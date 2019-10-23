Аршавин: «„Зенит“ выглядит солидно в этой Лиге чемпионов»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал предстоящий матч «Зенита» с «Лейпцигом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Зенит» выглядит солидно в этой Лиге чемпионов, как и в РПЛ, но в чемпионате России он доминирует уже давно. Эту игру я с опасением жду, потому что «Лейпциг» реально сильная команда. Плюс они подходят к этой игре с проблемами по набранным очкам. Для них эта игра более важна, чем для «Зенита».
Думаю, у «Зенита» есть все, чтобы достичь положительного результата.
Ранее бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков также поделился мнением об этом матче.