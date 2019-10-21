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Ганчаренко: «Есть давление со стороны болельщиков, но оно естественно» 

вчера, 18:18

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко заявил, что давление со стороны болельщиков не влияет на психологическое состояние команды.

Да не чувствуем мы давление, только если кто-то начинает что-то дополнительно читать. Во время игры какое-то давление есть, но надо понимать, когда мы играем хорошо, выигрываем, то давление болельщиков имеет положительный эффект. Нельзя сказать, что мы это используем в своих целях. Мы к этому более спокойно относимся. Есть давление, оно естественно. 

Недавно наставник рассказал о посещаемости домашних игр клуба.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   52 / 891
вчера в 21:40
Всё слова, слова, слова, а результат пока плохой, наступаешь на старые грабли (провал второго тайма,некудышные замены и т.д.). Болельщики начинают разочаровываться в тренере и это факт. Выводы делай сам.
mangoх12
mangoх12
   5 / 891
вчера в 20:42
Юрниекс
Юрниекс
   164 / 891
вчера в 20:35
А что хвалить тебя что ли? Я,не специалист, видел уже примерно с 48 минуте видел,что мы победу с Уфой не удержим...А ты не видел..и ничего не делал...Хотя оснывное вопросы у меня к сцууке Гинеру..С такой скамейкой..с таким составом надеется на место в тройке...Пацаны 17 летние в основе...игроков покупаем в Уфе и Тамбове...Экономит 69...
blitz
blitz ответил LOpp
   154 / 891
вчера в 20:24
И с этим не поспоришь.
EAGinLE
EAGinLE
   72 / 891
вчера в 20:00
И такое бывает .
LOpp
LOpp
   75 / 891
вчера в 19:50
Зато у цска самый молодой состав в РПЛ
mangoх12
mangoх12
   5 / 891
вчера в 19:41
Да какое там давление Витек ! Сектанты в тебя верят несмотря ни на что! Еще можешь смело игр 10 позорно проиграть! Ты ведь мужик, не то что Слуц)))
d_fincher
d_fincher
   20 / 891
вчера в 19:40
Да не чувствуем мы давление...

Есть давление и оно естественно...

Поплыл Ганчаренко. Долго еще ЦСКА без титулов сидеть. Очень долго.
Морозовский
Морозовский
   16 / 891
вчера в 19:01
Удачи Ганчаренке! Не слушай, Витя, крики в спину!
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил cska plus
   101 / 891
вчера в 18:46
Может Облякова пока в молодёжку отправить, он в основном мешает всем остальным играть.
Слова не мальчика, но мужа.
VIPded
VIPded
   41 / 891
вчера в 18:40
Удачи ЦСКА!!!
ermak6848
ermak6848
   130 / 891
вчера в 18:37
что - то у тренера не ладится набирать очки в турнирной таблице...
drug01
drug01
   79 / 891
вчера в 18:33
Надо просто работать в своём ключе!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 891
вчера в 18:23
Витя, не переживай, мы с тобой, мы поддерживаем тебя. Продолжай и дальше наращивать стоимость игроков)))
Footbolista
Footbolista
   10 / 891
вчера в 18:23
Кони напирают на бульбаша...
cska plus
cska plus
   3 / 891
вчера в 18:23
Может Облякова пока в молодёжку отправить, он в основном мешает всем остальным играть.
cska plus
cska plus
   3 / 891
вчера в 18:21
Кстати, у нас впереди игра с очень для нас неудобным Динамо и мотивированным Зенитом, об этом надо крепко думать.
Romkurch
Romkurch
   31 / 891
вчера в 18:20
Скоро будет как у свиней, это от одержимости и ознанания своего былого величия.
cska plus
cska plus
   3 / 891
вчера в 18:20
Мы же не спартачи но Уфу надо обыгрывать легко и непринуждённо.
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