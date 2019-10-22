Сарри и Азар конфликтовали между собой в «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» Эден Азар конфликтовал в прошлом сезоне с тогдашним главным тренером лондонцев Маурицио Сарри. Итальянский тренер был недоволен тем, что Азар отказывался адаптироваться к его тактической схеме.
Напомним, что Азар сейчас выступает в «Реале», Сарри тренирует «Ювентус».
И теперь это видно
И теперь это видно
Умерь свои фантазии. Это просто конфликт коуча пытающегося перевоспитать игрока другого профиля под свой несгибаемый стиль.
Умерь свои фантазии. Это просто конфликт коуча пытающегося перевоспитать игрока другого профиля под свой несгибаемый стиль.