Аршавин: «Для „Зенита“ это была типично выездная игра»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился впечатлениями после поражения команды от «Лейпцига» в Лиге чемпионов.
«Лейпциг» тоже сильная команда. У них состав в два раза дороже, чем даже у нашего самого богатого клуба. Плюс они играли дома, им нельзя было проигрывать. Они все кинули на этот матч, вот и выиграли.
Состав? Ну после 6:1 с «Ростовом» трудно кого-то менять. Семак попытался сыграть смелее, но острее не совсем получилось. Для «Зенита» это была типично выездная игра.
ноунейм 32года не игравший в футбол уделал профи
ноунейм 32года не игравший в футбол уделал профи
А 5 защитников сами на поле выскочили ?
А 5 защитников сами на поле выскочили ?
Со стороны это выглядит так: гол мы забили сдуру, играем мы слабо, хорошо бы живыми ноги унести.
Со стороны это выглядит так: гол мы забили сдуру, играем мы слабо, хорошо бы живыми ноги унести.