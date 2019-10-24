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Бышовец: «Ракицкому удалось забить прекрасный мяч»

сегодня, 14:18
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал поражение «Зенита» от «Лейпцига» (1:2) в групповом этапе Лиги чемпионов.

Первый тайм оставил хорошие впечатления по игре, по движению. Какое-то содержание у «Зенита» присутствовало, но при этом показали безынициативность, и практически не было голевых моментов. Забитый мяч — это результат счастливого стечения обстоятельств, там Ракицкому удалось забить прекрасный мяч. Второй тайм напомнил о матче «Локомотива» с «Ювентусом», не смогли сохранить преимущество по счету. Головокружение от успеха, забитые мячи «Ростову» — это эйфория. Мне кажется, что еще в матче с «Ростовом» нужно было думать об игре с «Лейпцигом», когда уже вели с убедительным счетом. Есть порог терпения и распределение сил, его ни «Зениту», ни «Локомотиву» не хватило.

Помню, после победы «Локомотива» над «Зенитом» железнодорожников ждал матч с «Атлетико». И «Локомотив» вышел на игру так же, как с «Зенитом». Это большая ошибка! Лига чемпионов — это не наш чемпионат. Там совершенно другие требования к выбору тактики и подготовки. Планка к матчам лиги чемпионов должна подниматься в разы. В первом тайме кажется, что потенциал и возможности у наших клубов, а потом мы вынужденно или не вынужденно отдаем инициативу. Увеличиваются скорости, и мы не можем ничего сделать. Для победы в Лиге чемпионов нужно уметь играть на пределе своих возможностей.

Здесь речь не идет о составах наших клубов, они достаточно конкурентоспособны и у «Зенита», и у «Локомотива». Если проводить параллели, то в АПЛ в декабре матчи проводятся через день. Однако тренерам удается подводить к матчам своих игроков.

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Все комментарии
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   17 / 865
сегодня в 15:04
Мяч красиво нырнул в ворота.
Доменико Тедеско
Доменико Тедеско
   342 / 865
сегодня в 14:43
Хороший матч но Лейпциг клуб уровня немецкого чемпионата, там они и выступают по праву, довели матч до победы вполне логично.
Морозовский
Морозовский
   12 / 865
сегодня в 14:40
Гол вратарский, надо признать.
Lazurny
Lazurny
   33 / 865
сегодня в 14:33
Жаль, что этот гол не помог выиграть.
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