Неймар может покинуть ПСЖ

сегодня, 08:41

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар вполне вероятно покинет клуб.

Бразилец намерен воспользоваться правилами ФИФА , которые позволяют игроку в возрасте до 28 лет в одностороннем порядке расторгать свой контракт после трех проведенных сезонов в своем клубе в обмен на компенсацию, «рассчитанную с учетом действующего в стране законодательства». Компенсационная выплата в этом случае составит 60 миллионов евро, что соответствует зарплате Неймара в ПСЖ за два сезона.