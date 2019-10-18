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Помощник Тедеско: «Работаем с 7:30 до самой ночи"

сегодня, 23:37

Помощник нового главного тренера «Спартака» Доменико ТедескоАндреас Хинкель, рассказал о своем распорядке дня и впечатлениях от нового клуба.

«Спартак» — это не просто клуб, а самый популярный клуб в стране с большой историей и огромным количеством страстных фанатов.

Когда я был игроком, мне очень нравилось получать новые впечатления. Мне посчастливилось играть за такие крутые клубы, как «Севилья» и «Селтик». Теперь у меня есть возможность познакомиться с Россией и трудиться в таком большом клубе, как «Спартак». Это настоящая привилегия.

К жизни в Москве еще нужно привыкнуть. Нам нужно сделать очень многое. В настоящее время в 7:30 мы едем в клуб, остаемся там до 20:00, возвращаемся в отель и работаем до ночи.

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