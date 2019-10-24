Сантос: «Постараюсь играть в ЦСКА так, чтобы за мной следили в Бразилии»

Полузащитник ЦСКА признался, что хочет, чтобы за его игрой следили и в Бразилии.

Реально ли попасть в сборную Бразилии из РПЛ ? Это мечта! В Бразилии российский футбол, конечно, не слишком популярен. Ты не найдёшь канал, где показывали бы Премьер-Лигу. Поэтому я постараюсь выступать здесь так, чтобы игнорировать мою игру в Бразилии было невозможно. Хочу, чтобы интерес к российскому футболу рос и у меня на родине.