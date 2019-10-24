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«Ювентус» намерен вернуть Погба

вчера, 16:34

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в «Ювентус».

Туринский клуб намерен побороться за приобретение футболиста следующим летом с другими претендентами.

Ранее бывший наставник «красных дьяволов» высказал мнение об игре Погба.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
   26 / 883
вчера в 23:12
Ювентус может любого игрока купить,ведь все мечтают в нем играть,это ведь не миланский кабинет,в который юанями заманивают
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   171 / 883
вчера в 17:47
ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЕТ ИГРОК ХОРОШИЙ
Жека10
Жека10
   279 / 883
вчера в 17:36
зачем кабинетусу возвращать никакущего игрока за огромные деньги?На мой взгляд он был ничем не примечателен в кабинете,зато как его пиарили.

Хотя нам то что,пусть возвращают
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   70 / 883
вчера в 17:23
Когда Погбуну стукнет 40 лет как буффону можно и вернуть.
Strikers188
Strikers188
   518 / 883
вчера в 17:11
Ещё слишком молод для Юве..лет через 7 будет самое оно
cska plus
cska plus
   6 / 883
вчера в 17:10
Манкунианцам нужно избавляться от зулуса.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   273 / 883
вчера в 17:04
Это слух.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   182 / 883
вчера в 17:01
Давно пора. Поль умеет играть в футбол, просто АПЛ не для него.
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