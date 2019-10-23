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Наумов: «Цена на Миранчука точно не упала после игры с „Ювентусом“»

сегодня, 09:43
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов после поражения московской команды в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2) отметил игру полузащитника Алексея Миранчука.

Сыграл здорово. И пас перед своим голом отдал Мариу классный, и забил. Когда Алексей получает мяч, он способен что-то придумать. Цена на него точно не упала от этой игры, а наоборот, только возросла. Видно, что это мастеровитый исполнитель. Но возникают другие вопросы.

Ему уже пора научиться действовать стабильно. Вот этого обоим братьям пока не хватает. Один матч могут провести ярко, а в следующей встрече уйти в тень. А вот классный мастер — такой как Жоау Мариу — не может себе такого позволить. Вот португалец очень хороший ориентир для Миранчуков. Если братья приобретут такие качества, тогда дорога в Европу в хороший клуб для них будет открыта. Жоау Мариу не опускается ниже определенного уровня. Мастер. Пашет, пашет и пашет. Этого нужно добиваться и нашим футболистам.

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Все комментарии
BenderBender
BenderBender
   229 / 837
сегодня в 10:57
Но он по-прежнему никому не нужен. Ахаха
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 837
сегодня в 10:45
Куда уж ниже ..
Дешевле чем озвученные Кикнадзе 86 млн евро - это подарок а не продажа...)))
Союзник противников
Союзник противников
   13 / 837
сегодня в 10:03
Как эти Негоро задолбали!
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