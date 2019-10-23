ГлавнаяНовости

Дибала: «Матч получился сложным»

сегодня, 08:39
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился эмоциями от матча с «Локомотивом» (2:1) в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА:

Я очень рад. Это был очень сложный матч, но сегодня вы могли увидеть, какой опыт у нашей команды. Мы сохраняли спокойствие до самого конца, пока не забили.

Мы победили, и теперь вы говорите, что мы можем играть вместе. А если бы мы проиграли, мнение было бы совершенно другим. Я просто скажу, что мы должны усердно работать, как мы это делаем. У тренера есть свои идеи, и мы полностью ему доверяем

 Ранее Дибала заявил, что «Ювентус» обыграл «Локомотив» за счёт опыта.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Лейпциг» анонсировал матч ЛЧ с «Зенитом» в стиле «Звездных войн»
Сегодня, 11:41 ФотоКомментарии1
Главный тренер «Црвены Звезды»: «„Тоттенхэм“ наказал нас за наши ошибки»
Сегодня, 10:56 Комментарии0
Клопп высказался об игре «Ливерпуля» в выездных матчах ЛЧ
Сегодня, 10:33 Комментарии1
Коноплянка остался недоволен судейством в матче с загребским «Динамо»
Сегодня, 10:00 Комментарии0
Мещеряков прокомментировал поражение «Локомотива» в матче с «Ювентусом»
Сегодня, 00:55 Комментарии1
Алексей Миранчук прокомментировал игру с «Ювентусом»
Сегодня, 00:42 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
JUVENTUS
JUVENTUS
   547 / 837
сегодня в 09:37
В Лиге Чемпионов лёгких матчей не бывает!
igGA
igGA
   248 / 837
сегодня в 09:20
"Если бы мы не победили, то проиграли или сыграли бы вничью".
Mangur
Mangur
   501 / 837
сегодня в 08:55
Без комментариев
Чингачгук
Чингачгук
   91 / 837
сегодня в 08:51
Хороший матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100