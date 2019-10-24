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Алдонин: «Я думаю, что ЦСКА должен победить сегодня»

сегодня, 14:01
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош19:55 Не начался

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал предстоящий матч третьего тура группового раунда Лиги Европы между московскими клубом и венгерским «Ференцварошем»

Я думаю, что ЦСКА должен победить, поэтому шансы хорошие. Прошлые неудачи, мне кажется, повлияли достаточно тяжело. То есть, усугубили ситуацию в группе, поэтому самое время победить.

Остаются ли шансы на выход из группы? Безусловно. Сыграли всего две игры, поэтому есть. Необходимо побеждать. Хочу лишь пожелать победы армейскую клубу.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   12 / 865
сегодня в 16:11
И я хочу, чтобы кони победили!
ДСА
ДСА
   431 / 865
сегодня в 16:09
Где-то 3-0 ожидается.
Don trambon
Don trambon ответил spartach n1
   299 / 865
сегодня в 16:00
Еслиб бы клоун алдонен умел думать,никогда бы в конюшне не оказался !
возьми пример с вашего сафина, у которого с детства диагноз(по другому боление за спам не назовёшь), да же он признаёт что спам дно, а ты всё на других пальцами указываешь.

стыдно, но есть надежда, что с возрастом пройдёт.
BenderBender
BenderBender
   170 / 865
сегодня в 15:59
5-1 от лудогорца - не предел. Новых низот коням.
BenderBender
BenderBender
   170 / 865
сегодня в 15:58
Если бы думал, не написал бы такое "цска должен победить". Бред.
mihaluch
mihaluch
   37 / 865
сегодня в 15:38
Если не выиграют Гончаренко должен подать в отставку.
VIPded
VIPded
   36 / 865
сегодня в 15:10
Удачи ЦСКА!!!
EAGinLE
EAGinLE
   75 / 865
сегодня в 14:59
Слабо верится .
spartach n1
spartach n1
   57 / 865
сегодня в 14:55
Еслиб бы клоун алдонен умел думать,никогда бы в конюшне не оказался !
cska plus
cska plus
   4 / 865
сегодня в 14:20
Мы все так думаем и хотим.
drug01
drug01
   99 / 865
сегодня в 14:07
Поддерживаю это мнение!
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   17 / 865
сегодня в 14:03
Коням победы.
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