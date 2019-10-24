Ахметов: «Конечно, ЦСКА ещё может всё исправить в Лиге Европы»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов в преддверии матча 3-го группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша» оценил шансы «армейцев» на выход в плей-офф. В первых двух турах московский клуб потерпел два поражения.
Конечно, еще реально всё исправить. У нас впереди четыре матча, из которых нужно выжать максимум и набрать побольше очков. Всё в наших силах. Будем работать и стараться побеждать.
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко отметил, что матчи против «Ференцвароша» будут определяющими для российской команды.
Что то тебя не видно было в новостях про газпроект и поражение от немцев.
После вашего поражения Россия в рейтинге УЕФА опустилась на седьмое место.
Что то тебя не видно было в новостях про газпроект и поражение от немцев.
После вашего поражения Россия в рейтинге УЕФА опустилась на седьмое место.