Футбольная страна. Слуцкий против боссов «Ротора»

сегодня, 17:55

«Соккер.ру» возмущен, что в России местечковые эгоисты мешают развивать детский и любой другой футбол.

Слуцкого учат тренировать

Леонида Викторовича побаиваются, ведь за него вступятся многие шишки. Тираду о д****** представитель РФС списал на эмоции и якобы незнание Слуцким правил воспитания футболистов. Можно подумать, чиновники разбираются в вопросе!

Сборную России видели? Вратарь – бразилец, лучший защитник – бразилец. В опорной зоне – уроженец Киргизии. А Жирков начал играть еще в СССР . Шестеро людей жили в однокомнатной квартире – лучше до ночи бегать во дворе.

Дзюбу так круто воспитывали в «Спартаке», что профессиональными футбольными мозгами разжился года два назад. Черчесову звонят и просят пригласить узбека Шомуродова в сборную России – это легко мог требовать какой-то чиновник, если орал на Станислава Саламовича.

99.9 % звезд российского футбола из прошлого испортили карьеры, ведь как профессионалы были нулевыми. Их не научили азам! Некому в России читать Слуцкому мораль о правилах правильного воспитания футболистов. А продуктивная академия «Краснодара» явно не по лекалам школы «Спартака» строится.

Леонид Викторович прав

Слуцкий дает 10 млн рублей в год, поддерживая футбольную школу и ее тренеров в родном Волгограде. В какой-то момент «Ротору» понадобилась академия – нужно для лицензий, поэтому быстренько прихватили воспитанников Леонида Викторовича.

Но не всех забрали, и начали возникать конфликты. Формы и мячи принимали, а стоило Слуцкому в прошлом покритиковать боссов «Ротора» - отыгрались на детских тренерах, порезав зарплаты. Красивый жест, показательный. Поставили надзирателя – некая гребчиха стала управлять процессом.

Леонид Викторович и дальше намерен давать деньги академии, хочет построить стадион за 50 миллионов, вот только странно не иметь право голоса, если занимаешься меценатством. Слуцкий, конечно, зря использовал слово на букву «д», ведь оскорбил людей с проблемами умственного развития – не стоит их унижать сравнением с чиновниками.

Но если заменить эпитет, то описал ситуацию четко. Если человек достает из своего кармана 140 тысяч евро в год, что для футбольной академии в провинции – хорошая помощь, то имеет право делиться опытом, особенно если сам действующий успешный тренер, который поставил с «Витессом» рекорд по набранным очкам в Ере на старте сезона.

Жена не пилит Слуцкого, что отдает деньги чужим детям, хотя зарплата в Голландии в пять раз ниже, чем была в ЦСКА . Леонид Викторович не миллиардер, и хотя для него 140 тысяч евро не критическая сумма, в «Роторе» могли отнестись к помощи куда адекватнее. Тем более, проблеме не первый месяц. Но когда Слуцкий рассказал историю в прошлый раз, она не резонировала. Пришлось обозвать, чтобы заметили проблему.

Футбол вне РПЛ в полной ж***

Беда не только в Волгограде. Возьмите «Торпедо». Лидируют в ФНЛ , но у владельца вроде как начинается бизнес-конфликт с человеком из самого близкого окружения первого лица – сразу следует заявление, что москвичи могут отказаться от РПЛ . Отличная мотивация для команды!

Но откуда взять деньги на команду Игнашевича, если средства могут отобрать у владельца? Или завтра создатель «Сочи» не с той ноги встанет – не будет такого клуба в природе, как не стало «Тосно». А от местных властей зависит будущее доброй половины клубов РПЛ и почти всех в ФНЛ , ведь это дотационные и бюджетные проекты без коммерческих перспектив.

Хорошо, если руководство хитрое, как Газизов в «Уфе». В Башкортостане попытаются выжить, а победы Евсеева над фаворитами – плюсы в глазах чиновников. Но что бывает с теми, кто хуже вертится на сковородке российского бытия? Спросите у фанатов «Мордовии». У поклонников «Ротора» не спрашивайте – там все и давно понятно.

