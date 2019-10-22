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Сарри и Азар конфликтовали между собой в «Челси»

сегодня, 18:02

Бывший полузащитник «Челси» Эден Азар конфликтовал в прошлом сезоне с тогдашним главным тренером лондонцев Маурицио Сарри. Итальянский тренер был недоволен тем, что Азар отказывался адаптироваться к его тактической схеме.

Напомним, что Азар сейчас выступает в «Реале», Сарри тренирует «Ювентус».

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Все комментарии
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил Медив
   148 / 857
сегодня в 19:48
Лол, не удивлен, что фанаты Ювентуса на стороне деда... Хотя я помню другую историю, когда лидеры Челси, после серии жестких влетов, сказали деду чтобы он поменял тактику, ибо с ней может и можно взять второе место в Сериале, но в АПЛ с ней можно и в Чемпионшип вылететь
ограниченное мышление, хотя какое еще можно ожидвть от болелы челси. чем кормят, то и едят. даже не задумываются о том что Азар дрючил клуб и не во времена Сарри.
dimagas2
dimagas2 ответил Доменико Тедеско
   215 / 857
сегодня в 19:25
Приходите поддержать Спартак на матче с Локомотивом, будет жарко.
А что там на стадионе радиаторы стоят или игра будет в бане?)))
Медив
Медив
   405 / 857
сегодня в 19:16
Лол, не удивлен, что фанаты Ювентуса на стороне деда... Хотя я помню другую историю, когда лидеры Челси, после серии жестких влетов, сказали деду чтобы он поменял тактику, ибо с ней может и можно взять второе место в Сериале, но в АПЛ с ней можно и в Чемпионшип вылететь
Доменико Тедеско
Доменико Тедеско ответил dimagas2
   411 / 857
сегодня в 19:12
Спорные повышения)))
Приходите поддержать Спартак на матче с Локомотивом, будет жарко.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Доменико Тедеско
   9 / 857
сегодня в 19:07
Кэп, ты давай игру команды ставь, не отвлекайся) а я тут разберусь ху их ху
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 857
сегодня в 19:04
Что говорил Маловар? Что Челси тащил Сарри а не Азар.
И теперь это видно
dimagas2
dimagas2 ответил juvenale
   215 / 857
сегодня в 19:04
Азар та еще крыса ,пару тренеров точно слил
Он никого не сливал,сливали испанцы с бразильцами.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил BESTjuventus10
   369 / 857
сегодня в 18:45
100%! Очень переоцененный игрок! А гонору хоть отбавляй
ДАША Д
ДАША Д
   407 / 857
сегодня в 18:44
Потому обоих в Челси нет.
Imrebellion
Imrebellion
   223 / 857
сегодня в 18:35
Отлично. Азар же настолько авторитетен что давит этим любого тренера клуба.
Умерь свои фантазии. Это просто конфликт коуча пытающегося перевоспитать игрока другого профиля под свой несгибаемый стиль.
VIPded
VIPded
   33 / 857
сегодня в 18:24
Уж очень Азарчик хотел сливочным стать... балбес...)))
Сантус
Сантус
   104 / 857
сегодня в 18:23
Азар конечно тот еще профи....талант есть,но этого мало.Я не фана одного и другого,но этот бизнес(футбол)основан на выполнении требований тренера,за это и только за это платят деньги.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   148 / 857
сегодня в 18:19
не секрет что бельгиец портил атмосферу в челси много лет и уволил не одного тренера оттуда. теперь он говнит в реале и реал играет соответствующе. переоцененная шняжка.
juvenale
juvenale
   15 / 857
сегодня в 18:16
Азар та еще крыса ,пару тренеров точно слил
773sergeytank
773sergeytank ответил Доменико Тедеско
   58 / 857
сегодня в 18:12
Да ладно)) Оба сидят на лавке, только один исполняет свои обязанности и оттуда руководит командой, а другой вспоминает когда в последний раз играл за свой клуб.
dimagas2
dimagas2 ответил Доменико Тедеско
   215 / 857
сегодня в 18:06
В итоге Азар пошёл на повышение в Реал Мадрид, а Сарри относительно Азара на понижение, относительно Челси на повышение конечно.
Спорные повышения)))
Доменико Тедеско
Доменико Тедеско
   411 / 857
сегодня в 18:03
В итоге Азар пошёл на повышение в Реал Мадрид, а Сарри относительно Азара на понижение, относительно Челси на повышение конечно.
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