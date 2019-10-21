Антон Миранчук: «У „Ювентуса“ очень мощная атака, но с ними можно играть»

Полузащитник «Локомотива» поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

Чем «Локомотив» может удивить «Ювентус»? Больше наглости спортивной! Идти в обводку — естественно, когда это позволяет ситуация. Не стесняться, не переживать. Я смотрел последний матч «Ювентуса» с «Болоньей». Понятно, что у туринцев очень мощная атака, но с ними можно играть.