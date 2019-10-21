Бауэр: «Уровень РПЛ выше, чем принято считать в Европе»

Защитник тульского «Арсенала» рассказал об атмосфере внутри команды и уровне чемпионата России.

Мне очень комфортно и легко в коллективе. Здесь дружественная атмосфера, ребята приветливы. Результаты пока не совсем такие, на какие мы рассчитывали. Но мы одна команда, и если будем напряженно трудиться, то добьемся результата.

Что раньше знал об «Арсенале»? Что хорошо сыграли в прошлом сезоне и вышли в квалификацию Лиги Европы. Когда поступило предложение, стал смотреть информацию о команде и городе. Тула — город-герой. «Арсенал» нельзя назвать топ-клубом, но у нас есть потенциал, чтобы успешно выступать в премьер-лиге. Еще обратил внимание, как здорово болельщики поддерживают команду.

Хочется отметить, что уровень российской Премьер-лиги выше, чем я ожидал, и выше, чем принято считать в Европе. Уровень вашего футбола растет. В будущем многие русские тренеры и игроки проявят себя в европейских чемпионатах, и это будет нормальным явлением.