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Бубнов: «У „Зенита“ не было никакой контригры в матче с „Лейпцигом“»

сегодня, 02:01
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре «Зенита» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» (1:2).

В данном случае можно провести аналогии со встречей «Ювентуса» и «Локомотива». За тем лишь исключением, что «Лейпцигу» удалось гораздо раньше перевернуть игру и выйти вперёд. А так немцы даже больше владели мячом и чаще создавали моменты, чем итальянцы, так что «Зениту» в каком-то смысле было тяжелее, чем «Локо».

Безусловно, команда Сергея Семака понимала, что после перерыва соперник побежит отыгрываться и заметно прибавит в скоростях. Но при этом оказалась не готова к такому давлению и была вынуждена обороняться. Никакой контригры у «Зенита» не было, хотя впереди находились сразу два форварда — Дзюба и Азмун. Петербуржцы никак не могли взять мяч под контроль и могли пользоваться лишь длинными передачами на чужую половину поля, с чем хозяева успешно справлялись. Тут стоит предъявить претензии к средней линии, которая должна отвечать за доставку мяча нападающим. «Лейпциг» каждый раз вновь завладевал мячом и начинал новую атаку на ворота гостей.

Что касается пропущенных голов, то здесь имели место грубые позиционные ошибки. В первом случае «Лейпцигу» удалась хорошая комбинация на скорости, за которой не успел Дуглас Сантос. Кроме того, не очень удачно сыграл Кержаков, сместившийся вплотную с ближней штангой. Выбери он позицию получше, с большой долей вероятности справился бы с ударом с острого угла. Во втором же голе также стоит винить Сантоса, из-за которого Забитцер остался в полном одиночестве и беспрепятственно пробил. Хотя, безусловно, стоит отметить, что удар получился идеальным по точности и силе.

«Лейпциг» — не самый сильный соперник, какой мог бы встретиться «Зениту» в Европе. С такими командами (и даже с грандами) нужно стараться брать мяч под контроль, так как без него всегда тяжелее играть. Все видели, что в конце петербуржцы подустали, результатом чего стали два выхода один на один. Нужно было смелее идти вперёд, но соблюдать баланс, вовремя отходя назад. К сожалению, в нашем чемпионате скорости гораздо ниже, поэтому российские клубы и сталкиваются с такими проблемами в еврокубках. Но для «Зенита» ничего не потеряно — нужно обыгрывать «Лейпциг» дома, и тогда шансы будут хорошими.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   4 / 859
сегодня в 05:11
Правильнее будет сказать, что у Зенита не было никакой игры.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   388 / 859
сегодня в 02:42
типичный московский. жаль Локо...
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