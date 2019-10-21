Ресторан Игнашевича в Москве приносит прибыль 20 млн рублей в год

вчера, 13:07

Предприниматель Владимир Мильруд рассказал о совместном бизнесе с главным тренером «Торпедо» Сергеем Игнашевичем, являющимся совладельцем ресторана «Суп-кафе» в Москве.

Сейчас заведение приносит в среднем по 10 млн выручки в месяц, рентабельность составляет 15-20%. Я пришел к нему (к Игнашевичу, в 2004 году – прим. «Soccer.ru») и сказал: «Давай попробуем вложиться во что-то стабильное, что позволит просто получать арендные платежи и на эти деньги жить». Сергей очень редко говорит, что заведение имеет к нему отношение. Даже если зайдет, сядет где-то в углу, чтобы его не было видно.

В 2015 году заведение на 1-й Брестской улице получило около 22 млн рублей выручки, но всего порядка 240 000 прибыли. В следующем году оборот составил уже около 70 млн рублей, а прибыль – 9,4 млн рублей.

По данным Forbes, сейчас ресторан дает прибыль 20 млн рублей в год.

По словам Мильруда, Игнашевич в операционном управлении участия не принимает, но все стратегические решения принимаются совместно. Кроме того, Игнашевич сам придумал десерт «Шоколадный газон», входящий в меню кафе.



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