Алдонин: «Я думаю, что ЦСКА должен победить сегодня»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал предстоящий матч третьего тура группового раунда Лиги Европы между московскими клубом и венгерским «Ференцварошем».
Я думаю, что ЦСКА должен победить, поэтому шансы хорошие. Прошлые неудачи, мне кажется, повлияли достаточно тяжело. То есть, усугубили ситуацию в группе, поэтому самое время победить.
Остаются ли шансы на выход из группы? Безусловно. Сыграли всего две игры, поэтому есть. Необходимо побеждать. Хочу лишь пожелать победы армейскую клубу.
стыдно, но есть надежда, что с возрастом пройдёт.
стыдно, но есть надежда, что с возрастом пройдёт.