Слуцкий, конечно, наживает врагов на расстоянии, говоря правду о положении дел на местах. Но кому-то нужно не молчать, это полезно для общества. В свое время Леонид Викторович красиво прошелся по высшей школе тренеров – теперь ее переименовали, но успешнее выпускники от этого не стали. Теперь по новому кругу досталось управленцам из Волгограда.

В Голландии люди представить себе не могут, что в России может быть недоразвитой система подготовки футболистов. Детей – миллионы, денег – миллиарды, как можно не использовать ресурсы? Но наивные жители Нидерландов не понимают, что если человек дорвался до кормушки, то не обязательно умный. Если кто-то чем-то бюджетным управляет, то не обязательно грамотный.

Футбольная Россия – страна случайных людей на произвольных постах. Тут ничего нового, но объясняет, почему многое сделано через одно место. Не только в России так, но такой аргумент совсем не помогает решать внутренние проблемы, в частности, спортивные. Слуцкий – один из немногих успешных людей в российском футболе с легким нравом.

И если его вынуждают использовать такие определения, то достали до печенки. Стараясь быть на равной дистанции в конфликте, пытался придумать аргументы в пользу правоты боссов «Ротора». Но не смог. Они поступили некрасиво – плюнули в лицо человеку, который выкладывал миллионы рублей из своего кармана, чтобы у детей из Волгограда было футбольное будущее.

ФНЛ вообще странное место. Пошла волна слухов о «Чертаново» - подозрительно кучно заходит «черный пиар». А если все правда – печально. Впрочем, Слуцкий ведь не агент, воспитанников «Ротора» не для «Витесса» с Абрамовичем готовит. Тут лишь похвальное желание помочь землякам. А безымянные чиновники после критики Слуцкого отомстили тренерам детских команд – отыгрались на слабых и беззащитных.

В России и так с достойными педагогами в промышленном количестве понятные проблемы – дефицит из-за непрестижности профессии и ставки на шаблоны в образовании. Умный заработает в другой сфере больше, даже если в юности угораздило окончить педагогический университет.

Нет порядка, о чем и сказал Слуцкий. Как лицензии оплатить – так «Ротор» взял деньги, как услышать – отказались. Думаете, только в Волгограде так? По слухам воспитанников «Химок» хотят согнать на трибуны – вход сделали свободным, чтобы обеспечить картинку, ведь следующий матч команды Талалаева по телевизору посмотрит губернатор, от которого зависит финансирование. Зачем эти потемкинские деревни? Надеюсь, информация фейковая.

Давно пора слушать профессионалов. Слуцкий сейчас работает в стране, где одна из лучших школ в футбольном мире. Когда «Барселона» и «Ювентус» отдадут за выпускников «Спартака» («Зенита», ЦСКА – без разницы) столько, как за Де Йонга и Де Лигта – скажем, что Леониду Викторовичу пора заткнуться и не критиковать великих специалистов из российской провинции. Но пока нет таких примеров успешного воспитания великих игроков в «Роторе», они должны слышать чемпиона России.

Подобные случаи не раз отбивали охоту у частных людей к благотворительности в той или иной форме – когда ты даешь, но еще вроде как должен. Слуцкому еще повезло, что деньги не украли, просто приписали заслуги себе, но сама ситуация огорчает. «Ротор» не последний клуб в новейшей футбольной истории, и Волгоград был на карте чемпионата мира. Но если со Слуцким – человеком, с которым просто найти общий язык, не смогли поладить, то все плохо.

Стоит ли удивляться, что «Ротор» пятнадцать лет вне высшего дивизиона, а в ФНЛ занимал 17 и 11 места в последние годы? Девять клубов из десяти использовали бы факт, что Слуцкий их земляк, готовый давать деньги на детский футбол, себе во благо. У «Ротора» не получилось, и это хорошая иллюстрация, почему в российском футболе многое через одно место. Это как со злющей реакцией на беднягу Тедеско со стороны «великих» безработных российских тренеров. Эго у всех огромное, а успешность нулевая.

Не удивительно, что пострадали дети – «Ротор» сорвал сборы в Нидерландах за деньги Слуцкого, пострадали тренеры – забрав в клуб команды определенных возрастов, три набора академии Леонида Викторовича не приняли, уволив тренеров. Вдобавок подняли стоимость аренды полей, хотя странно брать с мецената деньги за то, что дети могут нормальными мячами и в нормальной форме готовиться.