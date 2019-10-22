Становление Льва Яшина

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Сегодня величайшему советскому вратарю Льву Ивановичу Яшину девяносто лет. «Соккер.ру» вспоминает, как Яшин стал основным вратарём в «Динамо» и принёс своей команде золотую медаль чемпионата СССР .

Вратарь номер один

В нашем футболе Лев Иванович – вратарь номер один и, наверное, таким останется. Он провел более двадцати сезонов на высшем уровне и все время оставался верен одной команде – московскому «Динамо». С Яшиным в воротах сборная СССР выиграла олимпийское золото Мельбурна, стала победителем первого Кубка Европы и финалистом второго розыгрыша, дошла до полуфинала мирового первенства. В послужном списке Льва Ивановича нет побед в европейских кубках, но в этом нет ничего удивительного. Ведь наши клубы стали участвовать в европейских клубных турнирах в 1966 году, когда Яшину было уже 37 лет.

Лев Яшин считается сильнейшим вратарем всех времен не только у нас в стране. Единственный вратарь, получавший Золотой мяч – Лев Яшин. Человек, с которым ассоциируется наш футбол, - Лев Яшин. Образец игры вратаря – также Лев Яшин.

«Вратарь, о котором можно только мечтать», - писал о Яшине Михаил Якушин. Действительно, Лев Иванович был хорош и на линии ворот, и на перехватах, и при выходах один на один. Он хозяйничал не только у себя в штрафной площадке, но и смело покидал ее пределы при необходимости. Он быстро вводил мяч в игру, как рукой, так и ногою, начиная атаки своей команды. Яшин играл просто, рационально, без всякого желания сорвать аплодисменты, и при этом красиво. Лев Иванович не стеснялся руководить обороной, и защитники всегда ему повиновались. Он обладал огромной психологической устойчивостью, не сломался при неудачах, как многие его коллеги. А еще он был очень добрым, простым и в высшей степени порядочным человеком.

Лев Яшин стал величайшим вратарем не только благодаря отпущенному природой дару, но и за счет своего трудолюбия на тренировках и желанию учиться. Он не стеснялся перенимать у своих коллег все лучшее, доводя эти приемы до совершенства. У Евгений Фокина Яшин научился смело бросаться в ноги соперникам, у Алексея Хомича – отчаянным полетам за мячом. От Вальтера Саная он перенял манеру двигаться по всей штрафной площадке и выходить из нее, а у Анатолия Акимова Лев Иванович позаимствовал быстрые и точные броски мяча рукой на половину поля соперника. Яшин не только учился сам, но и учил своих напарников, среди которых были замечательные вратари. И Владимир Беляев, и Александр Ракитский, и Олег Иванов, и Владимир Пильгуй считали, что им повезло тренироваться вместе Яшиным.

Лев Яшин пришел в большой футбол из заводской команды. Был призван в армию, после чего его позвали в московское «Динамо». В 1949 году двадцатилетний Яшин был заявлен за динамовский коллектив. Третий после Хомича и Саная вратарь.

Тернистый путь молодого голкипера

Начало карьеры Яшина выдалось катастрофическим. На предсезонном сборе в Гаграх ему забил вратарь сталинградского «Трактора» Василий Ермасов. Лев слишком далеко вышел из ворот, и оппонент, выбивая мяч с рук, перебросил молодого динамовца. Через несколько месяцев история повторилась уже в матче дублеров «Зенита» и «Динамо», Лев Иванович пострадал от ленинградца Зураба Шехтеля. Но в 1950 году Яшину довелось сыграть и за основу.

Приболел Вальтер Саная, и в заявку на матч со «Спартаком» был включен в качестве запасного Лев Яшин. При счете 1:0 в пользу «Динамо» травму получил Алексей Хомич. Пришлось молодому вратарю становиться в ворота. Первое же игровое действие с участием Льва обернулось голом в динамовские ворота. В борьбе за верховой мяч Яшин столкнулся со своим же защитником Константином Блинковым. Мяч отскочил к спартаковцу Николаю Паршину, который и поразил незащищенные ворота.

В следующем матче с тбилисским «Динамо» Яшин вышел с самого начала. Москвичи уверенно контролировали ход встречи, и к 65-й минуте выигрывали 4:1. Но потом южане сумели провести три гола за пять минут. Яшин команду не выручил. Тренер Виктор Дубинин решил не испытывать судьбу и выпустил еще не оправившегося как следует от болезни Саная. В оставшееся время Константин Бесков забил пятый мяч в ворота тбилисцев и принес победу москвичам.

