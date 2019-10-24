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Магнуссон: «Для ЦСКА еще ничего не окончено, остается три матча»

вчера, 22:43
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Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон прокомментировал поражение от «Ференцвароша» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

У нас много шансов было, но мы не забили. В этом проблема. Мы сыграли неплохо, только три момента было создано у наших ворот, но этот гол… Моменты были, просто не смогли забить. Мы все еще хорошо идем в РПЛ. Стараемся не унывать. Важно победить уже. Для нас еще ничего не окончено. Остается три матча. Да, у нас сложная ситуация, но надо работать над ошибками. Шансы остаются.

Болельщики всегда нас поддерживают. Мы очень им благодарны. Команда говорила с болельщиками после матча, все было позитивно. Мы должны бороться, но они нас не оставят. Мы рады, что можем с ними близко коммуницировать. Они — часть команды.

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Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 883
сегодня в 00:24
Ребятки, заткнитесь уже....ну пожалуйста!!!
Footbolista
Footbolista
   5 / 883
сегодня в 00:02
3 матча до самого дна...задержите дыхание...
Жека10
Жека10
   279 / 883
вчера в 23:35
мне кажется такие слова он говорил уже не будучи трезвым.

Какие тут уже шансы если вы проглотили 3 матча подряд?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 883
вчера в 23:16
Боюсь спросить, какие шансы могут быть после трех поражений (причем ЦСКА сыграл два из трех домашних матчей, соответственно, у него два из трех матчей на выезде осталось).

"Лудогорцу" и "Эспаньолу" достаточно выиграть хотя бы один матч из трех, чтобы гарантированно сделать дальнейшее пребывание ЦСКА в ЛЕ формальностью.

А ЦСКА нужно выигрывать все три, причем два из них на выезде.

Вероятность примерно такая же, как если ты, Магнуссон, завтра встретишь на улице пьяного медведя с балалайкой))
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   342 / 883
вчера в 23:05
это интервью было состряпоно до матча)) потом отредактировали)))
pomor45
pomor45 ответил Виссарионович
   246 / 883
вчера в 23:04
Перед матчем говорили, еще ничего не окончено, осталось 4 матча.
Потом начнут твердить о реабилитации в РПЛ, ради которой они и сливают ЛЕ. Гинер это проделывает не в первый раз. Раз денежкой не пахнет, то прощай: об очках для страны и мысли не возникает.
erix
erix
вчера в 23:02
все оконченно.не нужно питать иллюзий,атаку завершить некому,играют только влашич,марио,акинфеев.
pomor45
pomor45
   246 / 883
вчера в 23:00
Любопытно, что этим кажут свет в конце тоннеля после трёх поражениях из шести возможных и все от середняков, а Зениту поют панихиду уже после первого же поражения от Лейпцига, которому Ференцварош и все другие соперники ЦСКА в подмётки не годятся. Обычно кони сразу хватаются за бюджеты - тут и эта соломинка не подаёт надежды на спасение утопающего. Ничего, кроме юношеского оптимизма Карпина, подло выставленного на съедение журналистам. Надо отдать им должное - они поняли отмазку и не стали мучать молодого сложными вопросами.
За адекватность
За адекватность
   32 / 883
вчера в 22:57
"Для нас еще ничего не окончено." Это точно. Еще осталось три матча проиграть и золотыми буквами внести свое имя в историю выступлений наших клубов в ГЭ ЛЕ в 21-м веке. Извиняюсь за эмоции.
Виссарионович
Виссарионович ответил Igo0rek
   60 / 883
вчера в 22:45
Перед матчем говорили, еще ничего не окончено, осталось 4 матча.
Igo0rek
Igo0rek
   245 / 883
вчера в 22:44
Перед матчем говорили тоже самое...
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