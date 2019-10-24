Алдонин: «Я думаю, что ЦСКА должен победить сегодня»

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал предстоящий матч третьего тура группового раунда Лиги Европы между московскими клубом и венгерским «Ференцварошем».

Я думаю, что ЦСКА должен победить, поэтому шансы хорошие. Прошлые неудачи, мне кажется, повлияли достаточно тяжело. То есть, усугубили ситуацию в группе, поэтому самое время победить.

Остаются ли шансы на выход из группы? Безусловно. Сыграли всего две игры, поэтому есть. Необходимо побеждать. Хочу лишь пожелать победы армейскую клубу.