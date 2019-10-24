«Ювентус» намерен вернуть Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в «Ювентус».
Туринский клуб намерен побороться за приобретение футболиста следующим летом с другими претендентами.
Ранее бывший наставник «красных дьяволов» высказал мнение об игре Погба.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в «Ювентус».
Туринский клуб намерен побороться за приобретение футболиста следующим летом с другими претендентами.
Ранее бывший наставник «красных дьяволов» высказал мнение об игре Погба.
Хотя нам то что,пусть возвращают
Хотя нам то что,пусть возвращают