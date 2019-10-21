Червиченко: «Тедеско никаких впечатлений не производит»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассуждает о перспективах в московском клубе.

Я до этого вообще за ним не следил. Пока что он никаких впечатлений не производит. Может быть, удобно общаться с двумя-тремя людьми на родном языке в московском клубе, но не думаю, что всем остальным получать указания через переводчика очень комфортно. На сегодняшний день все эти специалисты по переводу — абсурд. В первых пяти командах, которые борются за звание чемпиона страны, все тренеры — россияне. И только «Спартак» решил выпендриться и взять иностранца. Может быть, поэтому и не может ничего сделать лучше?