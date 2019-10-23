Дибала: «Матч получился сложным»

Нападающий «Ювентуса» поделился эмоциями от матча с «Локомотивом» (2:1) в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА :

Я очень рад. Это был очень сложный матч, но сегодня вы могли увидеть, какой опыт у нашей команды. Мы сохраняли спокойствие до самого конца, пока не забили.



Мы победили, и теперь вы говорите, что мы можем играть вместе. А если бы мы проиграли, мнение было бы совершенно другим. Я просто скажу, что мы должны усердно работать, как мы это делаем. У тренера есть свои идеи, и мы полностью ему доверяем