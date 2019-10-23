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Игрок «Витесса» поругался со Слуцким

вчера, 19:41

Во время тренировки «Витесса» произошел конфликт между главным тренером команды Леонидом Слуцким и полузащитником Рихедли Базуром.

Сначала футболист неудачно столкнулся с одноклубником Джеем-Рой Гротом, а затем поругался с российским специалистом. Ходят слухи, что Базур оскорбил наставника, а затем заявил, что больше не намерен выступать под его руководством. Представитель «Витесса» сообщил, что клуб разбирается в данной ситуации.

Стоит напомнить, что минувшим летом футболист и тренер поругались в тренажёрном зале. 

Недавно «Витесс» под руководством Слуцкого установил исторический рекорд клуба.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
   103 / 859
сегодня в 00:06
в топку этот уголек
SHMEL
SHMEL
   44 / 859
вчера в 22:36
Гнать его поганой метлой.Зная бесконфликтость Лёни,нужно быть редкостным овнюком,чтобы поругаться с ним,ещё и дважды.
311
311
   68 / 859
вчера в 22:20
Звезданул уголёк!)
alex074
alex074
   151 / 859
вчера в 22:07
Гамбургер не поделили что ли? Или кресло-качалку?
Александр Рябов
Александр Рябов
   278 / 859
вчера в 21:51
Слуцкий он такой, смешной весёлый, а тут вдруг не по-дружески кого-то заставляет работать, вдруг. Непонятно.
мяч квадратный
мяч квадратный
   331 / 859
вчера в 21:33
Наверное тоже, как наш Марк Гонсалес сказал, что тренер - ссыкло. Ссыклявый футбол Слуцкого бесит и голландцев.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   176 / 859
вчера в 21:22
Базур последние три года сплошное разочарование.
Питер Ман
Питер Ман
   41 / 859
вчера в 21:20
Наглый зулус, в ростов его
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   134 / 859
вчера в 20:58
Лени надо было применить 37 прием самбо... 😁.
Sergey Z
Sergey Z
   211 / 859
вчера в 20:54
Неудачно столкнулся - выбил конкурента! Лёне надо отправить его ...
cska plus
cska plus
   4 / 859
вчера в 20:48
Снова зулус.
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 859
вчера в 20:47
Объяснил слуцу кто привел Витес к успеху
mangoх12
mangoх12
   7 / 859
вчера в 20:36
к Глушакову его на воспитание!
Армейская душа
Армейская душа
   90 / 859
вчера в 20:31
Слуцкий свиное поведение не приемлет
VAN ARM
VAN ARM
   254 / 859
вчера в 20:19
припух уголек)))))))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил valt134
   24 / 859
вчера в 20:11
Ну хоть не подрались. Надо бы «мировую» распить. За счёт Базура.
Лёня грушу в своё время поколачивал, когда судеек метелить хотел.
Так что у Базура не было шансОFF...

valt134
valt134
   475 / 859
вчера в 20:00
Ну хоть не подрались. Надо бы «мировую» распить. За счёт Базура.
DAD81
DAD81
   659 / 859
вчера в 19:56
Что тут сказать? Пусть уходит работать с другим специалистом.
drug01
drug01
   93 / 859
вчера в 19:55
Всякое бывает...
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   396 / 859
вчера в 19:54
Как можно с Лёней разругаться? Добрейшей души человек.
волгодон 2
волгодон 2
   49 / 859
вчера в 19:48
За Базур ответит
NAZAR 007
NAZAR 007
   3 / 859
вчера в 19:46
Естественно, руководство Витесса, станет на сторону Слуцкого,
и правильно сделает . Ибо он дает результат, а таких Базуров,
33-х лет по всей Эредивизии - пруд пруди )..Удачи, Викторович !
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