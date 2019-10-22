«Спартак» поздравил Веллитона с днем рождения

вчера, 19:29

«Спартак» в своем официальном аккаунте в Twitter поздравил нападающего Веллитона с днем рождения. Бывшему форварду «красно-белых» исполнилось 33 года.

🎉 Веллитону - 33! Поздравляем с днем рождения одного из лучших бомбардиров «Спартака» в XXI веке! pic.twitter.com/6fcJYUrkRZ — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 октября 2019 г.

Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. Он сыграл за «красно-белых» в 133 матчах, в которых забил 61 гол.

Отметим, что ранее форвард «Зенита» поздравил с днем рождения бывшего наставника петербургской команды .