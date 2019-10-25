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Сенников рассказал о поездке по Африке

сегодня, 08:57

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал о путешествии в Африку в 2003 году.

Главная опасность в Африке исходила от бегемотов. Больше всего убийств, как нам сказали, тогда совершали они. Сидят в кустах и, если человек встает между ними и водоемом, раскрывают пасть и будто тисками давят. Думают, что их хотят лишить воды.

А еще прямо перед нашим приездом в Африку там был Ходорковский. У нас оказался один и тот же гид. Нам рассказывали, что Ходорковский захотел убить льва. И убил. Наверное, для этого нужно быть смелым человеком. Лично мне было бы жаль животное. Ну и на самом деле это большая опасность. Шел 2003 год, он еще был главой «ЮКОСа». Видимо, захотелось испытать чувство силы и власти.

Отметим, что ранее Сенников рассказал о том, что ему больше всего не нравится в работе на ТВ.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
   212 / 886
сегодня в 09:29
Много Сенникова.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   686 / 886
сегодня в 09:00
У нас передача Вокруг света?
CSKA2012
CSKA2012
   265 / 886
сегодня в 09:00
Ходорковский человек из 90 , он не то что льва мог убить , людей не брезговал)
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
pin_y больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 167. Поздравляем! Лига Европы 2019/2020
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