Казалось, что после такого дебюта Льву Яшину ничего не светит. Во всяком случае в московском «Динамо». Но в клубе не стали ставить крест на молодом вратаре. Предложения набраться опыту в другом клубе, а потом вернуться были, но Лев Иванович их отверг. Два года он играл за дубль, а зимой защищал ворота хоккейного «Динамо». Да так здорово, что выиграл Кубок страны и взял бронзу всесоюзного первенства. Яшину предлагали перейти в хоккей. Но любовь к футболу оказалась сильнее.

К 1953 году «Тигр» Алексей Хомич отбыл в Минск, но ворота «Динамо» защищал Вальтер Саная. 23-летний Лев Яшин соперничал с Леонидом Лапшиным за право быть вторым, не более того. Настолько сильны были позиции Саная. Не раз приходилось слышать, что Вальтер Саная был любимцем Лаврентия Берия. Возможно, в этом есть доля истины, и Лаврентий Павлович испытывал особенные отношения к своему земляку и способствовал его переходу из тбилисского «Динамо» в московское. Но Вальтер Виссарионович был замечательным голкипером и без протекции всесильного наркома. Подвижный, прыгучий, обладающий прекрасной реакцией и отличным выбором позиции. Кроме того, Саная хорошо играл на выходах, а своими бросками в ноги нападающим напоминал динамовским болельщикам с довоенным стажем такого же отважного Евгения Фокина. Умение сочетать зрелищную игру с надёжной, руководить обороной, не ограничивать себя в перемещениях унаследовал у Саная его дублёр, а впоследствии великий вратарь Лев Иванович Яшин.

Уроженец Абхазии Вальтер Саная попал сначала в сухумское, а потом и тбилисское «Динамо». В составе тбилисцев он играл недолго – два первых послевоенных сезона, но запомнился своими прыжками и надёжной игрой. Особенно удавались ему матчи с московскими командами. В 1946 году тбилисские динамовцы обыграли своих московских одноклубников 3:2. Вальтер Саная был в той игре восхитителен, несмотря на два пропущенных мяча. Наверное, тогда и решилась судьба голкипера. В 1947 году Саная перешёл в московское «Динамо». Приложил ли Берия руку к этому переходу? Вряд ли у Лаврентия Павловича не было более насущных дел в то время, чем организация перехода игрока с одной подшефной его ведомству команды в другую. Но наверняка маршал был рад видеть земляка (Берия тоже родился в Абхазии) в составе московского «Динамо».

Вальтер Виссарионович не сразу стал основным в «Динамо». Два сезона он прочно сидел на лавочке за спиной Хомича, и лишь в сорок девятом стал выходить на поле чаще – примерно в трети встреч. Признание динамовских болельщиков Вальтер Виссарионович получил в матче со «Спартаком». При счете 3:4 Михаил Якушин совершил смелый поступок – заменил Хомича на Саная. Как ни пытались спартаковцы пробить нового вратаря, все тщетно. Саная тащил сложнейшие мячи из всех углов. А «Динамо» провело два гола и вырвало победу со счетом 5:4.

В пятидесятом и пятьдесят первом Хомич и Саная играли примерно поровну, а в пятьдесят втором Хомич ушел. Но Саная недолго был основным динамовским голкипером – всего два сезона, в которых москвичи выступили неудачно для себя – четвёртое и третье места. Вальтер Виссарионович однажды то ли в шутку, то ли в серьез объяснял причину отступления «Динамо». «Знаете, почему за семь лет ЦДКА выиграл пять чемпионатов, а мы два?» И сам ответил на свой вопрос: «В „Динамо“ пили сами по себе, а в ЦДКА – все вместе».

1953 год стал последним сезоном Вальтера Саная в московском «Динамо». Двадцативосьмилетний голкипер уехал в Тбилиси, где его не сильно-то и ждали. Там уже вовсю сияла звезда Владимира Маргания. Почему же столь сильный голкипер, как Саная, ушёл от москвичей. Может, от того, что резко прибавил Лев Яшин, переросший динамовский дубль? Или дело в некоей невезучести Саная? При нем «Динамо» становилось чемпионом только раз – в сорок девятом, и то больше работы выпало на долю Хомича. Отчасти верно, хотя неудачи «бело-голубых» в споре с ЦДКА не были связаны с игрой вратаря. Владимир Савдунин писал, что у Саная возникали проблемы с режимом. В его московском доме нередко гостили знакомые из Грузии, а такие визиты обычно сопровождались застольями. Или сыграло свою роль падение Берия? Дескать, решили динамовцы перестраховаться… Наверное, тут целый комплекс причин, но главная – становление Льва Яшина.

