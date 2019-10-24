«Милан» отправил скаутов для просмотра игры вундеркинда из «Ренна»

Скауты «Милана» направились на матч Лиги Европы УЕФА между «Ренном» и «ЧФР Клуж».
Отмечается, что представители «россонери» изучат игру 16-летнего полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинги.
Ранее сообщалось об интересе «Реала» к юному хавбеку.
Скауты «Милана» направились на матч Лиги Европы УЕФА между «Ренном» и «ЧФР Клуж».
Отмечается, что представители «россонери» изучат игру 16-летнего полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинги.
Ранее сообщалось об интересе «Реала» к юному хавбеку.
Как они наблюдали, если ещё не играли?
Как они наблюдали, если ещё не играли?