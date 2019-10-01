Другу Кокорина и Мамаева отказали в УДО

01 октября 2019, 14:07

Александр Протасовицкий, друг нападающего «Зенита» и полузащитника «Ростова» , продолжит отбывать наказание в колонии.

Протасовицкому, который остаётся единственным фигурантом дела, продолжающим находиться в тюрьме, было отказано в условно-досрочном освобождении. Суд отказался выпускать Протасовицкого по причине трех взысканий, которые он получил еще в СИЗО.