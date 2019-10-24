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Широков: «У „Зенита“ было право на ошибку»

сегодня, 02:40
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-игрок «Зенита» Роман Широков прокомментировал поражение бывшей команды от «Лейпцига» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Считаю, «Лейпциг» победил по делу, практически весь матч давил. В первом тайме у «Зенита», естественно, было больше сил. Питерцы неплохо перекрывали зоны и сами атаковали. А один из выпадов привёл к голу Ракицкого. Но после перерыва, к сожалению, пропустили быстрый мяч. А через 10 минут ещё и второй... Немцы не отступили от своего футбола, контролировали мяч. Конечно, это не придавало энергии гостям. Надо признать — «Зенит» не смог организовать контригру.

Но это не страшно. У «Зенита» имелось право на ошибку. Ничего ещё не потеряно. Допускаю, что дома будет уже другой результат. Крест ни в коем случае ставить нельзя. Проигран всего один матч. Всё будет зависеть от следующих двух встреч. Думаю, дома «Зенит» способен действовать агрессивнее и победить «Лейпциг» при своих болельщиках. Посмотрим, что произойдёт дальше.

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Все комментарии
ABir
ABir
   226 / 859
сегодня в 05:48
Два- это ещё легко отделались
STVA 1
STVA 1
   46 / 859
сегодня в 03:22
Надо дома побеждать...
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