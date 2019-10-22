Сарри и Азар конфликтовали между собой в «Челси»

сегодня, 18:02

Бывший полузащитник «Челси» конфликтовал в прошлом сезоне с тогдашним главным тренером лондонцев . Итальянский тренер был недоволен тем, что Азар отказывался адаптироваться к его тактической схеме.

Напомним, что Азар сейчас выступает в «Реале», Сарри тренирует «Ювентус».