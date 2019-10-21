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Бауэр: «Уровень РПЛ выше, чем принято считать в Европе»

вчера, 16:22

Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр рассказал об атмосфере внутри команды и уровне чемпионата России.

Мне очень комфортно и легко в коллективе. Здесь дружественная атмосфера, ребята приветливы. Результаты пока не совсем такие, на какие мы рассчитывали. Но мы одна команда, и если будем напряженно трудиться, то добьемся результата.

Что раньше знал об «Арсенале»? Что хорошо сыграли в прошлом сезоне и вышли в квалификацию Лиги Европы. Когда поступило предложение, стал смотреть информацию о команде и городе. Тула — город-герой. «Арсенал» нельзя назвать топ-клубом, но у нас есть потенциал, чтобы успешно выступать в премьер-лиге. Еще обратил внимание, как здорово болельщики поддерживают команду.

Хочется отметить, что уровень российской Премьер-лиги выше, чем я ожидал, и выше, чем принято считать в Европе. Уровень вашего футбола растет. В будущем многие русские тренеры и игроки проявят себя в европейских чемпионатах, и это будет нормальным явлением.

В прошлом матче чемпионата России «Арсенал» сыграл вничью с «Сочи». 

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Все комментарии
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   316 / 891
вчера в 22:03
Какой уровень??? Спартак не может преодолеть квалификацию ле, а если преодолевает то занимает последние место в группе, середняк РПЛ без шансов влетает команде из третьего футбольного мира - Нефтчи. ЦСКА летит 5-1 болгарской команде, Краснодар 5-0 швейцарской.
MACBARTON
MACBARTON
   478 / 891
вчера в 18:26
Уровень Рпл это Молдовия,Белорусия,Болгария :D
Ваня лучший
Ваня лучший
   76 / 891
вчера в 17:49
Уровень РПЛ реальный показали Базель и Лудогорец.
mihaluch
mihaluch
   36 / 891
вчера в 17:41
По зарплатам, так вообще одна из лидеров.
ermak6848
ermak6848
   130 / 891
вчера в 17:34
смотря с какой стороны смотреть и какие применить стандарты...
azures
azures
   32 / 891
вчера в 17:15
И то правда.
cska plus
cska plus
   3 / 891
вчера в 17:06
Не бундеслига конечно но и не сильно отстаёт от неё.
EAGinLE
EAGinLE
   72 / 891
вчера в 16:38
Удачи Арсеналу .
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