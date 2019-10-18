ГлавнаяНовости

Тедеско перенес свой офис в VIP-ложу на «Открытие Арене»

сегодня, 14:44

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подтвердил слухи о том, что футболисты команды больше не будут тренироваться в Тарасовке.

Тренер попросил перенести тренировочный процесс в Тушино. Это мотивирует тренера, здесь есть все, что нужно команде. Здесь светлые помещения, это наш родной стадион.

Он попросил кабинет с видом на поле. С психологической точки зрения это для нас важно. Мы с радостью исполнили его пожелание.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Черчесов прокомментировал заявления о том, что Россия должна выиграть Евро
Вчера, 22:00 Комментарии70
Тедеско провёл тренировку «Спартака» с приехавшими игроками сборных
Вчера, 18:45 Комментарии13
Черчесов надеется на реванш в матче с Бельгией
16 октября Комментарии15
Антон Бобер вошел в тренерский штаб «Крыльев Советов»
16 октября Комментарии3
Галактионов - о матче с Эстонией: «Есть ошибки, которые надо исправлять»
16 октября Комментарии2
СлухиБывший тренер «Оренбурга» может возглавить «Нижний Новгород»
15 октября Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Alprish
Alprish
   206 / 833
сегодня в 15:46
Тедеска лихо переделывает десятилетиями сложенный быт свиней.
Eddja
Eddja
   88 / 833
сегодня в 15:41
На открывашке сверху пердив лучше видно.
25процентный клоун
25процентный клоун
   12 / 833
сегодня в 15:39
Респект
d_fincher
d_fincher
   33 / 833
сегодня в 15:28
7 комментов - и все от преданных болельщиков Спартака, шифрующихся под болел других клубов)
КЭТиК
КЭТиК
   77 / 833
сегодня в 15:25
Тарасовку продавать теперь что ли?
tims
tims
   702 / 833
сегодня в 15:19
"Тарасовку" понемногу готовят к продаже? Или уже продали?.. Цорн скоро Федуна продаст, а тот и не заметит. Стареет старый ворюга, хватка уже не та. Напрасно Федун пустил козла (во всех смыслах) в огород...
Байкал-38
Байкал-38
   98 / 833
сегодня в 15:02
Поближе к VIP персонам. Теперь понятно зачем он приехал.
Литейный 4
Литейный 4
   16 / 833
сегодня в 14:58
Из VIP ложи лучше виден шарфопад. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   16 / 833
сегодня в 14:56
Сколько Федуну за аренду будет отстёгивать. Свиньям Лёня исправно аренду поднимает. Гыгыгы
cska plus
cska plus
   3 / 833
сегодня в 14:56
Короче фриц из кабинетных оно и видно.
LOKis09
LOKis09
сегодня в 14:49
Ставка "верховного"...
Чем дальше, тем чуднее!
"Urn halb neun Alarm, Latrinenscheissen, dann schlafen gehen" Ярослав Гашек "Похождения бравого солдата Швейка"
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100