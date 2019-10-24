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«Милан» отправил скаутов для просмотра игры вундеркинда из «Ренна»

вчера, 18:39
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Скауты «Милана» направились на матч Лиги Европы УЕФА между «Ренном» и «ЧФР Клуж».

Отмечается, что представители «россонери» изучат игру 16-летнего полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинги.

Ранее сообщалось об интересе «Реала» к юному хавбеку.

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Все комментарии
EgorStreltsov
EgorStreltsov ответил Don trambon
   818 / 883
вчера в 18:51
Отмечается, что представители «россонери» наблюдали за игрой 16-летнего полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинги. Как они наблюдали, если ещё не играли?
Спасибо, исправил.
Don trambon
Don trambon
   174 / 883
вчера в 18:43
Отмечается, что представители «россонери» наблюдали за игрой 16-летнего полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинги.

Как они наблюдали, если ещё не играли?
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