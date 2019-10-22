France Football объявил претенденток на женский «Золотой мяч»

сегодня, 10:16

Французский журнал France Football назвал имена футболисток, которые будут претендовать на «Золотой мяч»-2019.

В список попали лучшая футболистка года по версии ФИФА американка Меган Рапино, первая в истории обладательница женского «Золотого мяча» норвежка Ада Хегерберг, а также абсолютный рекордсмен по количеству голов на мундиалях в мужском и женском футболе нападающая сборная Бразилии Марта.

Также в список номинантов попали голландки Лике Мартенс и Сари ван Венендал, француженка Ванди Ренар, американка Роуз Лавель, шведки Косоваре Аслани и София Якобссон, а также Тобин Хит из США .

Победитель будет назван 2 декабря. Церемония награждения пройдет в театре Шатле в Париже.

Также уже известны претенденты на мужской «Золотой мяч».