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Ресторан Игнашевича в Москве приносит прибыль 20 млн рублей в год

вчера, 13:07

Предприниматель Владимир Мильруд рассказал о совместном бизнесе с главным тренером «Торпедо» Сергеем Игнашевичем, являющимся совладельцем ресторана «Суп-кафе» в Москве.

Сейчас заведение приносит в среднем по 10 млн выручки в месяц, рентабельность составляет 15-20%. Я пришел к нему (к Игнашевичу, в 2004 году – прим. «Soccer.ru») и сказал: «Давай попробуем вложиться во что-то стабильное, что позволит просто получать арендные платежи и на эти деньги жить». Сергей очень редко говорит, что заведение имеет к нему отношение. Даже если зайдет, сядет где-то в углу, чтобы его не было видно.

В 2015 году заведение на 1-й Брестской улице получило около 22 млн рублей выручки, но всего порядка 240 000 прибыли. В следующем году оборот составил уже около 70 млн рублей, а прибыль – 9,4 млн рублей.

По данным Forbes, сейчас ресторан дает прибыль 20 млн рублей в год.

По словам Мильруда, Игнашевич в операционном управлении участия не принимает, но все стратегические решения принимаются совместно. Кроме того, Игнашевич сам придумал десерт «Шоколадный газон», входящий в меню кафе.

Также недавно наставник «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что заработок от бизнеса позволяет братьям Березуцким работать за низкую зарплату.

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Все комментарии
cska plus
cska plus ответил Морозовский
   3 / 891
вчера в 18:47
А, ты, уже вылез! Как всегда первый!
Я вылез и предостерёг тебя, чтобы учился только свои считать.
ЮЗИК
ЮЗИК
   224 / 891
вчера в 18:32
И нафига им напрягаться, бегать за мячиком
n272nm
n272nm
   239 / 891
вчера в 14:43
Что-то это не похоже на правду.
Миша Волк
Миша Волк
вчера в 14:41
НАЗВАНИЕ БОЛЬШЕ ДЛЯ КОФФИШОПА ПОДХОДИТ...
Морозовский
Морозовский ответил nikoladolgov
   16 / 891
вчера в 14:25
Это разве деньги ? Прибавка к пенсии не более. Вот Кержаков вложился так вложился - купил завод по розливу водки в Белгороде.
Кинут его, Санюшку, как с розливом бензина в своё время, будет опять через суды сажать своих подельников!
Footbolista
Footbolista
   10 / 891
вчера в 14:24
Общепит это тяжелый труд в условиях жесткой конкуренции...если посчитать сколько ресторанов в Москве, выручка у Игнашевича неплохая...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 891
вчера в 14:20
Если есть деньги, почему бы их не вложить, все правильно. Прибыльность высокая, но так бывает, какие-то заведения в тренде, какие-то нет...
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Против ЦСКА
   99 / 891
вчера в 14:19
Хорошо вложил деньги.
Это разве деньги ?
Прибавка к пенсии не более.
Вот Кержаков вложился так вложился - купил завод по розливу водки в Белгороде.
nikoladolgov
nikoladolgov
   99 / 891
вчера в 14:16
Коктейль "подножка Игнашевича" тоже есть в фирменном меню ?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   329 / 891
вчера в 14:16
Хорошо вложил деньги.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   177 / 891
вчера в 14:06
Молодцы замутили бизнес.
drug01
drug01
   79 / 891
вчера в 14:04
Молодец Серёга!!!!
Морозовский
Морозовский ответил cska plus
   16 / 891
вчера в 13:56
Сейчас вылезут завистники, которые сидят дома, вернее лежат на диване нихрена не делают и не умеют зато с криком умеют обсуждать и считать чужие деньги.
А, ты, уже вылез! Как всегда первый!
311
311
   38 / 891
вчера в 13:38
Теперь каждый гость ресторана будет искать глазами Серегу в зале!)
cska plus
cska plus
   3 / 891
вчера в 13:31
Сейчас вылезут завистники, которые сидят дома, вернее лежат на диване нихрена не делают и не умеют зато с криком умеют обсуждать и считать чужие деньги.
Igo0rek
Igo0rek
   272 / 891
вчера в 13:31
Стоит заглянуть)
Чингачгук
Чингачгук
   92 / 891
вчера в 13:30
Братва гинера там стрелки назначает.
cska plus
cska plus
   3 / 891
вчера в 13:29
К чему это и зачем афишировать если Сергей сам этого не хочет, во вторых деньги Игнашевичем честно заработанные.
VIPded
VIPded
   41 / 891
вчера в 13:22
Надо будет посетить...
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