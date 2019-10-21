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Чорлука: «„Ювентус“ - одна из сильнейших команд мира»

вчера, 19:09
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив22:00 Не начался

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассуждает о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса»

Можно сравнить с игрой против «Атлетико» две недели назад. «Атлетико», как и «Юве», одна из сильнейших команд в мире. Мы постараемся завтра не повторить ошибок, которые совершили две недели назад. Это две равные команды.

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan 2
   2 / 891
вчера в 21:48
В твоем возврасте надо беречь нервы,смотри что бы сильно не пригорело.ахахахахахахаха
Постараюсь воспользоваться твоим советом, ты же с воспламенениями знаком не по наслышке, ещё со времён конькобежца Стиви. Аха-ха)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   125 / 891
вчера в 20:57
Я думаю Ювентус хорошая команда в десятку войдет
773sergeytank
773sergeytank ответил Don Nerazzurri
   58 / 891
вчера в 20:51
Отсутствие этого величия в ЛЧ последних десяти лет, вот это действительно величие. Не каждый столько сезонов умудрится там не играть.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Князь сажал врагов на посох
   177 / 891
вчера в 20:47
В твоем возврасте надо беречь нервы,смотри что бы сильно не пригорело.ахахахахахахаха
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил L.F.C.
   2 / 891
вчера в 20:27
В моем возрасте плевать на клубы, я просто адекватно их оцениваю. Ахаха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Don Nerazzurri
   2 / 891
вчера в 20:25
сам не знаю, кроме интера еще никто не проштрафился, ахаха), и грязью я никого не поливаю, только факты излагаю
cska plus
cska plus
   3 / 891
вчера в 20:07
Америку открыл.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответил 773sergeytank
   267 / 891
вчера в 19:38
Ну да, это не какие-то интеры громить.
Ох и не даёт вам великий Интер покоя, не даёт.
773sergeytank
773sergeytank
   58 / 891
вчера в 19:35
Ну да, это не какие-то интеры громить.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответил L.F.C.
   267 / 891
вчера в 19:34
Одна из? Ты хотел написать самая, наверняка)
Вот так по лучше будет!
L.F.C.
L.F.C. ответил Don Nerazzurri
   69 / 891
вчера в 19:28
Одна из? Ты хотел написать самая, наверняка)
L.F.C.
L.F.C. ответил Князь сажал врагов на посох
   69 / 891
вчера в 19:27
Список тех, от кого у тебя больше всего бомбит?) Многовато, однако.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответил Князь сажал врагов на посох
   267 / 891
вчера в 19:23
Если так, то мы за пределами первой десятки: 1) Интер 2) Барса 3) Реал 4) Ливерпуль 5) Милан 6) МС 7) ПСЖ 8) ЦСКА 9) Атлетико 10) Челси Аха-ха)
Нарисуй мне свой черный список.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответил Князь сажал врагов на посох
   267 / 891
вчера в 19:22
Если так, то мы за пределами первой десятки: 1) Интер 2) Барса 3) Реал 4) Ливерпуль 5) Милан 6) МС 7) ПСЖ 8) ЦСКА 9) Атлетико 10) Челси Аха-ха)
Хотелось бы знать, какой клуб, ты в следующем сезоне будешь "поливать грязью""?
773sergeytank
773sergeytank
   58 / 891
вчера в 19:21
Вроде пятая команда по рейтингу.
Lazurny
Lazurny
   27 / 891
вчера в 19:17
Открыл всем глаза.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Don Nerazzurri
   2 / 891
вчера в 19:16
Я бы сказал, что Ювентус одна из самых коррумпированных команд мира.
Если так, то мы за пределами первой десятки:
1) Интер
2) Барса
3) Реал
4) Ливерпуль
5) Милан
6) МС
7) ПСЖ
8) ЦСКА
9) Атлетико
10) Челси

Аха-ха)
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   267 / 891
вчера в 19:12
Я бы сказал, что Ювентус одна из самых коррумпированных команд мира.
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