Наумов: «Цена на Миранчука точно не упала после игры с „Ювентусом“»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов после поражения московской команды в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2) отметил игру полузащитника .

Сыграл здорово. И пас перед своим голом отдал Мариу классный, и забил. Когда Алексей получает мяч, он способен что-то придумать. Цена на него точно не упала от этой игры, а наоборот, только возросла. Видно, что это мастеровитый исполнитель. Но возникают другие вопросы.

Ему уже пора научиться действовать стабильно. Вот этого обоим братьям пока не хватает. Один матч могут провести ярко, а в следующей встрече уйти в тень. А вот классный мастер — такой как Жоау Мариу — не может себе такого позволить. Вот португалец очень хороший ориентир для Миранчуков. Если братья приобретут такие качества, тогда дорога в Европу в хороший клуб для них будет открыта. Жоау Мариу не опускается ниже определенного уровня. Мастер. Пашет, пашет и пашет. Этого нужно добиваться и нашим футболистам.