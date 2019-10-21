Правила и исключения. Можно ли тренировать «Баварию» и самому не играть в футбол?

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«Соккер.ру» вспоминает сильнейших тренеров в истории мюнхенского клуба.

На днях Александр Мостовой, комментируя назначение Доменко Тедеско главным тренером «Спартака», отпустил эффектную фразу. «Вы можете себе представить, что в „Баварию“ приглашают тренера из России, который сам никогда не играл в футбол? Возможно ли такое?».

Прав Александр Владимирович. Особенно в первой части своего высказывания. В ближайшем будущем «Бавария» вряд ли пригласит тренера из России. Мюнхенцы и игроков-то наших не приглашают. Взяли в девяносто втором году спартаковца Александра Каратаева, и кто про его успехи в «Баварии» помнит? Правда, в 15 лет чемпионы Германии чуть не купили Егора Титова за 25 миллионов евро. Но чуть не считается. Однако если чудо и случится, и «Бавария» всё же позовёт тренера из России, то легче всего представить в этой роли Леонида Слуцкого. Который, как известно, на профессиональном уровне в футбол не играл.

Тренеры, не игравшие сами, но добивавшиеся успехи были всегда. Например, первый и второй Кубки чемпионов «Реал» выиграл с физруком, отставным офицером Хосе Вильялонгой. Жозе Моуриньо, Арриго Сакки, Жерар Улье, Маурицио Сарри, Гаджи Гаджиев, Невио Скала – это только первые имена, пришедшие в голову. Но Мостовой упомянул именно «Баварию». Может быть, флагман германского футбола придерживается особого кодекса? Интерес к Юлиану Нагельсманну остался интересом. Тот, чья фамилия упоминается чересчур часто, тоже входил в круг интересов, недаром «Шальке» весьма хитро составил контракт. Но ни один, ни другой пока до Мюнхена не добрались.

Вспоминаем тренеров «Баварии». Нико Ковач играл за сборную своей исторической родины, равно как и его брат и помощник Роберт. Юпп Хайнкес был звездой «Боруссии» 70-х. Карло Анчелотти выигрывал Кубок чемпионов не только как тренер, но и как футболист. Хосеп Гвардиола. Тут вопросов нет.

Идём дальше. Луи ван Гал возможно был заурядным футболистом. Но ведь был. У Юргена Клинсманна мало что получилось в Мюнхене, но нападающим он был выдающимся. Оттмар Хитцфельд много забивал и в «Штутгарте», и в Швейцарии. Феликс Магат выигрывал первенство Европы и приносил «Гамбургу» Кубок чемпионов. Джованни Трапаттони прекрасно играл за «Милан». Франц Беккенбауэр вообще входит в сонм великих футболистов. Отто Рехагель был добротным игроком «Кайзерслаутерна», а ещё раньше и «Герты». Сёрен Лербю оказался неважным тренером, но игроком датчанин был замечательным.

Вот Эрих Риббек, отработавший в «Баварии» полтора года, в формулу Мостового не вписывается. На профессиональном уровне он не играл. Исключение номер один. Правда и успехов в Мюнхене Риббек не добился. Главной победой остаётся выигрыш Кубка УЕФА с «Байером». Который тогда ещё не был Неверкузеном.

Югославы Златко Чайковский и Бранко Зебец, равно, как венгры Дьюла Лорант и Паль Чернаи, были не просто хорошими футболистами, но и входили в сборные своих стран. Хотя, как тренеры прославились больше, за исключением Лоранта. Но вот мы добрались до двух специалистов, которые фактически сделали «Баварию» великой, особенно, отличающейся от других западногерманских клубов.

Удо Латтек всё же отыграл три сезона за «Оснабрюк», который в 60-е годы ни после не выступал в Бундеслиге. Конечно, это больше, чем у Риббека, но меньше, чем у остальных упоминавшихся тренеров. При этом Латтек совмещал выступления в футбольной команде с работой в школе учителем физкультуры. Выходить на поле Удо со временем наскучило, и в тридцать лет он забросил бутсы куда-то на верхнюю полку антресоли. Стал помощником Ули Шёна в западногерманской сборной, а через несколько лет решил, что созрел для самостоятельной практики.

Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер и Зепп Майер пошли к руководству клуба с просьбой назначить 34-летнего Латтека преемником Бранко Зебеца. Президент Вильгельм Нойдеккер скептически отнёсся к их челобитной. «Ребята, а чему вас может научить человек, не поднимавшийся выше „Оснабрюка“? Он и в сборной был на вторых ролях». Но всё же Нойдеккер принял сторону игроков и получил одного из сильнейших тренеров в истории «Баварии». В свой первый срок, продлившийся пять лет, Удо выиграл три чемпионских титула и взял два Кубка чемпионов. Гегемонии одного клуба в Бундеслиге не существовало. «Бавария» вела отчаянную борьбу с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Куда в 1975 году и ушёл Латтек, чтобы выиграть ещё две Серебряных салатницы и Кубок УЕФА . Потом были дортмундская «Боруссия», «Барселона», которой немец помог взять Кубок Кубков. В 1983 году «пивной Удо» (а он обожал пенный напиток, если не сказать больше) вернулся в Мюнхен, где отработал ещё четыре года. В итоге список достижений пополнили три чемпионских титула и два Кубка Германии. Такой вот «Оснабрюк».

После ухода из «Баварии» карьера Латтека пошла по наклонной вниз. Сказывались и пренебрежение правильному образу жизни, и, как следствие, проблемы со здоровьем. «Пивной Удо» постепенно отошёл от дел. Но когда в 1999 году дортмундская «Боруссия» погрузилась в кризис, то вытаскивать команду из ямы позвали старого, больного, пьющего Латтека. Который не просто помог дортмундцам, но сделал тренера из Маттиаса Заммера. Который, будучи чемпионом Европы и обладателем Золотого мяча, не считал зазорным учиться у тренера, игравшего за какой-то «Оснабрюк».

Помощник Латтека, бывший лейтенант вермахта Деттмар Крамер и в «Оснабрюке» замечен не был. «Профессор» вообще не играл в футбол, что не мешало ему понимать игру. В конце 60-х Крамер попал в сборную ФРГ в качестве помощника Гельмута Шёна, там познакомился с другим ассистентом – Удо Латтеком. А потом они оба объединили усилия в Мюнхене. Когда Удо ушёл в «Боруссию», именно «Профессор» стал его преемником. И никто из подопечных не спросил Крамера, - «В каких полках служили?» Два Кубка чемпионов и Межконтинентальный кубок «Бавария» взяла именно под его командованием.

Потом, правда в Мюнхене вдруг решили, что Крамер погнался за международными трофеями и запустил дела домашние. «Айнтрахт» и «Бавария» поменялись тренерами. Деттмар отправился во Франкфурт, а в обратном направлении отправился Дьюла Лорант. Правда, ничего хорошего из этой затеи не вышло. «Профессор» потом в основном трудился в странах Азии. И ни у кого не возникало вопросов об успехах Крамера-игрока.

Вот такие исключения из правил. Кстати, ещё об одной особенности или традиции «Баварии». Через клуб прошли сотни замечательных футболистов. И многие из них стали потом тренерами. Но только четверо из них, ладно пятеро, включая исполнявшего обязанности Вилли Саньоля, возглавляли мюнхенцев. Франц Беккенбауэр, Сёрен Лербю, Юрген Клинсманн, Вилли Саньоль и Нико Ковач. Причём успехов добились только кайзер Франц и нынешний наставник. Интересно, чем обоснован такой подход к назначению ключевой фигуры. И редкие баварцы в роли тренеров – это правила или исключения?