ГлавнаяНовости

Ахметов: «Конечно, ЦСКА ещё может всё исправить в Лиге Европы»

сегодня, 07:21
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош19:55 Не начался

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов в преддверии матча 3-го группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша» оценил шансы «армейцев» на выход в плей-офф. В первых двух турах московский клуб потерпел два поражения.

Конечно, еще реально всё исправить. У нас впереди четыре матча, из которых нужно выжать максимум и набрать побольше очков. Всё в наших силах. Будем работать и стараться побеждать.

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко отметил, что матчи против «Ференцвароша» будут определяющими для российской команды.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Адиев: «ЦСКА на бумаге выглядит фаворитом»
Сегодня, 16:15 Комментарии0
Президент «Урала»: «Пиво всегда было футбольным напитком»
Сегодня, 16:09 Комментарии2
Газизов: «Положительно отношусь к пиву на стадионах»
Сегодня, 15:46 Комментарии2
Бийол: «Шансы у нас есть не математические, а реальные»
Сегодня, 15:40 Комментарии7
Бышовец: «Ракицкому удалось забить прекрасный мяч»
Сегодня, 14:18 Комментарии4
Алдонин: «Я думаю, что ЦСКА должен победить сегодня»
Сегодня, 14:01 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
   50 / 865
сегодня в 14:03
Уже оклемался после вчерашнего Лейпцига?
Что то тебя не видно было в новостях про газпроект и поражение от немцев.
После вашего поражения Россия в рейтинге УЕФА опустилась на седьмое место.
galem72
galem72
   214 / 865
сегодня в 10:53
После таких слов остаётся лишь пожелать огромной удачи Ференцу и побольше им шаров на ипподроме оставить. ))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил сулейман шлагбаум 1
   15 / 865
сегодня в 09:34
Да они у вас все, практически, любят попи... поговорить. Магнуссон, Бистрович, Бийол, этот киргизенок тоже решил не отставать. Молчат только те, кому не стыдно было бы и сказать что-нибудь - Фернандеш, Влашич, Гарик, наконец !
Потрепаться любят - это факт!!!
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Leha-ha50
   110 / 865
сегодня в 09:23
Болтаешь ты пока, Ильзат, на иного лучше , чем играешь.
Да они у вас все, практически, любят попи... поговорить. Магнуссон, Бистрович, Бийол, этот киргизенок тоже решил не отставать. Молчат только те, кому не стыдно было бы и сказать что-нибудь - Фернандеш, Влашич, Гарик, наконец !
КЭТиК
КЭТиК
   138 / 865
сегодня в 09:11
Надо всего лишь 4 игры выиграть.
cska59
cska59
   292 / 865
сегодня в 08:56
Вот сегодня и начинайте исправлять,а вообще-то это раньше надо было делать .
Зейский
Зейский
   434 / 865
сегодня в 07:34
Если Лудогорец опять не опозорит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 865
сегодня в 07:33
Не, шансов никаких. Соперники очень грозные. Это не никакущий Реал дважды нагибать....
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 865
сегодня в 07:29
Болтаешь ты пока, Ильзат, на иного лучше , чем играешь.
cska plus
cska plus
   4 / 865
сегодня в 07:28
Не нужно было губами шлёпать две игры.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100