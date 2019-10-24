Магнуссон: «Для ЦСКА еще ничего не окончено, остается три матча»

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон прокомментировал поражение от «Ференцвароша» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
У нас много шансов было, но мы не забили. В этом проблема. Мы сыграли неплохо, только три момента было создано у наших ворот, но этот гол… Моменты были, просто не смогли забить. Мы все еще хорошо идем в РПЛ. Стараемся не унывать. Важно победить уже. Для нас еще ничего не окончено. Остается три матча. Да, у нас сложная ситуация, но надо работать над ошибками. Шансы остаются.
Болельщики всегда нас поддерживают. Мы очень им благодарны. Команда говорила с болельщиками после матча, все было позитивно. Мы должны бороться, но они нас не оставят. Мы рады, что можем с ними близко коммуницировать. Они — часть команды.
Какие тут уже шансы если вы проглотили 3 матча подряд?
Какие тут уже шансы если вы проглотили 3 матча подряд?
"Лудогорцу" и "Эспаньолу" достаточно выиграть хотя бы один матч из трех, чтобы гарантированно сделать дальнейшее пребывание ЦСКА в ЛЕ формальностью.
А ЦСКА нужно выигрывать все три, причем два из них на выезде.
Вероятность примерно такая же, как если ты, Магнуссон, завтра встретишь на улице пьяного медведя с балалайкой))
"Лудогорцу" и "Эспаньолу" достаточно выиграть хотя бы один матч из трех, чтобы гарантированно сделать дальнейшее пребывание ЦСКА в ЛЕ формальностью.
А ЦСКА нужно выигрывать все три, причем два из них на выезде.
Вероятность примерно такая же, как если ты, Магнуссон, завтра встретишь на улице пьяного медведя с балалайкой))