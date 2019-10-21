Чорлука: «„Ювентус“ - одна из сильнейших команд мира»

Защитник «Локомотива» рассуждает о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Можно сравнить с игрой против «Атлетико» две недели назад. «Атлетико», как и «Юве», одна из сильнейших команд в мире. Мы постараемся завтра не повторить ошибок, которые совершили две недели назад. Это две равные команды.