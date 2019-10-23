Игрок «Витесса» поругался со Слуцким

вчера, 19:41

Во время тренировки «Витесса» произошел конфликт между главным тренером команды и полузащитником .

Сначала футболист неудачно столкнулся с одноклубником , а затем поругался с российским специалистом. Ходят слухи, что Базур оскорбил наставника, а затем заявил, что больше не намерен выступать под его руководством. Представитель «Витесса» сообщил, что клуб разбирается в данной ситуации.

Стоит напомнить, что минувшим летом футболист и тренер поругались в тренажёрном зале.

Недавно «Витесс» под руководством Слуцкого установил исторический рекорд клуба.