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Спайич: «Надеюсь, „Краснодар“ вернётся из Турции с хорошим результатом»

сегодня, 07:36
ТрабзонспорЛоготип футбольный клуб Трабзонспор-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар22:00 Не начался

Защитник «Краснодара» Урош Спайич поделился ожиданиями от предстоящей гостевой игры с «Трабзонспором» в 3-м туре группового раунда Лиги Европы.

Матч против «Трабзонспора» очень важен для нас. Все знают, что в Турции никому не бывает легко играть против местных команд. Так что мы готовимся и ждём очень тяжёлую встречу. Мы имеем уже два поражения на групповом этапе Лиги Европы, поэтому надеюсь, что вернёмся из Турции с хорошим результатом.

Мыслями о грядущем матче также поделился главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев.

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Все комментарии
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   368 / 865
сегодня в 11:00
Пока в обороне будет играть Спайич шансов почти нет, постоянно привозит моменты и голы в ворота Краснодара... как этого тренеры не видят, непонятно.
Faustello
Faustello
   8 / 865
сегодня в 09:26
Будем надеется.
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   432 / 865
сегодня в 07:40
Как бы опять не опозорились.
cska plus
cska plus
   4 / 865
сегодня в 07:37
Мы и в прошлые две игры надеялись.
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