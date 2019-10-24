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Аршавин: «Для „Зенита“ это была типично выездная игра»

сегодня, 08:30
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился впечатлениями после поражения команды от «Лейпцига» в Лиге чемпионов.

«Лейпциг» тоже сильная команда. У них состав в два раза дороже, чем даже у нашего самого богатого клуба. Плюс они играли дома, им нельзя было проигрывать. Они все кинули на этот матч, вот и выиграли. 

Состав? Ну после 6:1 с «Ростовом» трудно кого-то менять. Семак попытался сыграть смелее, но острее не совсем получилось. Для «Зенита» это была типично выездная игра. 

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   50 / 865
сегодня в 16:17
Типично, не типично, но факт на лицо.
grazie100
grazie100
   473 / 865
сегодня в 12:48
яСемак, тренер должен быть стратего и тактиком !!! Видеть обязан главное и задачи сегодняшнего дня и завтрашнего... Можно было забить Ростову и больше, но с Лейпцигом не хватило как раз креатива , всё эмоии и силы выложили в домашней игре.Семак не знал о предстоящей игре, или забыл???Надо наигрывать молодых и давать отдых главным игрокам.!!! Детский сад , а не тренерский штаб!!! Столько ошибок при передачах в ЛЧ просто недопустимо. 2 тайм просо стояли , а виноват тренер .В Семаке еще часто преобладает игрок а не тренер и аналитик , вот и облажались. Недопустимые ошибки в работе тпренера Семака.Это так словно перед сражением , взять и измотать своих солдат, а в битве разводить руками , непонимая , почему мы б... проиграли сражение???.!!!
zenitforfun
zenitforfun ответил АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   558 / 865
сегодня в 12:47
физрук семак решил припарковать автобус ,но не тут то было ноунейм 32года не игравший в футбол уделал профи
в каком месте ты там автобус разглядел?
Морозовский
Морозовский
   12 / 865
сегодня в 11:37
После "Ростова" Карася поменяли и вот, итог!
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   326 / 865
сегодня в 11:20
физрук семак решил припарковать автобус ,но не тут то было
ноунейм 32года не игравший в футбол уделал профи
112910415
112910415
   32 / 865
сегодня в 10:40
"Семак попытался сыграть смелее" ?!
А 5 защитников сами на поле выскочили ?
viv
viv
   76 / 865
сегодня в 10:33
Следующий Домашний матч будет определяющим....если не обыграть Лейпциг дома...то шансы на выход из группы сильно уменьшатся....
cska plus
cska plus
   4 / 865
сегодня в 10:27
Мало кто верил в успех разве, что медведев с орловым.
EAGinLE
EAGinLE
   75 / 865
сегодня в 09:49
Борьба продолжается .
Project Pandora
Project Pandora
   159 / 865
сегодня в 09:29
Андрюшка ляпнул неподумавши, тем самым подтвердив, что в зените стержнем являются деньги, за счёт этого команда на плаву в РФПЛ.
Наталья Волчок
Наталья Волчок
   616 / 865
сегодня в 09:15
Вчерашняя игра показала разницу в классе лидера нашего футбола и середнячка немецкой бундеслиги....Это газнефтепрому не казачков обкуренных с разницей в пять мячей выносить,немчура оказалась позубастее...
RUPRICHT
RUPRICHT
   492 / 865
сегодня в 09:01
    LOpp
    LOpp
       52 / 865
    сегодня в 09:00
    Типичное поражение Зенита.
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       42 / 865
    сегодня в 08:49
    Если это типичная выездная игра, то значит от Бенфики тоже баранка будет?
    nubom
    nubom
       27 / 865
    сегодня в 08:42
    Откатываться в защиту после первого забитого гола - это порочная практика всего российского футбола. Такая стратегия возникает в мозгу тренеров, не верящих в свои силы и профессионализм команды!
    Со стороны это выглядит так: гол мы забили сдуру, играем мы слабо, хорошо бы живыми ноги унести.
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