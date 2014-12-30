«Ривер Плейт» хочет вернуть Савиолу

Аргентинский нападающий «Вероны» Хавьер Савиола может в январе вернуться в «Ривер Плейт», из которого он 13 лет назад отправился покорять Европу.
Клуб из Буэнос-Айреса серьезно заинтересован в услугах опытного форварда и не прочь заполучить его во время ближайшего трансферного окна.
«Верона» препятствовать уходу Савиолы не будет, так как футболист не оправдал надежд тренерского штаба в первой части сезона.
