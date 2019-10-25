Сенников рассказал о поездке по Африке

Бывший игрок «Локомотива» рассказал о путешествии в Африку в 2003 году.

Главная опасность в Африке исходила от бегемотов. Больше всего убийств, как нам сказали, тогда совершали они. Сидят в кустах и, если человек встает между ними и водоемом, раскрывают пасть и будто тисками давят. Думают, что их хотят лишить воды.

А еще прямо перед нашим приездом в Африку там был Ходорковский. У нас оказался один и тот же гид. Нам рассказывали, что Ходорковский захотел убить льва. И убил. Наверное, для этого нужно быть смелым человеком. Лично мне было бы жаль животное. Ну и на самом деле это большая опасность. Шел 2003 год, он еще был главой «ЮКОСа». Видимо, захотелось испытать чувство силы и власти.