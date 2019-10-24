Ахметов: «Конечно, ЦСКА ещё может всё исправить в Лиге Европы»

сегодня, 07:21

Полузащитник ЦСКА в преддверии матча 3-го группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша» оценил шансы «армейцев» на выход в плей-офф. В первых двух турах московский клуб потерпел два поражения.

Конечно, еще реально всё исправить. У нас впереди четыре матча, из которых нужно выжать максимум и набрать побольше очков. Всё в наших силах. Будем работать и стараться побеждать.