Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИталия. Серия А 2014/2015

«Ривер Плейт» хочет вернуть Савиолу

30 декабря 2014, 00:42
 Аргентинский нападающий «Вероны» Хавьер Савиола может в январе вернуться в «Ривер Плейт», из которого он 13 лет назад отправился покорять Европу.

Клуб из Буэнос-Айреса серьезно заинтересован в услугах опытного форварда и не прочь заполучить его во время ближайшего трансферного окна.

«Верона» препятствовать уходу Савиолы не будет, так как футболист не оправдал надежд тренерского штаба в первой части сезона.
Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 