Спайич: «Надеюсь, „Краснодар“ вернётся из Турции с хорошим результатом»

Защитник «Краснодара» поделился ожиданиями от предстоящей гостевой игры с «Трабзонспором» в 3-м туре группового раунда Лиги Европы.

Матч против «Трабзонспора» очень важен для нас. Все знают, что в Турции никому не бывает легко играть против местных команд. Так что мы готовимся и ждём очень тяжёлую встречу. Мы имеем уже два поражения на групповом этапе Лиги Европы, поэтому надеюсь, что вернёмся из Турции с хорошим результатом.