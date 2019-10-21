Чорлука: «„Ювентус“ - одна из сильнейших команд мира»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассуждает о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
Можно сравнить с игрой против «Атлетико» две недели назад. «Атлетико», как и «Юве», одна из сильнейших команд в мире. Мы постараемся завтра не повторить ошибок, которые совершили две недели назад. Это две равные команды.
1) Интер
2) Барса
3) Реал
4) Ливерпуль
5) Милан
6) МС
7) ПСЖ
8) ЦСКА
9) Атлетико
10) Челси
Аха-ха)
1) Интер
2) Барса
3) Реал
4) Ливерпуль
5) Милан
6) МС
7) ПСЖ
8) ЦСКА
9) Атлетико
10) Челси
Аха-ха)