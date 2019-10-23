Аршавин: «План „Локомотива“ работал, „Ювентус“ даже стал играть хуже»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал поражение «Локомотива» от «Ювентуса» (1:2) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Считаю, что «Локомотив» всю Лигу чемпионов проводит хорошо. Для своего состава они играют почти на максимуме. Если не супер, то хорошо. Беда «Локомотива» в том, что «Атлетико» и «Ювентус» оказываются еще более классными командами.
План «Локомотива» работал, «Ювентус» даже стал играть намного хуже, торопился, а их игроки нервничали. Но мастерство Дибалы, первый его гол — высший пилотаж. Очень высокий класс игроков «Ювентуса» сказался. У «Локомотива» даже нет одного игрока, который сопоставим с представителями «Юве».
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Есть один показатель и не маловажный, по которому можно сопоставить Локо с Юве - ЗАРПЛАТА! Может именно здесь зарыта собака всего российского футбола, что кроме уровня зарплат нам нечего противопоставить Европе?
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Есть один показатель и не маловажный, по которому можно сопоставить Локо с Юве - ЗАРПЛАТА! Может именно здесь зарыта собака всего российского футбола, что кроме уровня зарплат нам нечего противопоставить Европе?