Игрок «Витесса» поругался со Слуцким

Во время тренировки «Витесса» произошел конфликт между главным тренером команды Леонидом Слуцким и полузащитником Рихедли Базуром.
Сначала футболист неудачно столкнулся с одноклубником Джеем-Рой Гротом, а затем поругался с российским специалистом. Ходят слухи, что Базур оскорбил наставника, а затем заявил, что больше не намерен выступать под его руководством. Представитель «Витесса» сообщил, что клуб разбирается в данной ситуации.
Стоит напомнить, что минувшим летом футболист и тренер поругались в тренажёрном зале.
Недавно «Витесс» под руководством Слуцкого установил исторический рекорд клуба.
Так что у Базура не было шансОFF...
https://www.youtube.com/watch?v=ymq-JA5XxQg
Так что у Базура не было шансОFF...