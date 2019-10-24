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Колосков - о пиве на стадионах: «Я бы еще и водку разрешил!»

сегодня, 13:33

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможное возвращение пива на футбольные стадионы.

Лично я пиво я не пью даже в бане. Но если народу хочется, то почему бы и нет? Я бы еще и водку разрешил! Если хороший буфет сделать, да еще и с нормальной закуской. Я ведь через это прошел, и не вижу в этом ничего плохого. А если кто-то хочет напиться, то он это сделает и до игры.

Футбол должен объединять людей. А хорошая чарка под хорошую закуску ускорит процесс. И я не шучу сейчас! Так было всегда. Прекрасно помню буфеты на стадионе «Динамо» или в «Лужниках» за кулисами сидели люди, говорили о жизни. Так что ничего плохого в возможном принятии закона о пиве я не вижу. К тому же, касса клубов пополнится, и это тоже позитивный момент.

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Питер рулит
Питер рулит ответил Юрниекс
   396 / 865
сегодня в 16:20
Ну а что...водку...девочек...травку можео разрешить,легкую..Убрать футболистов,чтоб не мешали и дело пойдет...
как убрать то чего нет ?!?
\футболистов\
Питер рулит
Питер рулит ответил Ваня лучший
   396 / 865
сегодня в 16:18
Все надо разрешать с поправкой на наш менталитет. К сожалению это разрешение не добавит культуры поведения и порядка. Футбол становится зрелищем для определённой категории граждан. Семейным людям на футбол дорога давно закрыта
не неси бред..
у нас есть (и на Петровском был) детский сектор..
Я с ребенком и на вираж ходил и все спокойно..
Питер рулит
Питер рулит ответил Napoleon Bonapart
   396 / 865
сегодня в 16:16
Канабис, ты будешь у себя, в незалежной разрешать, и скакать после него будешь....
им травка не нужна,у них есть покрышки,запалили-нанюхались-попрыгали-кайф...
Footbolista
Footbolista ответил Заратустра
   9 / 865
сегодня в 16:13
Легализация это не бесконтрольное потребление чего угодно...кем угодно... где угодно...это вывод из "тени" и жесткий контроль...то о чем ты - это бардак...
Питер рулит
Питер рулит ответил 311
   396 / 865
сегодня в 16:09
Этот Колосков случайно не спартач?)
еще и какой..честно признался что бухал всю жизнь..."почетный член" развалил весь футбол ....еще ему хватает наглости писать про еврокубки :во время его правления над нашими командами судейки с гейропы издевались по беспределу....
Заратустра
Заратустра ответил Footbolista
   31 / 865
сегодня в 16:01
Герыч прямо на стадионе раздавать будем? Чтобы не так скучно унылый РПЛ смотреть было)) Особенно на спартак)
Footbolista
Footbolista
   9 / 865
сегодня в 15:53
Давай...
Заратустра
Заратустра ответил Footbolista
   31 / 865
сегодня в 15:51
В организме человека и почти все виды наркотиков присутствуют. Давай теперь всё легализуем, гы-гы.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   263 / 865
сегодня в 15:50
А еще кокс...
Footbolista
Footbolista ответил Так Себе Аналитик
   9 / 865
сегодня в 15:36
Кстати... 8 из 10 геройских поступков совершаются тоже под действием алкоголя...а с учетом того, что алкоголь вырабатывается нашим организмом то и все 10 из 10...
cska plus
cska plus
   4 / 865
сегодня в 15:31
Ахахахах! Во старый! Хрющи без водки буйные, а что с ним станет после водки с пивом.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Jeck Denielse
   1 / 865
сегодня в 15:29
По данным полицейской статистики, 4 из 5!!! умышленных убийств и телесных повреждений, 3 из 4!!! изнасилований, 7 из 10!!! хулиганств совершаются именно в состоянии алкогольного опьянения. Из 170 567 хулиганств - 119 136 — лицами в состоянии алкогольного опьянения. Многие исследования ясно и однозначно показывают, что увеличение потребления спиртных напитков всегда провоцирует рост преступности, особенно тяжких преступлений, таких как убийства, разбой, нанесение тяжких телесных повреждений, грабежей и вандализма. ...........и зачем это в спорт тянуть...?? Ради обогащения нескольких человек ??
Известный факт - это резкое снижение преступности в 90-х в США, хотя потребление алкоголя в это время не уменьшилось. Долгое время исследователи пытались привязать то одну, то другую причину к этому, но ничего не получалось.

Наконец, сопоставив и разговоры психологов, и временные интервалы, и полицейскую статистику, было определено, что резкое снижение преступности в 90-х в США было связано со снятием запрета на аборты в 70-е годы.

Это привело к тому, что стало гораздо меньше детей, которые не были нужны родителям и от которых родители хотели избавиться, соответственно, общий уровень благополучности детей резко вырос, и, когда они вошли в совершеннолетие, гораздо меньший процент из них был склонен к грабежу, насилию и т.п..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Jeck Denielse
   1 / 865
сегодня в 15:24
По данным полицейской статистики, 4 из 5!!! умышленных убийств и телесных повреждений, 3 из 4!!! изнасилований, 7 из 10!!! хулиганств совершаются именно в состоянии алкогольного опьянения. Из 170 567 хулиганств - 119 136 — лицами в состоянии алкогольного опьянения. Многие исследования ясно и однозначно показывают, что увеличение потребления спиртных напитков всегда провоцирует рост преступности, особенно тяжких преступлений, таких как убийства, разбой, нанесение тяжких телесных повреждений, грабежей и вандализма. ...........и зачем это в спорт тянуть...?? Ради обогащения нескольких человек ??
Цифры бывают очень обманчивы.

