никаких впечатлений не производит»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассуждает о перспективах Доменико Тедеско в московском клубе.
Я до этого вообще за ним не следил. Пока что он никаких впечатлений не производит. Может быть, удобно общаться с двумя-тремя людьми на родном языке в московском клубе, но не думаю, что всем остальным получать указания через переводчика очень комфортно. На сегодняшний день все эти специалисты по переводу — абсурд. В первых пяти командах, которые борются за звание чемпиона страны, все тренеры — россияне. И только «Спартак» решил выпендриться и взять иностранца. Может быть, поэтому и не может ничего сделать лучше?
Удары в створ: 8-5
Уфа - ЦСКА
Удары в створ: 7-4
И где был автобус?!)))
Удары в створ: 8-5
Уфа - ЦСКА
Удары в створ: 7-4
И где был автобус?!)))
Рвался в Россию, мечтая произвести впечатление на эксперта Червиченко ...
И всё рухнуло в одночасье ! Переживёт ли ?!
Рвался в Россию, мечтая произвести впечатление на эксперта Червиченко ...
И всё рухнуло в одночасье ! Переживёт ли ?!