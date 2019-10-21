Ганчаренко: «Есть давление со стороны болельщиков, но оно естественно» 

Наставник ЦСКА заявил, что давление со стороны болельщиков не влияет на психологическое состояние команды.

Да не чувствуем мы давление, только если кто-то начинает что-то дополнительно читать. Во время игры какое-то давление есть, но надо понимать, когда мы играем хорошо, выигрываем, то давление болельщиков имеет положительный эффект. Нельзя сказать, что мы это используем в своих целях. Мы к этому более спокойно относимся. Есть давление, оно естественно.