Плата за доверие

В 1953 году тренер Михаил Семичастный доверил Льву сыграть в нескольких матчах - со столичным «Локомотивом», тбилисскими одноклубниками и ленинградским «Зенитом». Но первым номером оставался Саная. Перемены произошли летом. 25 июня Лев вышел на поле в стартовом составе против харьковского «Локомотива» и сыграл на ноль. Обратите внимание на дату 25 июня. Берия был арестован 26 июня, то есть на следующий день. А это обстоятельство несколько опровергает версию, будто изменения на последнем рубеже в динамовском клубе связаны с падением Лаврентия Павловича. 2 июля Лев играл против киевских одноклубников. Москвичи победили 2:0, а их вратарь получил хорошую прессу. «Защите во главе с Крижевским (№ 3) и особенно вратарю московского „Динамо“ Яшину в отдельные моменты приходится очень туго. Но в этой трудной обстановке особенно хорошо проявил себя Яшин. Он несколько раз спасал ворота, отбивая трудные мячи или „снимая“ их прямо с ноги нападающих киевлян. Все усилия гостей оказались тщетными», - писали газеты.

Немного о чемпионате 1953 года, который был маленьким - всего 11 участников. ЦДКА был расформирован ещё в 1952-м. Созданная на руинах армейского коллектива команда города Калинина сменила вывеску на МВО. Но по ходу сезона армейцев сняли с розыгрыша. Не был допущен к чемпионату и ВВС. Причина кроется в опале Василия Сталина. Когда Яшин стал основным, его клуб делил места со второго по пятое со «Спартаком» и двумя «Зенитами» - ленинградским и куйбышевским.

Надо представить и товарищей Льва Ивановича. Вальтера Саная вы уже знаете. По ходу сезона в коллектив влился еще один голкипер Владимир Беляев. В обороне Анатолий Родионов, Константин Крижевский и Борис Кузнецов. Три замечательных футболиста, которых могли подменить Владилен Голубев и Иван Осусский. В средней линии Владимир Савдунин и Евгений Бойков, а также Леонид Соловьёв. Также в резерве находились Виталий Зуб и ветеран Всеволод Блинков. И четыре нападающих Владимир Рыжкин, Константин Бесков, Сергей Сальников и Владимир Ильин. Могли усилить атаку Сергей Коршунов, Владимир Шабров, Алексей Водягин, Александр Тенягин и знаменитый Василий Трофимов. Из блестящей команды Михаила Якушина в строю оставались несколько человек - Крижевский, Блинков, Соловьёв, Бесков и Трофимов.

Но вернёмся в июль-1953. «Динамо» выиграло у земляков из «Локомотива» 3:0. И снова пресса похвалила молодого динамовского голкипера. «У победителей стоит отметить игру вратаря Яшина, смело выходившего на перехват мяча до самой линии штрафной площадки». Сухую серию Льва прервал вильнюсский «Спартак». Яшин не успел на перехват, чем воспользовался полузащитник Юозас Мачулис. В итоге ничья 1:1. Но в следующем туре московское «Динамо» обыграло ленинградское 2:0 и вышло на первое место.

Но лидерство оказалось недолгим. Москвичи проиграли тбилисским одноклубникам 2:3. Однако корреспондент «Советского спорта» Гарун Акопов отметил у проигравших вратаря. Если б не Яшин, то перевес хозяев мог быть более ощутимым. После этого поражения в «Динамо» сменился тренер. В команду вернулся Михаил Якушин, он же «хитрый Михей», создавший чудо-команду первых послевоенных лет. С будущим чемпионом - «Спартаком» динамовцы сыграли вничью 1:1. Но снова в отчёте был отмечен Лев Яшин. Так вчерашний дублёр, едва не списанный за бесперспективность, становился видной фигурой в нашем футболе.

В двух заключительных матчах - с куйбышевским «Зенитом» и «Торпедо» динамовцы взяли только одно очко. Особенно обидным выглядел проигрыш автозаводцам, из-за которого бронзовые награды достались «Торпедо». При этом матч первого круга «Динамо» выиграло со счётом 8:3.

Однако первый полноценный сезон Яшина стоит признать удачным. Пропали робость и неуверенность. Молодой вратарь, напротив, поразил своим спокойствием и хладнокровием. Лев получил доверие тренеров и оправдал его. Но Льва звали в хоккей, причём настойчиво. Аркадий Иванович Чернышов сулил Яшину большое будущее в пока новом для нашей страны виде спорта. Однако Лев Иванович вскоре сделал нелёгкий выбор между мячом и шайбой.

В материале использован фрагмент книги Павла Васильева и Олега Лыткина «Гвардия советского футбола».