Колосков - о пиве на стадионах: «Я бы еще и водку разрешил!»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможное возвращение пива на футбольные стадионы.

Лично я пиво я не пью даже в бане. Но если народу хочется, то почему бы и нет? Я бы еще и водку разрешил! Если хороший буфет сделать, да еще и с нормальной закуской. Я ведь через это прошел, и не вижу в этом ничего плохого. А если кто-то хочет напиться, то он это сделает и до игры.

Футбол должен объединять людей. А хорошая чарка под хорошую закуску ускорит процесс. И я не шучу сейчас! Так было всегда. Прекрасно помню буфеты на стадионе «Динамо» или в «Лужниках» за кулисами сидели люди, говорили о жизни. Так что ничего плохого в возможном принятии закона о пиве я не вижу. К тому же, касса клубов пополнится, и это тоже позитивный момент.