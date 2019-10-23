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Аршавин: «План „Локомотива“ работал, „Ювентус“ даже стал играть хуже»

сегодня, 09:22
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал поражение «Локомотива» от «Ювентуса» (1:2) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. 

Считаю, что «Локомотив» всю Лигу чемпионов проводит хорошо. Для своего состава они играют почти на максимуме. Если не супер, то хорошо. Беда «Локомотива» в том, что «Атлетико» и «Ювентус» оказываются еще более классными командами. 

План «Локомотива» работал, «Ювентус» даже стал играть намного хуже, торопился, а их игроки нервничали. Но мастерство Дибалы, первый его гол — высший пилотаж. Очень высокий класс игроков «Ювентуса» сказался. У «Локомотива» даже нет одного игрока, который сопоставим с представителями «Юве».
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Все комментарии
galem72
galem72
   364 / 837
сегодня в 11:32
Ааа, так план был заставить юву играть хуже? А смотрелось, будто железяки свой вагон привезли в турин. Особенно статистика ярко отражает этот "боевой" план паровоза.
mihaluch
mihaluch
   38 / 837
сегодня в 10:47
Класс игроков определяет класс команды.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 837
сегодня в 10:38
Ну Крыховяк вполне уровневый игрок...
cska1948
cska1948
   89 / 837
сегодня в 10:34
"...У «Локомотива» даже нет одного игрока, который сопоставим с представителями «Юве»."
----------------------
Есть один показатель и не маловажный, по которому можно сопоставить Локо с Юве - ЗАРПЛАТА! Может именно здесь зарыта собака всего российского футбола, что кроме уровня зарплат нам нечего противопоставить Европе?
Союзник противников
Союзник противников
   13 / 837
сегодня в 10:14
Вот после таких оценок и не будет никогда футбола-"самый последний игрок старушки лучше самого первого в "Локо".Воспитывают в футболистах нытиков и трусов,каковыми и сами являются.Продолжайте успешно готовить футболистов,способных играть только один час,с точки зрения функциональной готовности.Кто там теперь у нас их готовит??? Кажется,одни испанцы да итальянцы...
BagioR
BagioR
   375 / 837
сегодня в 10:12
У Локомотива был план? Помойму тупо в оборону сели
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   286 / 837
сегодня в 10:12
Вот уж где класс, Дибала космос просто. Два момента два гола
viv
viv
   111 / 837
сегодня в 09:40
Главное что уже не повторят позорные 0/0/1:18 мясных....
itujan
itujan
сегодня в 09:37
Силов не хватило.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   269 / 837
сегодня в 09:25
План Локомотива был - заставить играть Юве в российский футбол, но к 80 минуте игроки Ювентуса вышли из гипноза.
sihafazatron
sihafazatron
   14 / 837
сегодня в 09:25
средненькая команда ювентус, без дибалы щас бы на последнем месте были)
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