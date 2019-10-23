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Аршавин: «„Зенит“ выглядит солидно в этой Лиге чемпионов»

сегодня, 09:25
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит19:55 Не начался

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал предстоящий матч «Зенита» с «Лейпцигом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит» выглядит солидно в этой Лиге чемпионов, как и в РПЛ, но в чемпионате России он доминирует уже давно. Эту игру я с опасением жду, потому что «Лейпциг» реально сильная команда. Плюс они подходят к этой игре с проблемами по набранным очкам. Для них эта игра более важна, чем для «Зенита». 

Думаю, у «Зенита» есть все, чтобы достичь положительного результата.

Ранее бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков также поделился мнением об этом матче. 

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   16 / 837
сегодня в 10:57
Дзюба сегодня повторит своё хет триковое "достижение" с "Ростовом": первый гол забьёт с левого пендаля, который (левый пендаль) сам и сотворит: второй гол забьёт головой с ЯВНЫМ нарушением правил, а третий (на редкость позорный) с пендаля со второй попытки! Удачи "Зениту"!
КЭТиК
КЭТиК
   117 / 837
сегодня в 10:21
Сегодня узнаем уровень солидности
Морозовский
Морозовский
   16 / 837
сегодня в 10:05
Спешу Аршавина успокоить: опасения напрасны, "Зенит" сильнее всех в группе на две головы!
Союзник противников
Союзник противников
   13 / 837
сегодня в 10:04
Да,надо было Миллеру их с "Локомотивом" местами поменять,и тогда выступление наших клубов в ЛЧ было бы выдающимся.
viv
viv
   111 / 837
сегодня в 09:43
Рано говорить про солидно после двух туров в ЛЧ.....впереди два матча с Лейпцигом....вот они и покажут солидно или нет....
Подотдел очистки Тарасовки
Подотдел очистки Тарасовки
   590 / 837
сегодня в 09:31
Удачи Зениту!
Опасный хулиган
Опасный хулиган
   496 / 837
сегодня в 09:27
До первого Лейпцига выглядит солидно
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