Памяти недруга нашей сборной

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«Соккер.ру» вспоминает ушедшего из жизни португальского нападающего Жордана.

Из Португалии пришло печальное известие. На 67 году в одной из кардиологических клиник скончался бывший нападающий «Бенфики», «Спортинга» и сборной страны Руй Мануэл Триндаде Жордан. Или просто Жордан. Или Жордао, как называла его наша пресса в 1983 году.

Вспомнили его? Рослый, плечистый негр. Политкорректного выражения «афропортугалец» тогда не существовало в природе. Жордан не играл в первом матче сборных СССР и Португалии, завершившемся одной из самых красивых побед в истории советского футбола. Но зато попил немало кровушки у наших в ответной игре, проходившей в Лиссабоне. Он тогда и забил тот злополучный гол, не пустивший советских футболистов на Евро. С левого пенальти. Сергей Боровский сбил Шалану не в штрафной, а на подступах к ней. Но французский судья Жорж Конрат указал на точку, а Жордан привёл в исполнение этот несправедливый приговор. Как тогда наши болельщики ненавидели и судью, и этого беса, забившего неправильный пенальти. Хотя Жордан причём? Не он же 11-метровый назначал.

Прекрасная команда Валерия Лобановского оказалась за бортом чемпионата Европы, который мог стать удачным для наших. Их место заняли португальцы, которые не всегда пробивались на крупный турнир. И сразу взяли бронзу. Могли рассчитывать на больше, если бы не проиграли в драматичном полуфинале французам, которые стали затем чемпионами. Это была славная битва. Лавры главных героев отдают Мишелю Платини, забившему победный гол в конце дополнительного времени, французскому защитнику Жану-Франсуа Домергу, дважды выстрелившего дуплетом. А про Жордана несправедливо забывают. А это он забил оба мяча сборной Португалии и вообще провёл едва не лучший свой матч за национальную команду.

Этого успеха могло бы и не быть. Ведь за год с небольшим до чемпионата Европы Жордан оставил сборную Португалии. Его команда проиграла в товарищеском матче французам 0:3, а бразильский тренер Отто Глория решил отказаться от услуг нескольких футболистов, в числе которых был и 30-летний Жордан. Поэтому его и не оказалось на поле «Лужников» тёплым апрельским вечером, когда в ворота португальцев залетели пять безответных мячей.

Но летом португальцы были биты бразильцами со счётом 0:4. Матч был товарищеским, однако третье крупное поражение за год не спасло Глорию от увольнения. Самого Глорию! Он в 1966 произвёл фурор с португальской сборной на чемпионате мира. Новым тренером стал Фернанду Кабрита, хорошо знавший Жордана по работе в «Бенфике». Кабриту посчитал, что нужно усилить атаку и вернул в команду двух футболистов, угодивших в немилость к предшественнику. Первым вернул Жордана, вторым – полузащитника Фернанду Шалана. Они и вытащили португальцев на чемпионат Европы, да и там были одними из лучших. Шалана потом ещё долго радовал своей игрой болельщиков «Бордо» и сборной. А возрастной Жордан постепенно отошёл в тень. На чемпионат мира 1986 года он уже не ездил. Но потом вернулся в национальную команду, после того как ряд игроков были изгнаны из сборной после «бунта в Сальтильо». Тёмная страница в истории португальского футбола. Уже после прибытия в Мексику, в город Сальтильо, где базировалась команда, игроки устроили забастовку, отказавшись выходить на поле. Причина банальна – разногласия с федерацией футбола по премиальным и отчислением за рекламные контракты. Игроки решили, что их явно обделили, вот и пригрозили бойкотировать матчи чемпионата мира. На поле они всё же вышли, но результат оказался плачевным. После чего к бунтовщикам были применены серьёзные меры – большая часть была отчислена из национальной команды. Сборную пришлось формировать заново. И снова немолодой Жордан пришёл на помощь неродной для него Португалии.

Почему неродной? Жордан родился в Анголе, в то время португальской колонии. И перебрался в метрополию в начале 70-х, незадолго до обретения Анголой независимости. Его решение остаться в Португалии потом вызвало не самую добрую реакцию на родине. Там, видимо, ждали, что нападающий «Бенфики» бросит всё и вернётся в Африку, помогать сборной молодой республики. Но Жордан остался в Лиссабоне.

В «Бенфике» его видели преемником Эйсебио. Конечно, таковым он не стал, но нападающим был сильным и немало забивал. В 1972 году 20-летний форвард «Бенфики» получил вызов в сборную и сразу же забил в ворота команды Кипра. Потом отправился на Кубок независимости Бразилии - такой своеобразный мини-чемпионат мира. В турнире, посвящённом 150-летнему юбилею самой большой страны Южной Америки принимали участие 15 сборных. В том числе и сборная СССР , основу которой составляли футболисты «Зари». Наша команда угодила в одну группу со сборными Уругвая, Португалии и Аргентины. Уругвайцев советская команда победила 1:0, а вот проигрыш португальцам с результатом 0:1 стал во многом роковым. И этот чёртов гол в начале второго тайма забил… Вы уже догадались кто. Жордан использовал ошибку нашей обороны. Этот мяч позволил португальцам выйти в финал турнира, где «европейские бразильцы» проиграли хозяевам турнира 0:1.

Жордан потом долго играл за «Бенфику», уезжал в испанскую «Сарагосу», затем вернулся в Лиссабон, где ещё играл за «Спортинг». Пять раз становился чемпионом страны – три раза в красной футболке «Бенфики», дважды – в бело-зелёной форме «Спортинга». Плюс три Кубка Португалии, две победы в споре лучших бомбардиров чемпионата. Но самой дорогой наградой Жордан считал звание лучшего футболиста Португалии, полученное им в 1980.

Он закончил играть в 1989, в 37 лет, будучи игроком скромной «Витории» из Сетубала. А потом избрал редкую для бывших футболистов профессию - стал скульптором. Жил тихо, редко появлялся на людях. Иногда проводил выставки собственных работ. И не обращал внимание на здоровье. Так и прозевал сразивший его инфаркт.