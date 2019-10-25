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Неймар может покинуть ПСЖ

сегодня, 08:41

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар вполне вероятно покинет клуб.

Бразилец намерен воспользоваться правилами ФИФА, которые позволяют игроку в возрасте до 28 лет в одностороннем порядке расторгать свой контракт после трех проведенных сезонов в своем клубе в обмен на компенсацию, «рассчитанную с учетом действующего в стране законодательства». Компенсационная выплата в этом случае составит 60 миллионов евро, что соответствует зарплате Неймара в ПСЖ за два сезона.

Ранее Неймар рассказал о своём желании покинуть ПСЖ.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
   167 / 886
сегодня в 13:16
100% Барса подсказала такой путь ))
Nazi
Nazi
   383 / 886
сегодня в 13:00
Так любой может покинуть команду, тот же Погба например, чего же он мается... Странная новость. 35 лет в футболе и ничего подобного не слышал.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   613 / 886
сегодня в 11:22
новости про 31
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   175 / 886
сегодня в 11:14
Че серьезно так можно?)))
Тогда ПСЖ будут главными идиотами за всю историю футбола
Truly
Truly
сегодня в 10:45
Надоел.
moralesoul
moralesoul
   694 / 886
сегодня в 10:39
Вот же блин... тогда ПСЖ вместо 250 млн. получит 60, которые Неймару возместит не официально один из испанских клубов
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   161 / 886
сегодня в 10:31
Пора уходить
VIPded
VIPded
   43 / 886
сегодня в 10:26
Очередная серия...)))
juvenale
juvenale
   26 / 886
сегодня в 10:17
кому нужен этот вечно поломанный петух-нытик?
dimagas2
dimagas2
   76 / 886
сегодня в 10:10
Как так))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   306 / 886
сегодня в 10:03
Месси давит на Неймара и заставит подписать его,думаю правильно делает Месси Росарийский.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   21 / 886
сегодня в 09:44
Весь сезон покидает, никак не подкинет.
cska plus
cska plus
   6 / 886
сегодня в 09:43
Снова начинается, то уходит то снова приходит, достал уже.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   266 / 886
сегодня в 09:35
Неймара старая песня...
igGA
igGA
   293 / 886
сегодня в 09:21
Погба сказал Неймару, что Месси составил список игроков которых хочет видеть в "Барселоне"!
Ruslik1982
Ruslik1982
   72 / 886
сегодня в 09:11
прошли ЛЧ и уефа, в чемпионатах никаких интересных игр, можно закинуть статейку про Неймара
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   235 / 886
сегодня в 09:08
Петух надоел уже.
Carradona
Carradona
   358 / 886
сегодня в 09:02
Ой ладно не п...те))
milanetto10
milanetto10
   566 / 886
сегодня в 09:01
где этот Неймаро зависящий дятел пусть теперь скажет что Неймар не баба
112910415
112910415
   45 / 886
сегодня в 08:58
может покинуть ?
настолько необычной новости никогда ещё не было !
или была ?
ну, разве что, очень редко ...
15 или 20 раз, не больше !
КЭТиК
КЭТиК
   150 / 886
сегодня в 08:50
Неймар хочет уйти бесплатно, пусть попробует.
Кайзер Созе
Кайзер Созе
сегодня в 08:47
Удавиться он резинкой от трусов скорее чем 60 лямов отдаст
kella
kella
   689 / 886
сегодня в 08:47
Слава Богу, начался новый сериал, а то скучно даже стало!
Гавроша
Гавроша
   69 / 886
сегодня в 08:44
Как быстро у него все меняется.
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