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Антон Миранчук: «У „Ювентуса“ очень мощная атака, но с ними можно играть»

вчера, 19:48
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив22:00 Не начался

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

Чем «Локомотив» может удивить «Ювентус»? Больше наглости спортивной! Идти в обводку — естественно, когда это позволяет ситуация. Не стесняться, не переживать. Я смотрел последний матч «Ювентуса» с «Болоньей». Понятно, что у туринцев очень мощная атака, но с ними можно играть. 

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский ответил alexando1974
   16 / 891
вчера в 22:59
сравнил 63 с пальцем! тот 77 реал зделали в то время многие))) Удачи локо! но сравнивать тот 77 реал и теперишним юве просто бред! Юве щас впорядки! P.S видел матч юве болонья классный матч! но локо так играть как болонья неумеет)))
Я тибе верю, я с табой сагласин пачти. но нинада гаварить чо протиф "ЦСКА" играла каманда типа"Динамо" минск!
alexando1974
alexando1974 ответил Морозовский
   557 / 891
вчера в 22:38
Берите пример с "ЦСКА"! Вышли и, сделали"Реал"! А, вы, выйите и сделайте "Юве"! УДАЧИ!
сравнил 63 с пальцем! тот 77 реал зделали в то время многие)))
Удачи локо! но сравнивать тот 77 реал и теперишним юве просто бред!
Юве щас впорядки! P.S видел матч юве болонья классный матч! но локо так играть как болонья неумеет)))
Морозовский
Морозовский
   16 / 891
вчера в 22:14
Берите пример с "ЦСКА"! Вышли и, сделали"Реал"! А, вы, выйите и сделайте "Юве"! УДАЧИ!
773sergeytank
773sergeytank ответил fanliverpoolfan 2
   58 / 891
вчера в 21:21
Ну что, покоритель Неаполя, не забудь завтра придти и поздравить нас с победой. А то, прокляну твоего Скомину))
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил 773sergeytank
   177 / 891
вчера в 21:05
    773sergeytank
    773sergeytank ответил fanliverpoolfan 2
       58 / 891
    вчера в 21:02
      EAGinLE
      EAGinLE
         72 / 891
      вчера в 20:58
      Удачи Локомотиву .
      drug01
      drug01
         79 / 891
      вчера в 20:51
      играть можно но ......каков будет результат??????
      Wolf77785
      Wolf77785
         114 / 891
      вчера в 20:41
      если роналду в старте, то шансы есть
      BESTjuventus10
      BESTjuventus10
         159 / 891
      вчера в 20:38
      к локо нужно отнестись серьезно и разнести их с уверенным счетом. 4-0 будет нормально.
      MaxRnD
      MaxRnD
         314 / 891
      вчера в 20:23
      Если с ними можно играть, то что тогда надо было сделать дома с Атлетико ?
      blitz
      blitz
         154 / 891
      вчера в 20:22
      Вот завтра и посмотрим.
      fanliverpoolfan 2
      fanliverpoolfan 2 ответил Питер Ман
         177 / 891
      вчера в 20:17
      На каждого Сухина,в кабинентусе свой Сухин найдеться ахахахаха
      Lazurny
      Lazurny
         27 / 891
      вчера в 20:12
      Насколько можно скоро убедимся.
      cska plus
      cska plus
         3 / 891
      вчера в 20:05
      Вот завтра и нужно доказать.
      Питер Ман
      Питер Ман
         43 / 891
      вчера в 19:58
      Как же вы без Сухины будете?
      fanliverpoolfan 2
      fanliverpoolfan 2
         177 / 891
      вчера в 19:55
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