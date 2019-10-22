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Неймар: «Когда вы несчастливы, вы хотите уйти - это я и пытался сделать»

сегодня, 08:29

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал о несостоявшемся возвращении в «Барселону», реакции фанатов и причинах его поступков в межсезонье.

Я вернулся в игру, и надеюсь, любовь болельщиков тоже вернется. Это нормально, я понимаю, что чувствуют фанаты, я пытаюсь это понять, но я прошу их понять меня тоже. Когда вы несчастливы, какую бы работу вы ни делали, вы пытаетесь уйти и работать в другом месте. Именно этого я и хотел.

В конце концов, я остался, и сделаю все возможное для команды. Я и фанаты — это как мужчина и женщина. Это часть отношений, мы боремся, спорим, затем миримся, и любовь возвращается.

Атмосфера в ПСЖ всегда была прохладной. Но сейчас там намного лучше. В этом году больше людей, с которыми легко общаться. Новые игроки хороши, сконцентрированны, талантливы. Это должен быть хороший год для Парижа. Отличная команда.

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Все комментарии
milanetto10
milanetto10 ответил Neymar 10
   574 / 857
сегодня в 10:16
таких ситуаций как у Неймара в повседневной жизни - тысячи ! не все готовы находится рядом с завистниками и лицемерами которые готовы разделить с тобой только успехи а в случае чаго спихнуть всё на чужие плечи . я думаю нормальные фаны парижан уже давно всё поняли и простили Неймара , и осталась лишь кучка хейтеров как на соккер есть такие которые спецом гадят под каждой новостью о Неймаре чтобы быть типа " в трЭндИ " хотя небось тайком молятся на то чтобы у них был такой игрок высочайшего класса ! Я ещё в августе с одним знакомым болелой реала спорил по поводу перехода Азара и он брезжил слюной мол нафиг нам этот каталонский петух ( его слова дословно ) Неймар сдался , Азар куда лучше и полезнее а этот твой Неймар уже давно ниачом !!! теперь же он на ходу переобулся и сказал мол даже травмированный Неймар куда опаснее и полезнее чем Азар который играет в реале ! можете думать что я рофлю но мне все равно . Мира всем и добра 🤙
Неймар сколько раз ломался за последний год? не надо писать чушь что все мечтают чтобы он играл в их команде он супер игрок но при этом супер проблематичный человек так что не суди только по его игре тем более в ПСЖ не самый сильный чемпионат французский.твои рассуждения смешны до безобразия))0
milanetto10
milanetto10 ответил Neymar 10
   574 / 857
сегодня в 10:11
Дружище с ними бесполезно спорить ! Они хейтят не потому что им нравиться, а потому что , просто так - надо ! зависть и отсутствие индивидуального мышления делает своё дело !
где ты прочёл о том что я сказал что он плохой игрок ,он ведёт себя некрасиво и ноеет это да, так что не плачь ребёнок Неймар как игрок хорош но судя по его поступкам человек не очень
milanetto10
milanetto10 ответил Neymar 10
   574 / 857
сегодня в 10:07
Дружище с ними бесполезно спорить ! Они хейтят не потому что им нравиться, а потому что , просто так - надо ! зависть и отсутствие индивидуального мышления делает своё дело !
о ты интервью прочти потом пиши так хайпа нет никакого если ты туп это твои проблемы читай нормально потом выводы делай
Neymar 10
Neymar 10 ответил Alex12357
   579 / 857
сегодня в 10:04
Дружище с ними бесполезно спорить ! Они хейтят не потому что им нравиться, а потому что , просто так - надо ! зависть и отсутствие индивидуального мышления делает своё дело !
Neymar 10
Neymar 10
   579 / 857
сегодня в 09:55
таких ситуаций как у Неймара в повседневной жизни - тысячи ! не все готовы находится рядом с завистниками и лицемерами которые готовы разделить с тобой только успехи а в случае чаго спихнуть всё на чужие плечи . я думаю нормальные фаны парижан уже давно всё поняли и простили Неймара , и осталась лишь кучка хейтеров как на соккер есть такие которые спецом гадят под каждой новостью о Неймаре чтобы быть типа " в трЭндИ " хотя небось тайком молятся на то чтобы у них был такой игрок высочайшего класса ! Я ещё в августе с одним знакомым болелой реала спорил по поводу перехода Азара и он брезжил слюной мол нафиг нам этот каталонский петух ( его слова дословно ) Неймар сдался , Азар куда лучше и полезнее а этот твой Неймар уже давно ниачом !!! теперь же он на ходу переобулся и сказал мол даже травмированный Неймар куда опаснее и полезнее чем Азар который играет в реале ! можете думать что я рофлю но мне все равно . Мира всем и добра 🤙
milanetto10
milanetto10 ответил Alex12357
   574 / 857
сегодня в 09:46
Плохо быть в стороне от столбовой дороги футбола и выносить свой бред на всеобщее обозрение ,пора бы уже по-умнеть!
плохо когда такой как ты о л е н ь пытается пыжиться вообще не понимая о чём речь
milanetto10
milanetto10 ответил Alex12357
   574 / 857
сегодня в 09:37
Плохо быть в стороне от столбовой дороги футбола и выносить свой бред на всеобщее обозрение ,пора бы уже по-умнеть!
великий знаток в школу иди уроки начались))
milanetto10
milanetto10 ответил Alex12357
   574 / 857
сегодня в 09:36
Плохо быть в стороне от столбовой дороги футбола и выносить свой бред на всеобщее обозрение ,пора бы уже по-умнеть!
так по умней если не шаришь так и не пиши
Alex12357
Alex12357 ответил milanetto10
   337 / 857
сегодня в 09:21
Неймар я так понял женщина
Плохо быть в стороне от столбовой дороги футбола и выносить свой бред на всеобщее обозрение ,пора бы уже по-умнеть!
milanetto10
milanetto10
   574 / 857
сегодня в 09:06
Неймар я так понял женщина
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