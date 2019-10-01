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Другу Кокорина и Мамаева отказали в УДО

01 октября 2019, 14:07

Александр Протасовицкий, друг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, продолжит отбывать наказание в колонии.

Протасовицкому, который остаётся единственным фигурантом дела, продолжающим находиться в тюрьме, было отказано в условно-досрочном освобождении. Суд отказался выпускать Протасовицкого по причине трех взысканий, которые он получил еще в СИЗО.

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Все комментарии
112910415
112910415
   48 / 797
02 октября в 05:36
а Саша с Пашей впрягутся ?
Букмекер920
Букмекер920 ответил RIR68
   725 / 797
01 октября в 19:53
Кокоша ему носки вязаные пришлёт и чаю)))
Носки Louis Vuitton или Gucci! Там любят гламурных!
EAGinLE
EAGinLE ответил Don trambon
   25 / 797
01 октября в 19:38
Нет .
Всю бузу Кокорина и Мамаева на себя взял .
Выйдет и в Ялту рванет . 🤩😍😋
ЮЗИК
ЮЗИК
   208 / 797
01 октября в 19:37
Будет за троих отдуваться
RIR68
RIR68
   218 / 797
01 октября в 17:41
Кокоша ему носки вязаные пришлёт и чаю)))
Союзник противников
Союзник противников
   74 / 797
01 октября в 16:36
Не надо было режим нарушать!Да ещё трижды.
Footbolista
Footbolista ответил Создатель кошмаров
   3 / 797
01 октября в 16:15
На безрыбье и баклан - лошадь)...
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
01 октября в 15:47
Среди всех футбольных новостей на сокере - эта прям самая-самая-пресамая футбольная
Doping87
Doping87
   268 / 797
01 октября в 15:26
Кто-то должен был взять всё на себя.)
Литейный 4
Литейный 4
   214 / 797
01 октября в 14:50
Что с него взять с горемыки? Придётся чалиться до звонка. Гыгыгы
Знатог
Знатог
   144 / 797
01 октября в 14:43
Гулагу net
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
01 октября в 14:34
Значит не исправим.
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
01 октября в 14:31
Бросили друга .
Т34
Т34
   20 / 797
01 октября в 14:18
Отдувается за кокомамаевых. Бабла-то маловато.
Don trambon
Don trambon
   266 / 797
01 октября в 14:10
отбитый, ещё в СИЗО куралесил.
Lazurny
Lazurny
   85 / 797
01 октября в 14:08
Вряд ли он уже их друг.
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