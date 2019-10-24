Магнуссон: «Для ЦСКА еще ничего не окончено, остается три матча»

Защитник ЦСКА прокомментировал поражение от «Ференцвароша» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

У нас много шансов было, но мы не забили. В этом проблема. Мы сыграли неплохо, только три момента было создано у наших ворот, но этот гол… Моменты были, просто не смогли забить. Мы все еще хорошо идем в РПЛ . Стараемся не унывать. Важно победить уже. Для нас еще ничего не окончено. Остается три матча. Да, у нас сложная ситуация, но надо работать над ошибками. Шансы остаются.

Болельщики всегда нас поддерживают. Мы очень им благодарны. Команда говорила с болельщиками после матча, все было позитивно. Мы должны бороться, но они нас не оставят. Мы рады, что можем с ними близко коммуницировать. Они — часть команды.