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Сантос: «Постараюсь играть в ЦСКА так, чтобы за мной следили в Бразилии»

сегодня, 07:53

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос признался, что хочет, чтобы за его игрой следили и в Бразилии.

Реально ли попасть в сборную Бразилии из РПЛ? Это мечта! В Бразилии российский футбол, конечно, не слишком популярен. Ты не найдёшь канал, где показывали бы Премьер-Лигу. Поэтому я постараюсь выступать здесь так, чтобы игнорировать мою игру в Бразилии было невозможно. Хочу, чтобы интерес к российскому футболу рос и у меня на родине.

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко ранее объяснил, почему Сантос редко играет за «армейцев».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   172 / 865
сегодня в 13:57
Не ту лигу выбрал. Здесь ему быстро оторвут ноги и отправят обратно в Бразилию сказав что так и было.
Великолепный
Великолепный
   563 / 865
сегодня в 10:40
Удачи Лукас!
Doping87
Doping87 ответил сулейман шлагбаум 1
   303 / 865
сегодня в 09:46
Методы известные))) тогда всё ясно)))
ermak6848
ermak6848
   190 / 865
сегодня в 09:09
ждём Лукас от тебя хорошей игры...
cska plus
cska plus
   4 / 865
сегодня в 08:48
Надо парня выпускать, пусть играет он не хуже других.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Doping87
   110 / 865
сегодня в 08:17
Кто это вообще?
Конский лилипут. Поймали в амазонской сельве. Подманили бананом , в сетку, потом мешок на голову и все. Был пацан - и нет пацана.Сбежать не удастся - паспорта у него и не было никогда.
Doping87
Doping87
   303 / 865
сегодня в 08:10
Кто это вообще?
Bagula
Bagula
сегодня в 07:54
Про ЦСКА в Бразилии даже не слышали.
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