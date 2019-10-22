«Спартак» поздравил Веллитона с днем рождения

«Спартак» в своем официальном аккаунте в Twitter поздравил нападающего Веллитона с днем рождения. Бывшему форварду «красно-белых» исполнилось 33 года.
🎉 Веллитону - 33! Поздравляем с днем рождения одного из лучших бомбардиров «Спартака» в XXI веке! pic.twitter.com/6fcJYUrkRZ— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 октября 2019 г.
Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. Он сыграл за «красно-белых» в 133 матчах, в которых забил 61 гол.
Отметим, что ранее форвард «Зенита» Артем Дзюба поздравил с днем рождения бывшего наставника петербургской команды Андре Виллаш-Боаша.
Присоединяюсь!!!
Присоединяюсь!!!
Кони одним словом!!!
Кони одним словом!!!
Спартаковцы вместе со всей страной и всем миром с любовью и уважением вспоминают Льва Иваныча.
Спартаковцы вместе со всей страной и всем миром с любовью и уважением вспоминают Льва Иваныча.
А Веллитон красиво выступал.
А Веллитон красиво выступал.
С днюхой его.
С днюхой его.