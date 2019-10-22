Неймар: «Когда вы несчастливы, вы хотите уйти - это я и пытался сделать»

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал о несостоявшемся возвращении в «Барселону», реакции фанатов и причинах его поступков в межсезонье.

Я вернулся в игру, и надеюсь, любовь болельщиков тоже вернется. Это нормально, я понимаю, что чувствуют фанаты, я пытаюсь это понять, но я прошу их понять меня тоже. Когда вы несчастливы, какую бы работу вы ни делали, вы пытаетесь уйти и работать в другом месте. Именно этого я и хотел.

В конце концов, я остался, и сделаю все возможное для команды. Я и фанаты — это как мужчина и женщина. Это часть отношений, мы боремся, спорим, затем миримся, и любовь возвращается.