Я не буду говорить о пользе алкоголя, конечно, но, например, то, что 7 из 10 хулиганств совершается в состоянии алкогольного опьянения, не говорит о том, что это именно алкоголь толкает людей на преступления. Возможно, они совершили бы их, и будучи трезвыми.

Например, не надо быть профессором, чтобы понимать, что хулиганы - это в основном дети из неблагополучных семей, и дети из неблагополучных семей же составляют основной процент пьющих людей. Но тут и одно и другое - следствие тяжелых жизненных обстоятельств, а не причина.
Footbolista
Footbolista
   9 / 865
сегодня в 15:22
Надо запретить крестьянский секс на поле во время матчей лудогорец - цска...
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Jeck Denielse
   110 / 865
сегодня в 15:16
По данным полицейской статистики, 4 из 5!!! умышленных убийств и телесных повреждений, 3 из 4!!! изнасилований, 7 из 10!!! хулиганств совершаются именно в состоянии алкогольного опьянения. Из 170 567 хулиганств - 119 136 — лицами в состоянии алкогольного опьянения. Многие исследования ясно и однозначно показывают, что увеличение потребления спиртных напитков всегда провоцирует рост преступности, особенно тяжких преступлений, таких как убийства, разбой, нанесение тяжких телесных повреждений, грабежей и вандализма. ...........и зачем это в спорт тянуть...?? Ради обогащения нескольких человек ??
Долго отходил, долго. Так как там " жребий решил" , мил-человек, насчет Лейпцига ? " Две недели без побед", или как ты там сбуровил ?
311
311
   74 / 865
сегодня в 15:09
Этот Колосков случайно не спартач?)
ДСА
ДСА
   431 / 865
сегодня в 15:05
Балтика 9: 2 в 1.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 865
сегодня в 15:01
По данным полицейской статистики, 4 из 5!!! умышленных убийств и телесных повреждений, 3 из 4!!! изнасилований, 7 из 10!!! хулиганств совершаются именно в состоянии алкогольного опьянения. Из 170 567 хулиганств - 119 136 — лицами в состоянии алкогольного опьянения.

Многие исследования ясно и однозначно показывают, что увеличение потребления спиртных напитков всегда провоцирует рост преступности, особенно тяжких преступлений, таких как убийства, разбой, нанесение тяжких телесных повреждений, грабежей и вандализма.

...........и зачем это в спорт тянуть...??
Ради обогащения нескольких человек ??
Faustello
Faustello
   8 / 865
сегодня в 14:52
Правильно мыслит, некоторые пивас не пьют, возраст - простата. А так деды накатят по 100 перед игрой и по 100 в перерыве, ничего в этом страшного нет.
Кто на стадион ходит тот знает что такое зона отчуждения в день матча вокруг стадиона, какая она и где заканчивается, где можно пересечься и купить, где удобнее во дворах встать, ну и конечно золотой стандарт 2 на троих тоже понимают что это )) Так что если разрешат,по факту ничего не изменится на трибунах, кроме удобства для зрителей и важный плюс - прилежащие дворы зассывать, замусоривать окурками и бутылками не будут.
Морозовский
Морозовский
   12 / 865
сегодня в 14:51
Нужно билеты на игру сразу продавать с нагрузкой: пол/литра+полторашка "Охоты" креплёной!
mihaluch
mihaluch
   37 / 865
сегодня в 14:37
Купил билет на футбол - кружка пива в подарок. Два билета - четвертинка. Кто не пьёт тому сок.
Чингачгук
Чингачгук
   85 / 865
сегодня в 14:32
Водка излишней будет.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   248 / 865
сегодня в 14:31
Канабис, ты будешь у себя, в незалежной разрешать, и скакать после него будешь....
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   248 / 865
сегодня в 14:29
А я бы еще и бардаки разместил. А что, тоже, сближает! И касса пополнится!
shlomo
shlomo
   327 / 865
сегодня в 14:19
А чё...давайте все разрешим и будем приходить на стадионы с детьми и внуками, чтобы те сразу втягивались в процесс боления на трибунах...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил hamster1979
   42 / 865
сегодня в 14:19
Все надо разрешать с поправкой на наш менталитет. К сожалению это разрешение не добавит культуры поведения и порядка. Футбол становится зрелищем для определённой категории граждан. Семейным людям на футбол дорога давно закрыта
hamster1979
hamster1979
   738 / 865
сегодня в 14:08
Правильно. Я бы еще окромя водки оружие бы огнстрельное на стадионах разрешил бы - на определенный период - так точно. И вот когда поутихнет, когда они друг друга перестреляют - наконец то станет возможно ходить на футбол с детьми.
Виссарионович
Виссарионович
   83 / 865
сегодня в 13:57
А Москве большинству и девочки не нужны...и так дело пойдет...
Юрниекс
Юрниекс
   141 / 865
сегодня в 13:47
Ну а что...водку...девочек...травку можео разрешить,легкую..Убрать футболистов,чтоб не мешали и дело пойдет...
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   110 / 865
сегодня в 13:47
В принципе, Колосок не так уж и не прав. Тем более, крепкое бухло элементарно проносят на стадион в мягких пластиковых медицинских контейнерах. Правило - кому напиться - напьется еще никто не отменял. Я дважды ходил на футбол в Германии, в Гамбурге, когда у друга гостил. Пива - залейся, перед игрой и в перерыве ходят торгаши и продают. В пластиковых одноразовых стаканах. Так вот, очень многие мужики приносят с собой шнапс в маленьких 50-граммовых, по-моему, бутылочках. Пьют, смотрят футбол, спорят между собой, но НЕ РУГАЮТСЯ, не говоря уже о чем-либо посерьезнее. И после игры пьяных нет! Но так ведь то немцы, а то- мы.
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