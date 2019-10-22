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«Спартак» поздравил Веллитона с днем рождения

вчера, 19:29

«Спартак» в своем официальном аккаунте в Twitter поздравил нападающего Веллитона с днем рождения. Бывшему форварду «красно-белых» исполнилось 33 года.


Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. Он сыграл за «красно-белых» в 133 матчах, в которых забил 61 гол.

Отметим, что ранее форвард «Зенита» Артем Дзюба поздравил с днем рождения бывшего наставника петербургской команды Андре Виллаш-Боаша.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Сп62
   837 / 837
сегодня в 06:31
Кто видел игру Веллитона, тот запомнит его надолго. И не важно за кого ты болеешь.
Особенно Акинфеев ! ))))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил blitz
   9 / 837
вчера в 22:21
Когды?
ermak6848
ermak6848
   114 / 837
вчера в 22:19
Всегда приятно получать Поздравления!
Присоединяюсь!!!
ziborock
ziborock ответил blitz
   27 / 837
вчера в 21:56
Брага поздравила Максименко дежурной трешечкой.
От Лудогорца уже отпустило?)))
blitz
blitz ответил 25процентный клоун
   204 / 837
вчера в 21:37
Брага поздравила Максименко дежурной трешечкой.
BP
BP
вчера в 21:34
присоединяюсь к поздравлением!
ziborock
ziborock ответил cska plus
   27 / 837
вчера в 21:31
Вся страна великого Яшина вспоминает а хрющи своего порося поздравляют.
Одно другому не мешает! И кстати как ты себе представляешь поздравление Яшину?!
Кони одним словом!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил LOpp
   9 / 837
вчера в 21:00
Ига хвост поджимает при упоминании))
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 837
вчера в 20:58
Лудогорец поздравил Акинфеева лазерными указками
Сп62
Сп62
   88 / 837
вчера в 20:57
Кто видел игру Веллитона, тот запомнит его надолго. И не важно за кого ты болеешь.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 837
вчера в 20:57
Легенда, таких нет сейчас в чемпе
ошалевший
ошалевший
   221 / 837
вчера в 20:55
до сих пор вспоминаю момент велика и коня,будь там не конифей а защитник то уже было бы по другому,а ведь рекодсмен играл как защитник уже(не во вратарской же прыгали) и в чём вина велика,что этот криворучка своей хрустальной ногой не правильно приземлился,ну и привет конечно датскому вратарю,этож его день рождения
Robbaggio
Robbaggio ответил cska plus
   320 / 837
вчера в 20:55
    ошалевший
    ошалевший ответил АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
       221 / 837
    вчера в 20:47
    да хороша была связка алекс и велик, но сломала его дисква за рекордсмена.
    сломали его все системой,из за конифея и осетина конского,хотя когда кержаков ломал диканя,там просто несчастный случай,момент копия веллитон-габулов,но разные понятия и лицемерие
    МапС
    МапС ответил LOpp
       231 / 837
    вчера в 20:46
    Акинфеев поздравил?
    Велик у него в игноре.
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч ответил cska plus
       144 / 837
    вчера в 20:26
    Вся страна великого Яшина вспоминает а хрющи своего порося поздравляют.
    Не надо передёргивать,товарищ.
    Спартаковцы вместе со всей страной и всем миром с любовью и уважением вспоминают Льва Иваныча.
    LOpp
    LOpp
       62 / 837
    вчера в 20:23
    Акинфеев поздравил?
    cska plus
    cska plus
       4 / 837
    вчера в 20:13
    Вся страна великого Яшина вспоминает а хрющи своего порося поздравляют.
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
       385 / 837
    вчера в 20:03
    да хороша была связка алекс и велик, но сломала его дисква за рекордсмена.
    viv
    viv
       109 / 837
    вчера в 20:00
    Вовремя сбежал из тарасовки ....не попал в историю с 0:7...
    Супервайзер
    Супервайзер
       137 / 837
    вчера в 19:55
    Так вроде Дзюба в Реал намылился, согласно Газзаеву))). Чего ж он Виллаш-Боаша поздравляет? Хотя у Буратино мозги деревянные, как и все остальное.
    А Веллитон красиво выступал.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
       193 / 837
    вчера в 19:52
    Хорош. Чем-то носорогом для меня был). Видишь бразильца, а перед глазами истерика будущего рекордсмена и угрозы кучерявого потом, типа ходи теперь и оглядывайся.
    С днюхой его.
    blitz
    blitz
       204 / 837
    вчера в 19:47
    Пора бутсы на гвоздь вешать, песок уже сыпется.
    МапС
    МапС
       231 / 837
    вчера в 19:37
    Велик просто красава!
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