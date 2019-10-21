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Червиченко: «Тедеско никаких впечатлений не производит»

вчера, 17:55

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассуждает о перспективах Доменико Тедеско в московском клубе.

Я до этого вообще за ним не следил. Пока что он никаких впечатлений не производит. Может быть, удобно общаться с двумя-тремя людьми на родном языке в московском клубе, но не думаю, что всем остальным получать указания через переводчика очень комфортно. На сегодняшний день все эти специалисты по переводу — абсурд. В первых пяти командах, которые борются за звание чемпиона страны, все тренеры — россияне. И только «Спартак» решил выпендриться и взять иностранца. Может быть, поэтому и не может ничего сделать лучше?

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Все комментарии
VIC2
VIC2
вчера в 22:39
БОЛЬНОЙ!!!
Гавроша
Гавроша
   47 / 891
вчера в 21:46
Червяк правду сказал - тедеску долго не продержится. Следующим тренером спартака будет зулус.
Заратустра
Заратустра
   97 / 891
вчера в 20:58
Респект Червю. Самый адекватный спартач за всю историю.
DVOK68
DVOK68
   402 / 891
вчера в 20:50
Червь производит.Своей комплекцией и такой же огромной злобой к Спартаку.
Т34
Т34 ответил cska plus
   37 / 891
вчера в 19:59
С Рубином устроил огромнейший автобус, может он сотрудник автобусного завода MAN?
Коням и автобус не помог, всунули промеж колес уфимцы.
Т34
Т34
   37 / 891
вчера в 19:57
Спартак выпендрился, взял Кононова. Как Спартак с ним возвысился! До сих пор с высоты падает.
ziborock
ziborock ответил cska plus
   25 / 891
вчера в 19:56
С Рубином устроил огромнейший автобус, может он сотрудник автобусного завода MAN?
Спартак - Рубин
Удары в створ: 8-5

Уфа - ЦСКА
Удары в створ: 7-4

И где был автобус?!)))
Чингачгук
Чингачгук
   92 / 891
вчера в 19:20
Скоро лайкнут, сочинят про него стихи и выгонят.
112910415
112910415
   35 / 891
вчера в 19:13
Доменико Тедеско в панике !
Рвался в Россию, мечтая произвести впечатление на эксперта Червиченко ...
И всё рухнуло в одночасье ! Переживёт ли ?!
морозз
морозз
   227 / 891
вчера в 19:10
Мастер Диеты и похудения как всегда краток...бомжи с конями его обожают за трезвый образ жизни и слюновыделения при слове Спартак!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   39 / 891
вчера в 18:56
Просто тедеска не научился еще жонглировать и фокусы показывать. А ведь все привыкли, что в спартаке одни клoyны, вот червиченко и недоволен
mihaluch
mihaluch
   36 / 891
вчера в 18:43
О языковом барьере Червяченко глаголет истину.
cska plus
cska plus
   3 / 891
вчера в 18:18
С Рубином устроил огромнейший автобус, может он сотрудник автобусного завода MAN?
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   135 / 891
вчера в 18:16
Один матч у руля пора в отставку)
Lazurny
Lazurny
   27 / 891
вчера в 18:13
И футбол трусливый пытается у свиней привить.
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