Аршавин: «Для „Зенита“ это была типично выездная игра»

Бывший игрок «Зенита» поделился впечатлениями после поражения команды от «Лейпцига» в Лиге чемпионов.

«Лейпциг» тоже сильная команда. У них состав в два раза дороже, чем даже у нашего самого богатого клуба. Плюс они играли дома, им нельзя было проигрывать. Они все кинули на этот матч, вот и выиграли.

Состав? Ну после 6:1 с «Ростовом» трудно кого-то менять. Семак попытался сыграть смелее, но острее не совсем получилось. Для «Зенита» это была типично выездная игра.