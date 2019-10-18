Тедеско перенес свой офис в VIP-ложу на «Открытие Арене»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подтвердил слухи о том, что футболисты команды больше не будут тренироваться в Тарасовке.
Тренер попросил перенести тренировочный процесс в Тушино. Это мотивирует тренера, здесь есть все, что нужно команде. Здесь светлые помещения, это наш родной стадион.
Он попросил кабинет с видом на поле. С психологической точки зрения это для нас важно. Мы с радостью исполнили его пожелание.
Чем дальше, тем чуднее!
"Urn halb neun Alarm, Latrinenscheissen, dann schlafen gehen" Ярослав Гашек "Похождения бравого солдата Швейка"
Чем дальше, тем чуднее!
"Urn halb neun Alarm, Latrinenscheissen, dann schlafen gehen" Ярослав Гашек "Похождения бравого солдата Швейка"