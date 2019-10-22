ГлавнаяНовости

France Football объявил претенденток на женский «Золотой мяч»

сегодня, 10:16

Французский журнал France Football назвал имена футболисток, которые будут претендовать на «Золотой мяч»-2019.

В список попали лучшая футболистка года по версии ФИФА американка Меган Рапино, первая в истории обладательница женского «Золотого мяча» норвежка Ада Хегерберг, а также абсолютный рекордсмен по количеству голов на мундиалях в мужском и женском футболе нападающая сборная Бразилии Марта.

Также в список номинантов попали голландки Лике Мартенс и Сари ван Венендал, француженка Ванди Ренар, американка Роуз Лавель, шведки Косоваре Аслани и София Якобссон, а также Тобин Хит из США.

Победитель будет назван 2 декабря. Церемония награждения пройдет в театре Шатле в Париже.

ЖЗМ

Также уже известны претенденты на мужской «Золотой мяч».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ЦСКА поздравил женскую команду с победой в чемпионате
Вчера, 11:27 Комментарии15
Российский клуб с шокирующим счетом проиграл в женской Лиге чемпионов
11 сентября Комментарии22
Умерла российская футболистка Полина Кобзева
01 сентября
Абрамович встретился с женской командой «Челси»
20 августа ФотоКомментарии10
Скончалась 21-летняя футболистка «Чертаново»
04 августа
Лопырёва выступает против уравнивания зарплат женщин и мужчин в футболе
24 июля Комментарии18
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100