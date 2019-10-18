Тедеско перенес свой офис в VIP-ложу на «Открытие Арене»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подтвердил слухи о том, что футболисты команды больше не будут тренироваться в Тарасовке.

Тренер попросил перенести тренировочный процесс в Тушино. Это мотивирует тренера, здесь есть все, что нужно команде. Здесь светлые помещения, это наш родной стадион.

Он попросил кабинет с видом на поле. С психологической точки зрения это для нас важно. Мы с радостью исполнили его пожелание.