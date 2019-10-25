Неймар может покинуть ПСЖ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар вполне вероятно покинет клуб.
Бразилец намерен воспользоваться правилами ФИФА, которые позволяют игроку в возрасте до 28 лет в одностороннем порядке расторгать свой контракт после трех проведенных сезонов в своем клубе в обмен на компенсацию, «рассчитанную с учетом действующего в стране законодательства». Компенсационная выплата в этом случае составит 60 миллионов евро, что соответствует зарплате Неймара в ПСЖ за два сезона.
Ранее Неймар рассказал о своём желании покинуть ПСЖ.
Тогда ПСЖ будут главными идиотами за всю историю футбола
Тогда ПСЖ будут главными идиотами за всю историю футбола
настолько необычной новости никогда ещё не было !
или была ?
ну, разве что, очень редко ...
15 или 20 раз, не больше !
настолько необычной новости никогда ещё не было !
или была ?
ну, разве что, очень редко ...
15 или 20 раз, не больше !